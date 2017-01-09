Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Медвешчак- : -Северсталь
Хоккей  Локомотив0 : 1Динамо Рига
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Футбол  Осасуна- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Молло – игрок для решения самых серьезных целей». Эксперты – о лидере «Крыльев»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Молло – игрок для решения самых серьезных целей». Эксперты – о лидере «Крыльев»
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» собрал самые яркие высказывания представителей российского футбола о французском полузащитнике Йоане Молло, который, как ожидается, в ближайшее время перейдет из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Молло – француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем?

Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами», – считает комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов.

«Сейчас «Зениту» больше нужен Молло, нежели сегодняшний Витсель». Обзор Ловчева

А вот знаменитый футбольный эксперт Александр Бубнов придерживается другой точки зрения: 

«Я удивлен, почему француз еще не в топ-клубе?! Это готовый игрок для решения самых серьезных целей как минимум в РФПЛ. Таких универсалов у нас мало – может сыграть на любом фланге атаки, плеймейкера, оттянутого форварда. Он только приехал в Россию, как отдал три голевые передачи на «Петровском»! Так что не сомневаюсь – Молло зимой поменяет клуб и усилит кого-то из лидеров», – сказал Бубнов.

Молло в «Зените». Как это будет

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов – после матча с «Крыльями Советов» в 12-м туре РФПЛ (1:0).

«У самарской команды есть очень сильный игрок в индивидуальном плане – это Молло. С ним непросто было справиться», – сказал специалист. 

Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник отметил проблемы у новичка «Зенита», а также сравнил его с экс-полузащитником питерской команды Акселем Витселем, который перешел в китайский клуб.

«Да, Молло – это, конечно, не высший класс, хотя и футболист, выделяющийся из среднего ряда. Скоростной, достаточно техничный, нередко идет в обводку, бьет по воротам. Правда, насколько известно, игрок с гонором, которого частенько подводит дисциплина.

Я не уверен, что тот же Виллаш-Боаш взял бы его в команду, но, видимо, времена поменялись и Луческу видит в нем футболиста «Зенита». Только, думаю, никак не игрока основы, а скорее полузащитника, который будет выходить на замены. То есть, берут Молло для некоей глубины состава. 

И уж, конечно, возможное приобретение Молло никак не равноценно потере Витселя. Вот он – полноценный игрок основного состава. Мог лучше себя проявить на поле или хуже, но его уровень был неоспорим. Хорошо видел поле, сообразителен. Вот этот человек был ко двору в «Зените». Так что бельгиец – это очевидная потеря. Его футбольный масштаб, если так можно выразиться, с уровнем Молло значительно серьезнее», – сказал Понедельник.

ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Витиньо во вторник присоединится к ЦСКАБразильский нападающий Витиньо 10 января приступит к тренировкам в ЦСКА.Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евроПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, есть ли подвижки в ситуации с полузащитником Александром Самедовым.Майкон: Жду разговора с руководствомМайкон: Жду разговора с руководствомНападающий «Локомотива» Майкон рассказал о ситуации с контрактом, об уходе Александра Самедова и шансах команды попасть в первую пятерку.Азмун присоединится к «Ростову» на сборе в ОАЭНападающий «Ростова» Сердар Азмун в скором времени присоединится к своей команде на сборе в ОАЭ.«Быки» - здоровы! «Краснодар» вышел из отпуска«Быки» - здоровы! «Краснодар» вышел из отпускаВ понедельник утром игроки «Краснодара» собрались на УТБ «Четук» в Адыгее, разделившись на две группы.«Анжи» на сборе в Турции сыграет с «Пандурием» и «Актобе»Определились соперники «Анжи» по контрольным матчам на первом зимнем сборе в Турции.Защитник «Саутгемптона», которым интересуется «Спартак», не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте не сыграет в полуфинальном матче Кубка лиги с «Ливерпулем».Роман Павлюченко: После игры с «Тереком» сразу уехал домой и два дня не выходил на улицуНападающий «Урала» Роман Павлюченко – о скандальном матче «Урал» - «Терек».Главный тренер «Вииторула»: Рэзван Марин? Трансферный период только начинается, посмотрим, что будетИтальянская «Фиорентина» включилась в борьбу за полузащитника «Вииторула» Рэзвана Марина, сообщает румынский портал Sport.ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» сыграет товарищеский матч со «Спартой»На тренировочном сборе в Валенсии «Зенит» встретится с пражской «Спартой».«Локомотив» подыскивает для Хенти клубНападающий Эзекиэль Хенти не поедет на зимние сборы с «Локомотивом», сообщил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Стивен Макинва.Олег Терехин: Луис Адриано – неплохой форвард для России, но важно, чтобы у него было желание играть за «Спартак»Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился своим мнением о переходе в «Спартак» Луиса Адриано из «Милана». Он считает, что форварду важно адаптироваться в новой команде.Денис Попов: Если бы «Армавир» или «Сочи» поменялись местами с «Томью», все были бы довольныБывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о финансовых проблемах «Томи». Он считает, что клубы с серьезными финансовыми проблемами не стоит допускать в РФПЛ.«Крылья Советов» взяли на первый сбор защитника «Шинника» и полузащитника «Тюмени»«Крылья Советов» отправились сегодня на первый зимний учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.Майкон: Гилерме назвал открытием «Локо»? Весной забью еще больше головНападающий «Локомотива» Майкон - о том является ли он главным открытием команды в первой части сезона.Роман Павлюченко: Для англичан я еще СуперПавРоман Павлюченко: Для англичан я еще СуперПавНападающий екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко вместе с командой вышел из отпуска и дал интервью «Советскому спорту».Ранний старт. Как «Ростов» проводит сбор в ОАЭРанний старт. Как «Ростов» проводит сбор в ОАЭ«Советский спорт» расказывает о «Ростове», который уже вовсю тренируется в Абу-Даби.Майкон: Жду позицию «Локомотива» по вопросу с новым контрактомНападающий «Локомотива» Майкон рассказал в интервью «Советскому спорту», что ждет беседы с руководством по новому контракту.Первый рабочий день «Зенита»: хрип, маска ниндзя и невидимый МоллоПервый рабочий день «Зенита»: хрип, маска ниндзя и невидимый МоллоЮсупов без голоса, Рязанцев с настроем играть, а Молло пока непонятно где – «Зенит» вышел с новогодних каникул вместе со всей страной.
Главные новости
Ралли
ВИДЕО НЕДЕЛИ: страшная авария Карлоса Сайнса на «Дакаре»
Футбол
Витиньо во вторник присоединится к ЦСКА
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по инициативе Моуринью постарается приобрести в январе Ивана Перишича
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евро
Футбол
Владимир Стогниенко – о расширении формата ЧМ: Мы еще вспомним Блаттера добрым словом
Синхронное плавание
Чемпионки Олимпиады в Рио признаны лучшим синхронистками 2016 года
Футбол
Председатель Футбольной ассоциации Англии предлагает топ-игрокам признаться в гомосексуализме
Футбол
Оливье Жиру: Венгер всегда говорил мне, что я – важный игрок «Арсенала»
Другие
Новый выпуск «Теории заговора» выйдет в 20:00 на «Советском спорте»
Главный тренер «Вииторула»: Рэзван Марин? Трансферный период только начинается, посмотрим, что будет
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберт Евдокимов
Роберт Евдокимоввсе новости
Геннадий Орлов
Геннадий Орловвсе новости
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости
Виктор Понедельник
Виктор Понедельниквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости