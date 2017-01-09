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Просто The Best. Роналду и Исинбаева сверкнули на церемонии в Цюрихе

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Просто The Best. Роналду и Исинбаева сверкнули на церемонии в Цюрихе
Источник: Reuters

Португалец Криштиану Роналду из «Реала» на специальной церемонии в Цюрихе получил награду лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА.

ИНФАНТИНО И МАРАДОНА – ДРУЖБА НАВЕК

Раньше все было просто. Издание France Football проводило опрос среди журналистов, те определяли лучшего футболиста года. Счастливчик приезжал в Париж, там ему вручали награду, фотографировали и делали с ним интервью. Потом победитель вместе с «Золотым мячом» появлялся на обложке France Football. Вот, собственно, и все.

С тех пор, как ФИФА и France Football стали вручать «Золотой мяч» совместно, все изменилось. Торжественная и пышная церемония в Цюрихе стала одним из главных светских событий января. Все мы хорошо помним чудные костюмыЛео Месси, обиженное лицо Криштиану Роналду, когда ему не давали награды, знаменитый мем, когда португалец, получив-таки заветный приз, сидит в окружении аппетитных девушек, а аргентинец грустно расположился в сторонке в полном одиночестве.


И вот ведь какая штука: «Золотой мяч», безусловно, все еще самый престижный и желанный индивидуальный приз в мировом футболе. Вот только церемония, которую France Football после развода с ФИФА организовывал в декабре самостоятельно, осталась практически незамеченной. Ну, вручили и вручили. И никто, по большому счету, этого не видел. Новая награда ФИФА, которую чиновники коротко и незатейливо назвали The Best, пока еще не обросла историей и легендами, но функционеры из международной федерации делают все, чтобы по значимости она не уступала «Золотому мячу».

Новое руководство ФИФА во главе с Джанни Инфантино старательно пытаются убедить всех, что в организации, которую полтора года назад все считали прогнившей и коррумпированной, подул свежий ветер и она возрождается, начиная новую жизнь. В неприлично красивый зимний и заснеженный Цюрих приехал даже Диего Марадона, который раньше был одним из самых непримиримых критиков ФИФА и ее бывшего президентаЗеппа Блаттера.

Днем аргентинец принял участие в товарищеском мини-турнире, состоявшемся на поле недалеко от штаб-квартиры ФИФА. Компанию ему составили другие звезды прошлого – Звонимир Бобан, Дуайт Йорк, Витор Байя, Давид Трезеге, Карлес Пуйоль, Франческо Тольдо… Принял участие в матче и Инфантино, возглавивший одну из четырех команд. «Мы отправили миру ясное послание – футбол вернулся в ФИФА, и он теперь в правильных руках», - немного подхалимски заявил после матча тринидадец Йорк.

А вечером свежий и румяный Инфантино одним из первых прибыл на торжественную церемонию. Выйдя из лимузина на зеленую дорожку, он взмахами рук обратился к публике – мол, давайте покричите погромче, после чего отправился раздавать автографы и делать селфи, после чего долго позировал фотографам в обнимку с Марадоной, всем своим видом стараясь являть разительный контраст со своим престарелым предшественником.

МЕССИ НЕ ПРИЕХАЛ

Номинированный на приз «Лучшему тренеру года» итальянец Клаудио Раньери сначала долго раздавал автографы и фотографировался, а потом с улыбкой заявил, что прошлый год, был, конечно, восхитительный, но сейчас он и его «Лестер» готовы к борьбе за выживание.

Ведущая церемонии американская актриса и продюсер Ева Лонгория, одетая в белое платье, тоже прошла по зеленой дорожке. Она смело направилась в народ, но задерживаться не стала. Метросексуального вида ассистент быстро поправил Лонгории прическу, та умело попозировала фотографам перед входом в зал, отточенными движениями выделив все прелести своей фигуры, и была такова.

Дани Алвес в пиджаке с чудным узором в паутинку, Нойер, Модрич иМарсело с семьями, Кроос, завершивший в этом году карьеру лучший мини-футболист в истории бразилец Фалкао, Гризманн… Все они прошли по зеленой дорожке. А вот футболистов «Барселоны», включая Месси, не было – клуб представлял президент Жозеп Бартомеу. Официальная причина – нужно готовиться к ответному матчу Кубка Испании с «Атлетиком», который пройдет в среду. Но, думается, аргентинцу просто не хотелось присутствовать на чужом празднике жизни. Тем более что в 2017 году «Барса» не блещет – поражение от «Атлетика» и добытая на последней минуте ничья с «Вильярреалом».

Долго ждали и Криштиану Роналду. Он, как и положено главной звезде вечера, прибыл уже перед самым началом церемонии в сопровождении своей новой возлюбленной - испанки Георгины Родригес.

ИСИНБАЕВА И ШЕВЧЕНКО

Само шоу шло по отлаженному годами сценарию – представление номинантов и вручение наград, перемежаемое выступлениями артистов. Сначала представили команду года FIFPro, потом почтили память ушедших от нас в прошлом году Йохана Кройффа и Карлоса Алберто, капитана сборной Бразилии на ЧМ-1970.

Приятно, что на этом празднике жизни мы были не совсем чужими. Приз лучшим болельщикам года вручала Елена Исинбаева, если кто забыл – посол ЧМ-2018. Награда досталась болельщикам дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля», перед началом ответного четвертьфинала Лиги Европы спевшим вместе знаменитую You’ll never walk alone.


Одним из самых трогательных моментов церемонии стало вручение приза «Честной игры», который достался колумбийскому «Атлетико Насьональ». Именно с ним должна была играть в финале Южноамериканского кубка почти в полном составе погибшая в авиакатастрофе бразильская команда «Шапекоэнсе». После этой трагедии «Атлетико Насьональ» предложил отдать кубок «Шапекоэнсе» и КОМНЕБОЛ приняла это предложение.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с неповторимым акцентом, но от всего сердца представил Фалкао, которому вручили приз «За заслуги перед футболом».


Малазиец Мохд Фаид Субри, которому досталась награда имени Ференца Пушкаша за лучший гол года, выйдя на сцену, долго копался в телефоне, чтобы найти там заранее заготовленную речь.

Ну а лучшим игроком года, разумеется, стал Криштиану Роналду, приз которому вручил лично Инфантино.

ЛАУРЕАТЫ-2016

Лучший футболист года: Криштиану Роналду («Реал», Португалия)

Лучший тренер года (мужчины): Клаудио Раньери («Лестер»)

Лучшая футболистка года: Карли Ллойд (США)

Лучший тренер года (женщины): Сильвия Найд (сборная Германии)

Приз «Честной игры»: «Атлетико Насьональ» (Колумбия)

Лучший гол года (приз имени Ференца Пушкаша): Мохд Фаиз Субри (Малайзия)


Команда года по версии FIFPro (международного профсоюза профессиональных футболистов):

Нойер («Бавария», Германия) – Дани Алвес («Ювентус», Бразилия), Пике («Барселона», Испания), Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал», Бразилия) – Модрич («Реал», Хорватия), Кроос («Реал», Германия), Иньеста («Барселона», Испания) – Месси («Барселона», Аргентина), Л.Суарес («Барселона», Уругвай), Криштиану Роналду («Реал», Португалия).

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