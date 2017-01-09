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«Женщины так не бегают». Почему хотят обнулить список рекордов в легкой атлетике

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Женщины так не бегают». Почему хотят обнулить список рекордов в легкой атлетике
Источник: ТАСС

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) согласилась обсудить вопрос возможного обнуления всех мировых рекордов - вот одна из главных новостей начавшегося года в легкой атлетике. Идея не нова - слишком многие мировые достижения кажутся сомнительными. «Советский спорт» присмотрелся к некоторым из них.

1.53,28 секунды

Бег на 800 метров, женщины - Ярмила Кратохвилова (Чехословакия), 26 июля 1983 года

«Женщина так быстро бежать не может». Эти слова сказала в свое время олимпийская чемпионка россиянка Светлана Мастеркова, и относились они к мировому рекорду на дистанции 800 метров, установленному в 1983 году чехословацкой бегуньей Ярмилой Кратохвиловой. Сейчас это старейший мировой рекорд в легкой атлетике. С того исторического момента только одной спортсменке удавалось приблизиться к достижению Кратохвиловой в пределах секунды - кенийке Памеле Джелимо в 2008 году.

Сомнительным мировой рекорд Кратохвиловой выглядит по нескольким причинам. Во-первых, до 26-летнего возраста эта спортсменка быстро не бегала. Зато потом в ее результатах произошел мощный скачок. Рекорд Кратохвилова установила, когда ей было 32 года. Во-вторых, в 2006 году чешские журналисты вскрыли свидетельства существования в Чехословакии времен 80-х тайной государственной допинговой программы. Впрочем, доказательств употребления допинга Кратохвиловой не нашли.

47,60 секунды

Бег на 400 метров, женщины - Марита Кох (ГДР), 6 октября 1985 года

Кратохвилова в 1983 году установила и еще один имевший все шансы стать вечным мировой рекорд - в беге на 400 метров. Но через два года он пал. Стартовав по второй дорожке, то есть визуально отставая почти от каждой участницы забега на круг по стадиону австралийской Канберры, Марита Кох метров через 200, еще до входа во второй вираж, опережала всех. Многие не поверили своим глазам, когда на табло зажглись цифры 47,60, но это был не сбой техники. Запись есть в Youtube - каждый может проверить самостоятельно.

Как и в случае с рекордом Кратохвиловой на 800-метровке, только одной спортсменке с тех времен удалось приблизиться к достижению Кох в пределах секунды - это была француженка Мари-Жо Перек, пробежавшая 400 метров на Олимпиаде-1996 в Атланте за 48,25. И конечно же, о Марите Кох тоже очень многие говорят, что она не была «чистой». Свидетельств допинговой программы в ГДР намного больше, чем в Чехословакии, и исследователями были найдены документы, согласно которым Кох принимала стероид орал-туринабол. Сама бегунья никогда не признавалась в употреблении допинга, но в одном из найденных в архивах писем жаловалась, что ее подруга по сборной принимает стероиды в куда больших дозах, чем она сама.

74,08 метра

Метание диска, мужчины - Юрген Шульт (ГДР), 6 июня 1986 года

Юрген Шульт не любит говорить о прошлом. И о своем рекордном броске в том числе, «Мне помог ветер», - замечает только он, говоря о полете диска, отправленного его рукой, на 74 с лишним метра. Намеки на участие в восточногерманской допинговой программе отвергает. Документальных свидетельств применения Шультом допинга нет. Но все-таки именно его рекорд, старейший в мужской легкой атлетике, упоминается теми, кто хотел бы полного обнуления мировых высших достижений.

Впрочем, в отличие от рекордов Кратохвиловой и Кох, к отметке Юргена Шульта сразу нескольким спортсменам приблизиться удавалось. Так, литовец Виргилиюс Алекна в августе 2000 года метнул диск на 73,88 метра, а эстонец Герд Кантер в 2008-м - на 73,88.

10,49 секунды

Бег на 100 метров, женщины - Флоренс Гриффит-Джойнер (США), 16 июля 1988 года

Флоренс Гриффит-Джойнер объявила об уходе из спорта после своего триумфа на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Ровно через неделю после того, как было объявлено о введении со следующего, 1989 года внесоревновательного допинг-контроля. Этот факт для скептиков - одно из косвенных подтверждений того, что не все чисто в выдающихся достижениях американской бегуньи.

Есть и другие. Один из легкоатлетов рассказывал, что продавал Гриффит-Джойнер в том самом 1988 году запрещенные препараты. Также подозрительным выглядит такой момент: именно в 1988-м произошел колоссальный скачок в результатах американки. На стометровке она прибавила к личному рекорду 0,35 секунды, а на дистанции вдвое длиннее, где ее мировое достижение также до сих пор не побито - 0,62.

Впрочем, правду о том, принимала Гриффит-Джойнер допинг или нет, мы, скорее всего, не узнаем - по крайней мере, от нее самой. В 1998 году спортсменка умерла в возрасте 38 лет от эпилептического припадка во сне.

15,50 метра

Тройной прыжок, женщины - Инесса Кравец (Украина), 10 августа 1995 года

В принципе, у хронологии прогресса далеких тройных прыжков у женщин нет свидетельств того, что Инесса Кравец употребляла нечто такое, что позволяло ей летать намного дальше, чем остальным. Например, Франсуаза Мбанго-Этоне из Камеруна на Олимпиаде-2008 в Пекине прыгнула на 15,39, россиянка Татьяна Лебедева регулярно показывала результаты в районе 15,30 и выше, да и нынешняя сильнейшая прыгунья тройным в мире Катрин Ибаргуен из Колумбии в 2014-м улетела на 15,31. Смущает только то, что Кравец все-таки употребляла. Она отбывала дисквалификацию за допинг как до своего рекордного прыжка, так и после него. И это, увы, наводит на грустные мысли…

22,63 метра

Толкание ядра, женщины - Наталья Лисовская (СССР), 7 июня 1987 года

Если открыть статистику самых лучших результатов в истории толкания ядра у женщин, то можно обнаружить удивительный факт. 11 самых дальних попыток принадлежат двум спортсменкам - Наталье Лисовской из СССР и Илоне Бризеник из ГДР. Более того, 62 (!) лучших броска в истории были совершены в 1980-х годах или раньше. Поскольку никого из спортсменок, которые показывали столь выдающиеся результаты, на допинге не ловили, остается только констатировать: трава была раньше зеленее, а ядра круглее. Ну или существовали какие-то особые женщины, которых в наше время больше нет, ибо личный рекорд лучшей метательницы диска последних лет Валери Адамс - какие-то 21,24 метра.

9,58 секунды

Бег на 100 метров, мужчины - Усэйн Болт (Ямайка), 16 августа 2009 года

Приводя в этом списке невероятный рекорд великого Усэйна Болта, мы вовсе не намекаем на то, что он был установлен нечестно. Здесь, скорее, мы хотим поставить перед читателями философский вопрос. А будет ли интересна миру «перезагруженная» легкая атлетика, в которой забудут сразу всех великих спортсменов прошлого? Однозначного ответа не найти - и тем не менее, руководству IAAF придется в какой-то момент делать выбор.


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