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Игра в жмурки. Евгений Дзичковский - о новом формате чемионата мира

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игра в жмурки. Евгений Дзичковский - о новом формате чемионата мира
Источник: Associated Press

Во вторник Совет Международной федерации футбола может изменить формат главного футбольного турнира планеты. В Цюрихе рассмотрят вопрос об увеличении числа команд-участниц финальных турниров с 32 до 48. Новая формула может вступить в силу, начиная с ЧМ-2026.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Основной предлагаемый вариант: в финальном этапе сборные разобьются на 16 групп по три команды. По две лучшие выходят в 1/16 финала. Дальше — игра на вылет.

На первый взгляд, ничего страшного. В одну страну съедется больше сборных, но турнирная дистанция для победителя останется прежней — семь матчей. Общее количество игр возрастет с 64 до 80, однако это не повлияет на увеличение сроков. Разве что число матчей в те или иные дни станет больше. Для проведения финального этапа, как и прежде, хватит 12 стадионов.

Инициаторы идеи просчитали и финансовые последствия. По данным AFP, опубликовавшего конфиденциальный проект ФИФА, чистый доход от нового финального этапа возрастет на 640 миллионов долларов. Что логично: больше матчей — больше билетов - дороже маркетинговые права. И это здорово. Каждый матч чемпионата мира — праздник в миниатюре. Так пусть их будет 80, праздников! И Исландий побольше! Лично мне нравится, без иронии.

Не совсем ясно, правда, чьи доходы считали в ФИФА — свои или страны-организатора?

И вот тут пора перейти к минусам или по крайней мере «непонятностям» нового формата.

ЭЛЕМЕНТ СЛУЧАЙНОСТИ

48 команд потребуют 48 тренировочных баз с таким же количеством качественных полей. Россия, полагаю, от данной перспективы слегка вздрогнула бы. Все, что качественно, делается у нас штучно и напоказ, а потом часто простаивает, требуя расходов на содержание. У нас в стране профессиональных клубов-то немногим более 48! И 80 процентам из них содержание тренировочных полей высокого уровня просто не по карману.

Или ФИФА рассчитывает на проведение чемпионатов мира только в упакованных странах?

Гостиницы, аэропорты, дороги, общепит — многое из этого тоже не справилось бы с ЧМ-2018 естественным путем, без приказов и дотаций. А ведь больше участников — больше расходов (в нашем случае правильнее сказать — еще больше расходов). Оправданных ли? Тут мнения обычно расходятся. Одни считают неоправданными даже те, что есть, другие ради ЧМ готовы на любые траты. Разумеется, за госсчет.

Не выглядит беспроблемной и спортивная часть. Представьте, что сборная России во Франции сыграла бы не три, а два матча в группе. Поражение и ничья — бери фуфайку, пошли домой. Да мы бы просто в лоскуты искричались: не дали раскрыть потенциал! Только-только нащупали игру! Где этот Уэльс? Дайте его сюда скорей - забинтуем!

Два матча — слишком короткая дистанция при слишком долгой и дорогой подготовке. Болельщики вылетевших из групп сборных потратят деньги, но не почувствуют страны и духа турнира.

А еще — и это важнее! — резко возрастет элемент случайности. Пропуском в следующий этап станут шальные голы, судейские ошибки, тугие очковые «закрутки» в группах. Более чем вероятно, что четырехлетнее напряжение не только сборных, но и целых стран, завершится в ряде случаев тупым жребием.

Наконец, как вы себе представляете решающие матчи в одно время в группах из трех команд? Одна к третьему туру всяко отмучается. И тут уж пойдет масть у мастеров nordic victory, «сговоров в Кордобе» и прочих расписных жмурок.

НА БАЙДАРКАХ ПО ИНДИГИРКЕ

Плей-офф, расширенный до 1/16 финала, - тоже фига с маком. И тоже из-за элемента случайности, травм и дисквалификаций, лукавых свистков. Возникнет футбольный аналог шахматного блица: игра вроде та же, а подумать некогда. Эффект шальной пули распространится на весь турнир, а не только на стадии от 1/8 финала и выше, как сейчас.

Любопытно, что в большом интервью «Советскому спорту» полуторамесячной давности Джанни Инфантино предлагал новшество иного свойства.

- 16 стран попадают на чемпионат мира напрямую уже в ноябре, а еще 32 проводят между собой стыковые матчи, - прожектерствовал Инфантино. - Но не в ноябре, а за неделю до старта чемпионата мира, то есть летом! Вот откуда берутся искомые 48 команд, однако по факту в основном турнире примут участие те же 32. То есть получается, что уже не 32 страны, а целых 48 готовятся к участию в чемпионате мира и живут турниром все это время, с ноября до лета!

При всей симпатичности идеи и тут есть затык: попробуйте купить билеты, гостиницы и т.д. в нужных городах, когда до старта турнира неделя, а твоя команда только что туда отобралась. То есть купить можно, но сколько это будет стоить? И как вообще строить планы на отпуск? Когда твоей сборной нет в финальном этапе, иной раз лучше отвезти детей в Геленджик или рвануть на байдарках по Индигирке.

Говорят, ФИФА рассмотрит и другое предложение: 40 сборных, разбитых на 8 или 10 групп. Флаг в руки. Но при правильном и понятном желании увеличить дозу кайфа невероятно важна стройность системы. Иначе кайф превратится в большой облом, а доходы ФИФА обернутся выкинутыми на ветер деньгами государств и национальных федераций.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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