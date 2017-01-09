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Драма в буллитах, как в матче США – Россия! Как СКА победил в армейском дерби

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Драма в буллитах, как в матче США – Россия! Как СКА победил в армейском дерби
Источник: «Советский спорт»

СКА обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в таблице. В следующий раз два сильнейших клуба Запада теперь могут встретиться только в плей-офф.

ЧЕРНАЯ СЕРИЯ СКА

Последний раз большой хоккей в Москве мы видели еще в прошлом году – 28 декабря ЦСКА в столичном дерби победил «Динамо» (5:3).

Две недели, все новогодние праздники, без матчей КХЛ – слишком суровое испытание. И вот сразу такая афиша: ЦСКА против СКА. Аншлаг на Ленинградском проспекте собирается редко, но сейчас – не тот случай. Длинные очереди на вход во дворец при 25 градусах мороза. Выдержать нелегко, но оно того стоит.

Вы знаете, что СКА внезапно потерял лидерство в таблице. По 107 очков, но ЦСКА проскочил вперед. Непонятная черная серия накрыла команду Знарка. «Ак Барс» (3:4 бул.), «Локомотив» (1:2), перестрелка с минским «Динамо» (4:5), колючий «Йокерит» (2:3). Четыре поражения подряд! Санкт-Петербург – точнее, Ленинград (это было написано на свитерах игроков) – уже оттянулся на рижском «Динамо» (6:1). Но теперь в матче против ЦСКА решалось очень многое – от первого места в чемпионате КХЛ до уверенности в себе, которую вполне можно было потерять.

Да, состав у СКА сумасшедший. Одна только первая пятерка чего стоит: Зубарев – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Плотников. Но разве ЦСКА как-то уступал гостям по игре? Первый период получился абсолютно равным – и по счету, и по качеству хоккея. Нет-нет, СКА никак не доминировал. В плей-офф Кубка Гагарина обязательно будет интрига.

РЫКОВ В СОСТАВЕ

ЦСКА не поставил в состав двух парней из бронзовой сборной России, которая запомнилась всем на молодежном чемпионате мира. Не было ни Данилы Квартальнова, племянника главного тренера армейцев, ни Павла Карнаухова. Тот еще в Монреале воскликнул: «Турнир отыграли – и в Чехов поехали!»

То есть в фарм-клуб.

А вот СКА седьмым защитником сделал Егора Рыкова, отлично показавшего себя в Канаде. Семь матчей – 7 (1+6) очков, полезность «+7».

Большой игрок растет.

В первом периоде СКА реализовал лишнего на шестой минуте, когда защитник Антон Белов на пятачке грамотно переправил шайбу в ворота.

Но дальше случилось что-то редкое. Павел Дацюк схватил удаление за подножку, и теперь большинство разыграл ЦСКА – отличился Кирилл Петров.

Напомню, что Дацюк четыре года подряд (2006-2009) получал «Леди Бинг Трофи» как главный джентльмен НХЛ. Теперь в СКА за весь сезон он схватил только пять малых штрафов. И вот шестой…

В УФУ – БЕЗ ГУСЕВА

Во втором периоде СКА поднажал. Даже не по броскам (13-8) и вбрасываниям (10-7), а блокам (9-4) и особенно силовым приемам (16-2). Представляете – ЦСКА так был превзойден в силовой борьбе!

Интересно, что Дацюк схватил еще одно удаление – за толчок на борт. Гости остались в двойном меньшинстве, но ничего не пропустили. Отлично играл Игорь Шестеркин.

Потом ситуация перевернулась – уже СКА получил двойное большинство после удалений Джеффа Плэтта и Артема Сергеева. Но тоже забить не смог.

Фантастический момент был у Ильи Ковальчука. Шайба после его броска попала в одну штангу, в другую штангу, отскочила в конек вратаря Ильи Сорокина – но ленточку не пересекла.

Однако свой гол СКА все-таки забил. Плэтт второй раз подряд был удален за атаку игрока, не владеющего шайбой. И вот Никита Гусев прекрасно бросает с левого фланга.

…Гусев – замечательный форвард. В этом сезоне набрал 53 (18+35) очка в 43 матчах при полезности «+31». Он – пятый бомбардир лиги.

Я разговаривал с его детским тренером Геннадием Курдиным, который также воспитал Никиту Кучерова. Спрашиваю: «Вот Кучеров уехал в НХЛ и здорово раскрылся. А у Гусева уже не сложится карьера за океаном».

И услышал ответ: «Подождите, у него контракт закончится в 2018 году. И вот тогда… Вы просто не все знаете. Гусев пока не поставил крест на НХЛ».

Что удивительно, Никита Гусев – прекрасный бомбардир и отличный исполнитель буллитов – не попал на Матч звезд КХЛ. Просто там составы не резиновые, а на праздник жизни в Уфу уже пригласили Шестеркина, Войнова, Ковальчука и Дацюка. Кстати, из ЦСКА – тоже четверо: Сорокин, Ожиганов, Телегин и Ничушкин, который пока травмирован и в этом матче не играл.

И будет красиво, если в дивизионе Чернышева вдруг кто-то не сможет приехать, включить в звездный состав Михаила Воробьева, который на молодежном чемпионате мира установил рекорд всех времен сборной среди ассистентов. Ему и ехать никуда не нужно, парень выступает в Уфе.

Во втором перерыве Павел Дацюк произнес как мантру: «Много бросков до наших ворот не доходит, нападающие их блокируют. Нужно стиснуть зубы, ловить шайбу на себя. Надо доедать их моменты…»

Доедать – так и сказал!

Но в третьем периоде ЦСКА сравнял счет, когда на добивании удачно сыграл Максим Мамин – 2:2.

В концовке уже удаление схватили на Дацюке. За задержку руками в бокс штрафников сел Артем Сергеев. Это ключевое большинство СКА не реализовал. А потом был удален Сергей Широков.

Питер выстоял. А в овертайме произошел интересный момент. Цели достиг бросок Игоря Ожиганова. Вот это развязка!

Победа ЦСКА? Но судьи изучили повтор – и обнаружили, что Светлаков заехал коньком в зону чуть раньше, чем туда вошел Ожиганов.

Офсайд. Не все в это поверили, но посмотрите видео.

Под занавес СКА в пятый раз попал в каркас ворот. В итоге дело дошло до буллитов. Как в том эпическом полуфинале США – Россия (4:3 бул.). Вот только по правилам КХЛ исполняются не пять попыток, а по три.

Егор Рыков – не перепутай!

Кугрышев – попал в Шестеркина.

Гусев – великолепно исполнил свою попытку, переиграв Сорокина.

Плэтт – в Шестеркина.

Дацюк – отбил Сорокин.

Кузьменко – не забил.

Все, СКА победил и вернулся на первое место в таблице. Следующая встреча этих команд может быть только в плей-офф.

Матч

ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Белов (Чудинов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Кутузов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).

Победный буллит:

Гусев - 2:3.

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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