«Быки» - здоровы! «Краснодар» вышел из отпуска

В понедельник утром игроки «Краснодара» собрались на УТБ «Четук» в Адыгее, разделившись на две группы: первая проходила медицинские тесты на клубной базе, а вторая отправилась в клинику в центр города.

Вместе с новыми партнерами проходил тесты и эквадорский защитник Кристиан Рамирес, перешедший в «Краснодар» из венгерского «Ференцвароша». После обследования команда вновь собралась на базе клуба, где провела первую тренировку в новом году: ее «быки» провели в усеченном составе.

Целиком команда соберется на сборе в ОАЭ, куда «Краснодар» вылетит 11 января. На нем кубанцы сыграют с китайским клубом «Хэнань Цзянье» и узбекским «Пахтакором». А завершится сбор 25 января: сразу после матча с ташкентским клубом кубанцы вылетят в Краснодар. Заключительная часть подготовки «горожан» к возобновлению сезона пройдет в гавани Пуэрто Банус в Испании с 29 января по 10 февраля, где проведет минимум три матча.

К игре 1/16 финала Лиге Европы с турецким «Фенербахче» клуб будет готовиться в Краснодаре. Первый матч пройдет на Кубани 16 февраля.

В текущую паузу «Краснодар» расстался с узбекским полузащитником Одилом Ахмедовым. Его трансфер в китайский клуб «Шанхай СИПГ», по слухам, оценивается в восемь млн. евро. Однако, по сообщениям шотландских СМИ, в ближайшее время «быки» провернут еще одну сделку. Клуб покинет 19-летний ивуарийский полузащитник Эбуэ Куасси, чей переход принесет «горожанам» около 3.5 млн. евро. По информации немецкого издания Bild, «Краснодар» может покинуть Смолов.

Если «Боруссия Д» расстанется с Адрианом Рамосом, боссы немецкого клуба предложат «быкам» десять миллионов евро за Федора. Правда, в «Краснодаре» заявили, что продавать лидера не намерены. Самим кубанцам приписывают интерес к защитникам «Локомотива» Ренату Янбаеву и Роману Шишкину (ранее клуб покинул крайний защитник Артур Енджейчик), хавбеку шведского АИКА Эбенезеру Офори и нападающему итальянской «Перуджи» (Серия Б) Жан-Армелю Дроле.

Из-за обилия травм атака «Краснодара» вызывала опасения в осенней части сезона. Однако в клубе эту информацию никак не комментируют.