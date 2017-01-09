Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Медвешчак- : -Северсталь
Хоккей  Локомотив0 : 1Динамо Рига
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Футбол  Осасуна- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Быки» - здоровы! «Краснодар» вышел из отпуска

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Быки» - здоровы! «Краснодар» вышел из отпуска
Источник: ФК «Краснодар»

В понедельник утром игроки «Краснодара» собрались на УТБ «Четук» в Адыгее, разделившись на две группы: первая проходила медицинские тесты на клубной базе, а вторая отправилась в клинику в центр города.

Вместе с новыми партнерами проходил тесты и эквадорский защитник Кристиан Рамирес, перешедший в «Краснодар» из венгерского «Ференцвароша». После обследования команда вновь собралась на базе клуба, где провела первую тренировку в новом году: ее «быки» провели в усеченном составе.

Целиком команда соберется на сборе в ОАЭ, куда «Краснодар» вылетит 11 января. На нем кубанцы сыграют с китайским клубом «Хэнань Цзянье» и узбекским «Пахтакором». А завершится сбор 25 января: сразу после матча с ташкентским клубом кубанцы вылетят в Краснодар. Заключительная часть подготовки «горожан» к возобновлению сезона пройдет в гавани Пуэрто Банус в Испании с 29 января по 10 февраля, где проведет минимум три матча.

К игре 1/16 финала Лиге Европы с турецким «Фенербахче» клуб будет готовиться в Краснодаре. Первый матч пройдет на Кубани 16 февраля.

В текущую паузу «Краснодар» расстался с узбекским полузащитником Одилом Ахмедовым. Его трансфер в китайский клуб «Шанхай СИПГ», по слухам, оценивается в восемь млн. евро. Однако, по сообщениям шотландских СМИ, в ближайшее время «быки» провернут еще одну сделку. Клуб покинет 19-летний ивуарийский полузащитник Эбуэ Куасси, чей переход принесет «горожанам» около 3.5 млн. евро. По информации немецкого издания Bild, «Краснодар» может покинуть Смолов.

Если «Боруссия Д» расстанется с Адрианом Рамосом, боссы немецкого клуба предложат «быкам» десять миллионов евро за Федора. Правда, в «Краснодаре» заявили, что продавать лидера не намерены. Самим кубанцам приписывают интерес к защитникам «Локомотива» Ренату Янбаеву и Роману Шишкину (ранее клуб покинул крайний защитник Артур Енджейчик), хавбеку шведского АИКА Эбенезеру Офори и нападающему итальянской «Перуджи» (Серия Б) Жан-Армелю Дроле.

Из-за обилия травм атака «Краснодара» вызывала опасения в осенней части сезона. Однако в клубе эту информацию никак не комментируют.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Витиньо во вторник присоединится к ЦСКАБразильский нападающий Витиньо 10 января приступит к тренировкам в ЦСКА.Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евроПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, есть ли подвижки в ситуации с полузащитником Александром Самедовым.Майкон: Жду разговора с руководствомМайкон: Жду разговора с руководствомНападающий «Локомотива» Майкон рассказал о ситуации с контрактом, об уходе Александра Самедова и шансах команды попасть в первую пятерку.Азмун присоединится к «Ростову» на сборе в ОАЭНападающий «Ростова» Сердар Азмун в скором времени присоединится к своей команде на сборе в ОАЭ.«Анжи» на сборе в Турции сыграет с «Пандурием» и «Актобе»Определились соперники «Анжи» по контрольным матчам на первом зимнем сборе в Турции.Защитник «Саутгемптона», которым интересуется «Спартак», не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте не сыграет в полуфинальном матче Кубка лиги с «Ливерпулем».Роман Павлюченко: После игры с «Тереком» сразу уехал домой и два дня не выходил на улицуНападающий «Урала» Роман Павлюченко – о скандальном матче «Урал» - «Терек».«Молло – игрок для решения самых серьезных целей». Эксперты – о лидере «Крыльев»«Молло – игрок для решения самых серьезных целей». Эксперты – о лидере «Крыльев»«Советский спорт» собрал самые яркие высказывания представителей российского футбола о французском новичке «Зенита» Йоане Молло.ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Локомотив» подыскивает для Хенти клубНападающий Эзекиэль Хенти не поедет на зимние сборы с «Локомотивом», сообщил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Стивен Макинва.Олег Терехин: Луис Адриано – неплохой форвард для России, но важно, чтобы у него было желание играть за «Спартак»Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился своим мнением о переходе в «Спартак» Луиса Адриано из «Милана». Он считает, что форварду важно адаптироваться в новой команде.Денис Попов: Если бы «Армавир» или «Сочи» поменялись местами с «Томью», все были бы довольныБывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о финансовых проблемах «Томи». Он считает, что клубы с серьезными финансовыми проблемами не стоит допускать в РФПЛ.«Крылья Советов» взяли на первый сбор защитника «Шинника» и полузащитника «Тюмени»«Крылья Советов» отправились сегодня на первый зимний учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.Майкон: Гилерме назвал открытием «Локо»? Весной забью еще больше головНападающий «Локомотива» Майкон - о том является ли он главным открытием команды в первой части сезона.Роман Павлюченко: Для англичан я еще СуперПавРоман Павлюченко: Для англичан я еще СуперПавНападающий екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко вместе с командой вышел из отпуска и дал интервью «Советскому спорту».Ранний старт. Как «Ростов» проводит сбор в ОАЭРанний старт. Как «Ростов» проводит сбор в ОАЭ«Советский спорт» расказывает о «Ростове», который уже вовсю тренируется в Абу-Даби.Майкон: Жду позицию «Локомотива» по вопросу с новым контрактомНападающий «Локомотива» Майкон рассказал в интервью «Советскому спорту», что ждет беседы с руководством по новому контракту.Первый рабочий день «Зенита»: хрип, маска ниндзя и невидимый МоллоПервый рабочий день «Зенита»: хрип, маска ниндзя и невидимый МоллоЮсупов без голоса, Рязанцев с настроем играть, а Молло пока непонятно где – «Зенит» вышел с новогодних каникул вместе со всей страной.«Зенит» готов заплатить 3 миллиона евро за полузащитника «Вииторула»Как сообщает портал Sport.ro, полузащитник «Вииторула» Рэзван Марин может перейти в «Зенит».Йоан Молло: В России красивые женщины, но во Франции все равно лучшеЙоан Молло: В России красивые женщины, но во Франции все равно лучше27-летний француз слывет у себя на родине неуживчивым парнем и большим воображалой, поскольку предпочитает прямо говорить, что думает.
Главные новости
Ралли
ВИДЕО НЕДЕЛИ: страшная авария Карлоса Сайнса на «Дакаре»
Футбол
Витиньо во вторник присоединится к ЦСКА
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по инициативе Моуринью постарается приобрести в январе Ивана Перишича
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евро
Футбол
Владимир Стогниенко – о расширении формата ЧМ: Мы еще вспомним Блаттера добрым словом
Синхронное плавание
Чемпионки Олимпиады в Рио признаны лучшим синхронистками 2016 года
Футбол
Председатель Футбольной ассоциации Англии предлагает топ-игрокам признаться в гомосексуализме
Футбол
Оливье Жиру: Венгер всегда говорил мне, что я – важный игрок «Арсенала»
Другие
Новый выпуск «Теории заговора» выйдет в 20:00 на «Советском спорте»
Главный тренер «Вииторула»: Рэзван Марин? Трансферный период только начинается, посмотрим, что будет
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости