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«Дрова колол и обводил». Футболист «Енисея» – о самой необычной тренировке года

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Дрова колол и обводил». Футболист «Енисея» – о самой необычной тренировке года

Пока главное футбольное видео года сняла жена полузащитника «Енисея» Михаила Комкова Юлия – как муж обводит воткнутые в снег поленья и бьет по воротам деревенского двора. Корреспондент «Советского спорта» позвонил Михаилу и расспросил про новую методику подготовки.

- Это все в поселке Бадарма Иркутской области происходило. Там у моей жены живет бабушка, - рассказал Михаил. - Поехали в гости. Жена-то там бывала, а я впервые оказался. Небольшой населенный пункт, тайга кругом. Прогулялись по деревне, в баньке, конечно, парились. Я научился дрова колоть.

- Это вы их в снег воткнули?
- Нет, это не мои, - смеется полузащитник «Енисея». - Я сначала обводил дрова, а потом их колол.

- Как вы придумали этот пеньковый слалом?
- У нас есть тренировочная программа, которую тренеры скидывают на айфон. Беговую-то работу выполнять можно без проблем. А с мячом пришлось что-то придумывать. Решил заменить фишки пеньками. Дворовые ворота были вместо ворот футбольных. А жена решила снять видео – для отчетности.

Отправил его другу, он сказал, что это лучшее видео о подготовке к чемпионату. Тогда отправил видео нашей пресс-службе, они опубликовали его в твиттере «Енисея». Мне сразу многие позвонили и написали. Хотя я удивился такой реакции. Для меня-то в этом ничего необычного. В детстве когда тренировался в Красноярске, условий никаких не было. Тренировались и на снегу тоже, бутылки обводили... 

- Главный тренер Андрей Тихонов видел эту вашу тренировку в деревне?
- Не знаю. А друзья даже с Рокки в шутку сравнили.

- Получилось и правда здорово!
- Мы частенько на море отдыхаем. Но в тайге мне понравилось, как и в теплых краях. Люблю сибирский лес, воздух сумасшедший.

- Надо взять этот способ подготовки на вооружение. Чемпионат рано начинается, играть приходится иногда в снег...
- Но на хороших полях все же эффективность выше, - улыбается Михаил. - Так что мы пока потренируемся в манеже, а потом отправимся на сбор.

- На видео слышно, как лает собака. Что это за пес?
- В будке на цепи сидит собака Рада. Я ее отпускал, но играть со мной не стала. Спарринга не получилось.

- А бабушка видела вашу тренировку?
- Видела – жена показала видео. Но бабушка больше удивилась, что их деревню в интернете показали. 

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