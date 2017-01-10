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Счастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примеры

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антуан Гризманн празднует гол в ворота "Эйбара"
Антуан Гризманн празднует гол в ворота "Эйбара"

«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.

Жди меня, «Реал» 

«Севилья» 7 января на выезде разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:0 и вышла на второе место в чемпионате. Отличный результат перед серьезным матчем. 

Команда Хорхе Сампаоли нуждалась в этой победе, поскольку 15 января действующий победитель Лиги Европы примет на домашней арене мадридский «Реал». Клуб, который еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне.

Интересно, что хет-трик в матче с басками оформил нападающий Виссам Бен-Йедер, купленный у «Тулузы» минувшим летом. Теперь он имеет хорошую возможность попасть в старт на матч с лидером чемпионата.

Вообще, такого исхода, а точнее такой игры от «Севильи», не ожидал никто. Безусловно, сейчас команда находится в боевом состоянии, а победа над «Сосьедадом» придаст игрокам уверенности. Бело-голубые, как известно, – один из самых сложных соперников в примере, который может обыграть на своей арене кого угодно. Особенно это касается «Барселоны».

Сейчас в активе «Сосьедада» 29 очков и отделяет их от первой пятерки всего одно очко. Поэтому «Севилья» одолела очень серьезного соперника.

Вообще, работу аргентинского специалиста можно назвать настоящим открытием сезона в Испании. Как правило, после ухода многолетнего наставника (в данном случае речь идет об Унаи Эмери), команда долгое время «впитывает» новые идеи, набирает ход, а потом и дает результат. Здесь все иначе. 

Сампаоли летом провел подготовку, осенью его игроки уже пасовали друг другу будто делают это всю жизнь, а сейчас творят историю, забивая 9 голов (в матче с «Форментерой» в Кубке Испании – прим. редакции), и опрежают «Барселону» в турнирной таблице.

Можно сказать, что матч «Реала» и «Севильи» станет настоящим украшением второй половины сезона. Почему? Читайте в превью следующего тура, которое выйдет на сайте «Советского спорта» 13 января.

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Счастье Гризманна, неудача Роналду 

Мадридский «Атлетико», который переживает непростое время, обыграл на выезде «Эйбар» (2:0). В принципе, исход этого матча читался заранее, однако, не многие ставили на гол Антуана Гризманна.

Молодой форвард не мог отличиться в чемпионате аж с октября прошлого года. Но после игры, которая состоялась 7 января, «черная полоса» для француза осталась в прошлом.


Другой мадридский клуб – «Реал» – уверенно разобрался с «Гранадой» (5:0) на своем поле. 

Ожидалось, что лидер «сливочных» Криштиану Роналду перед тем, как отправиться в Цюрих, огорчит Луиса Суареса, который сейчас занимает второе место в списке бомбардиров. Но Роналду забил лишь один гол из пяти, и, конечно, остался недоволен.

По методике Рамоса

«Вильярреал» вновь огорчил «Барселону» Луиса Энрике. Команды встретились на стадионе «Эль-Мадригал» 8 января и разошлись миром (1:1).

Обиднее после этой игры должно быть футболистам «желтой субмарины». Они вели в матче до 90-й минуты, но точный удар Лионеля Месси со штрафного поставил окончательную точку. Прям, как капитан «Реала» Серхио Рамос, который практикует подобные вещи в последнее время.

Интересно, что в прошлом сезоне «Вильярреал» также не дал себя обыграть в матче с сине-гранатовыми. Тогда был совершен невероятный камбэк: «подводники», уступая со счетом 0:2, сумели забить два мяча в ворота каталонской команды и вырвать ничью.

Кстати, форвард Алешандре Пату, который минувшим летом вернулся в Европу из Бразилии, отдал в этой игре голевую передачу. Сейчас в его активе 12 матчей, два гола и две голевые передачи.

ВСЕ МАТЧИ 17-ГО ТУРА:

Матч

Эспаньол - Депортиво - 1:1 (0:0)

Голы

Борхес 59 (0:1). Морено 63 (1:1).

Состав

Эспаньол: Роберто, Кариколь, Рейес Д., Перес (Хименес, 75), Севилья (Кайседо, 75), Санчес (Дуарте О., 84), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо, Морено

Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Гама (Луизинью, 85), Гильерме, Альбентоса, Хуанфран, Чолак, Борхес, Хоселу, Андоне (Валье, 90)

Предупреждения:

Севилья, 27 - Хуанфран, 17; Гильерме, 24

Удаления:

нет - Хуанфран, 90

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - Гранада - 5:0 (4:0)

Голы

Иско 12 (1:0). Бензема 20 (2:0). Роналду 27 (3:0). Иско 32 (4:0). Каземиро 58 (5:0).

