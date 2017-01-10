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«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»
Источник: ФК «Крылья Советов»

Добрый, самовлюбленный, любознательный – «Советский спорт» рассказывает о человеческих качествах новичка «Зенита» Йоана Молло.

Молло уже надевал форму «Зенита»

Йоан Молло в сентябре 2015-го примерил футболку сине-бело-голубых. Правда, это была майка Халка, которую он, судя по всему, получил от бразильца после победы над ним («Зенит» дома проиграл «Крыльям» со счетом 1:3, а Молло сделал три передачи – Прим. ред.) Француз таким образом решил поддержать Халка перед матчем Лиги чемпионов против «Гента».

Футболку «Зенита» с седьмым номером французу получить не удастся – под ним теперь играет Жулиано.

Молло много размышляет о жизни

Когда Молло был моложе, он совершенно не следил за языком: эмоционально реагировал на голы бывшим командам, критиковал партнеров и тренеров. В 2013-м он завел аккаунт в Инстаграме и, кроме селфи с голым торсом, стал делиться с подписчиками глубокими мыслями о жизни, семье и работе.

– Я пишу в соцсетях, чтобы скинуть эту маску замкнутого и высокомерного парня, которую на меня давно нацепили, – говорил Молло в интервью французским СМИ в 2015-м. – Я очень чувствителен. Я слушаю людей, записываю их выражения, и иногда после игр все это выплескивается. В подсознании я философ. Последний раз я писал, что совершал ошибку, публично критикуя своих тренеров. Я должен был держать все в себе: мне повезло по сравнению с теми, кто трудится на заводе…

– На самом деле, во мне много печали, – вдруг признался Йоан. – Я знаю, что жизнь может измениться в любой момент. Я мог бы, например, работать официантом на какой-то дискотеке.

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Молло говорит по-русски

Молло приехал в Россию и сразу решил изучать русский язык.

– Я очень хочу выучить русский, собираюсь пойти на курсы. Считаю, это очень важно для интеграции, – говорил он в 2015-м.

Свое обещание Йоан сдержал, и уже через полгода давал интервью на русском. Его речь – дикая смесь русского, французского и английского, но желание говорить на одном языке с журналистами и партнерами заслуживает уважения.


Молло – очень добрый

Француз нередко выкладывает посты о том, как он любит своего отца и гордится им. Он, не стесняясь, делится с подписчиками видео, на котором за руку идет с папой и при этом поет.

My star ❤️

Видео опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial)

Но добро Молло делает не только родным. В Самаре он подружился с садовницей. Осенью 2015-го француз подарил ей кулон, и сейчас он не забывает милую женщину: встречается с ней и обнимает, как родную маму.

💘🇷🇺😍

Видео опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial)


My Baby ❤️

Видео опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial)

– Я такой человек. Мне нравится делиться своим счастьем с другими. Я же понимаю, какой шанс дала мне жизнь, – рассказал Молло в интервью официальному сайту «Крыльев». – Я простой парень, который любит окружать себя хорошими людьми и жить максимально просто. Мне не нужно шика и люкса в жизни. У меня нет заскоков. Мне нравится делать людям подарки, доставлять удовольствие тем, кого я люблю. Первые деньги в футболе я потратил на своих близких.

Молло – фанат себя

– Йоан Молло – фанат Йоана Молло, но я понимаю, что никогда не делаю достаточно. Порой меня это огорчает, но эта грусть мотивирует меня на прогресс, – рассказывал Молло.

Француз выкладывает кучу фотографий своего мускулистого тела: из спортзала, из душа, из постели. Не стесняется он и петь в кадре.

Force au Frero @benash_official 💪🏻👌🏻😉

Видео опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial)

– Я провожу в спортзале очень много времени, – подтвердил Молло. – Начал заниматься, когда стал понимать, что моя позиция требует много силовой борьбы. Мне нужно постоянно укреплять свои мышцы, быть атлетичным. Даже можно сказать, что на моей позиции я должен быть в первую очередь атлетом, а уже во вторую – футболистом.

Give the best receive the best #workhard#I pain#no#problem#iamthemasterofmydestiny#

Видео опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial)

– Я не стыжусь ничего, – и это по французу видно. – Бог меня создал таким. Я хожу в церковь один или два раза в неделю, каждый день занимаюсь по полтора часа. Мое тело, мои мышцы – это моя вторая сущность. Я их очень ценю. Я думаю, что я не урод, мои фотографии нравятся людям. 

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