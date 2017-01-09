«Молло – игрок для решения самых серьезных целей». Эксперты – о лидере «Крыльев»

«Советский спорт» собрал самые яркие высказывания представителей российского футбола о французском полузащитнике Йоане Молло, который, как ожидается, в ближайшее время перейдет из «Крыльев Советов» в «Зенит».



«Молло – француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем?



Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами», – считает комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов.

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А вот знаменитый футбольный эксперт Александр Бубнов придерживается другой точки зрения:



«Я удивлен, почему француз еще не в топ-клубе?! Это готовый игрок для решения самых серьезных целей как минимум в РФПЛ. Таких универсалов у нас мало – может сыграть на любом фланге атаки, плеймейкера, оттянутого форварда. Он только приехал в Россию, как отдал три голевые передачи на «Петровском»! Так что не сомневаюсь – Молло зимой поменяет клуб и усилит кого-то из лидеров», – сказал Бубнов.

Молло в «Зените». Как это будет



Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов – после матча с «Крыльями Советов» в 12-м туре РФПЛ (1:0).



«У самарской команды есть очень сильный игрок в индивидуальном плане – это Молло. С ним непросто было справиться», – сказал специалист.



Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник отметил проблемы у новичка «Зенита», а также сравнил его с экс-полузащитником питерской команды Акселем Витселем, который перешел в китайский клуб.



«Да, Молло – это, конечно, не высший класс, хотя и футболист, выделяющийся из среднего ряда. Скоростной, достаточно техничный, нередко идет в обводку, бьет по воротам. Правда, насколько известно, игрок с гонором, которого частенько подводит дисциплина.

Я не уверен, что тот же Виллаш-Боаш взял бы его в команду, но, видимо, времена поменялись и Луческу видит в нем футболиста «Зенита». Только, думаю, никак не игрока основы, а скорее полузащитника, который будет выходить на замены. То есть, берут Молло для некоей глубины состава.



И уж, конечно, возможное приобретение Молло никак не равноценно потере Витселя. Вот он – полноценный игрок основного состава. Мог лучше себя проявить на поле или хуже, но его уровень был неоспорим. Хорошо видел поле, сообразителен. Вот этот человек был ко двору в «Зените». Так что бельгиец – это очевидная потеря. Его футбольный масштаб, если так можно выразиться, с уровнем Молло значительно серьезнее», – сказал Понедельник.

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