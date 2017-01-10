«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»
Добрый, самовлюбленный, любознательный –
«Советский спорт» рассказывает о человеческих качествах новичка «Зенита» Йоана Молло.
Молло уже надевал форму «Зенита»
Йоан Молло в сентябре 2015-го примерил
футболку сине-бело-голубых. Правда, это была майка Халка, которую он, судя по
всему, получил от бразильца после победы над ним («Зенит» дома проиграл
«Крыльям» со счетом 1:3, а Молло сделал три передачи – Прим. ред.) Француз
таким образом решил поддержать Халка перед матчем Лиги чемпионов против
«Гента».
Футболку «Зенита» с седьмым номером
французу получить не удастся – под ним теперь играет Жулиано.
Молло много размышляет о жизни
Когда Молло
был моложе, он совершенно не следил за языком: эмоционально реагировал на голы
бывшим командам, критиковал партнеров и тренеров. В 2013-м он завел аккаунт в
Инстаграме и, кроме селфи с голым торсом, стал делиться с подписчиками
глубокими мыслями о жизни, семье и работе.
– Я пишу в
соцсетях, чтобы скинуть эту маску замкнутого и высокомерного парня, которую на
меня давно нацепили, – говорил Молло в интервью французским СМИ в 2015-м. – Я
очень чувствителен. Я слушаю
людей, записываю их выражения, и иногда после игр все это выплескивается. В
подсознании я философ. Последний раз я писал, что совершал ошибку, публично
критикуя своих тренеров. Я должен был держать все в себе: мне повезло по
сравнению с теми, кто трудится на заводе…
– На самом деле, во мне много печали, – вдруг признался Йоан. – Я знаю, что жизнь может измениться в любой момент. Я мог бы, например, работать официантом на какой-то дискотеке.
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Молло говорит по-русски
Молло приехал в Россию и сразу решил
изучать русский язык.
– Я очень хочу выучить русский,
собираюсь пойти на курсы. Считаю, это очень важно для интеграции, – говорил он
в 2015-м.
Свое обещание Йоан сдержал, и уже
через полгода давал интервью на русском. Его речь – дикая смесь русского,
французского и английского, но желание говорить на одном языке с журналистами и
партнерами заслуживает уважения.
Молло – очень добрый
Француз нередко выкладывает посты о
том, как он любит своего отца и гордится им. Он, не стесняясь, делится с
подписчиками видео, на котором за руку идет с папой и при этом поет.
Но добро Молло делает не только
родным. В Самаре он подружился с садовницей. Осенью 2015-го француз подарил ей
кулон, и сейчас он не забывает милую женщину: встречается с ней и обнимает, как
родную маму.
– Я такой человек. Мне нравится
делиться своим счастьем с другими. Я же понимаю, какой шанс дала мне жизнь, –
рассказал Молло в интервью официальному сайту «Крыльев». – Я простой парень,
который любит окружать себя хорошими людьми и жить максимально просто. Мне не
нужно шика и люкса в жизни. У меня нет заскоков. Мне
нравится делать людям подарки, доставлять удовольствие тем, кого я люблю.
Первые деньги в футболе я потратил на своих близких.
Молло – фанат себя
– Йоан Молло – фанат Йоана Молло, но я
понимаю, что никогда не делаю достаточно. Порой меня это огорчает, но эта
грусть мотивирует меня на прогресс, – рассказывал Молло.
Француз выкладывает кучу фотографий
своего мускулистого тела: из спортзала, из душа, из постели. Не стесняется он и
петь в кадре.
– Я провожу в спортзале очень много времени, – подтвердил Молло. – Начал заниматься, когда стал понимать, что моя позиция требует много силовой борьбы. Мне нужно постоянно укреплять свои мышцы, быть атлетичным. Даже можно сказать, что на моей позиции я должен быть в первую очередь атлетом, а уже во вторую – футболистом.
– Я не стыжусь ничего, – и это по
французу видно. – Бог меня создал таким. Я хожу в церковь один или два
раза в неделю, каждый день занимаюсь по полтора часа. Мое тело, мои мышцы – это
моя вторая сущность. Я их очень ценю. Я думаю, что я не урод, мои фотографии
нравятся людям.