Состав

Реал: Навас, Марсело (Коэнтрау, 68), Варан, Начо, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Родригес, 46), Модрич, Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема

Гранада: Очоа, Ломбан, Табану (Понсе, 77), Силва Г., Везу, Тито, Агбо (Маркес, 60), Сампер, Перейра, Бога (Буэно, 65), Кравец

Предупреждения:

Каземиро, 71 - Сампер, 44; Агбо, 57; Силва Г., 70; Табану, 72

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Эйбар - Атлетико - 0:2 (0:0)

Голы

Сауль 54 (0:1). Гризманн 74 (0:2).

Состав

Эйбар: Родригес, Дос Сантос, Лежён, Луна, Рико, Энрих, Гарсия Д., Гонсалес (Нано, 82), Капа, Инуи (Бебе, 68), Педро Леон (Пенья, 76)

Атлетико: Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Савич, Хименес, Луис, Габи, Сауль, Коке, Торрес (Гамейро, 71), Гризманн

Предупреждения:

Гонсалес, 20; Бебе, 89 - Врсалько, 29; Коке, 81

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

07 января 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

Матч

Лас-Пальмас - Спортинг - 1:0 (0:0)

Голы

Эль Жар 55 (1:0).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Гомес, Бигас, Кастельяно Д., Гарсия М. (Момо, 69), Меса, Боатенг (Ливайя, 89), Эль Жар (Тана, 78), Виера

Спортинг: Куэльяр, Канелья, Бабин (Афиф, 65), Дуглас, Мере, Лильо, Торрес, Кармона (Санчес, 75), Альварес, Чоп (Вигуэра, 60), Родригес

Предупреждения:

Момо, 74; Тана, 84 - Торрес, 60; Мере, 85; Лильо, 88

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

07 января 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

Матч

Реал Сосьедад - Севилья - 0:4 (0:2)

Голы

Бен Йеддер 26 (0:1). Бен Йеддер 29 (0:2). Сарабиа 73 (0:3). Бен Йеддер 83 (0:4).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Гонсалес (Элустондо, 46), Берчиче, Сальдуа, Ильярраменди, Гранеро (Каналес, 57), Ойарсабаль, Прието, Виллиан, Вела (Хуанми, 57)

Севилья: Гонсалес С., Мариано, Эскудеро, Рами, Меркадо, Пареха, Васкес (Сарабиа, 69), Витоло (Краневиттер, 79), Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 90)

Предупреждения:

Виллиан, 44; Берчиче, 76 - Васкес, 10; Эскудеро, 39; Витоло, 79

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

07 января 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Атлетик - Алавес - 0:0

Состав

Атлетик: Арризабалага (Ираисос, 36), Балензиага, Лапорте, Эчейта, Элустондо, Рико (Сан Хосе, 57), Беньят, Сусаета (Уильямс, 58), Гарсия, Адурис, Муньяин

Алавес: Ортолья, Лагуардия, Гарсия Р., Феддал, Льоренте, Камараса (Торрес, 90), Гарсия М., Токеро (Катаи, 74), Дейверсон, Фемения, Гомес (Эдгар, 75)

Предупреждения:

Рико, 45; Адурис, 45 - Лагуардия, 63; Феддал, 64; Торрес, 90; Дейверсон, 90

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

08 января 14:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

Матч

Бетис - Леганес - 2:0 (0:0)

Голы

Кастро 51 (1:0). Пиччини 85 (2:0).

Состав

Бетис: Адан, Рамирес, Дурмиси, Гонсалес, Песселья, Себальос, Наварро (Пиччини, 70), Петрос (Брашанац, 65), Мартин, Санабрия (Алегрия, 36), Кастро

Леганес: Чампанье, Бустинса, Мантовани, Диас (Пирес, 59), Инсуа, Марин, Ромо (Рамос, 52), Тимор, Лопес (Перес, 77), Мачис, Герреро

Предупреждения:

Петрос, 30; Гонсалес, 58 - Мантовани, 14; Ромо, 37; Лопес, 60; Рамос, 74; Бустинса, 78; Перес, 84

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

08 января 18:15, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Малага - 3:1 (1:0)

Голы

Аспас 8 (1:0). Васс 60 (2:0). Фонтас 73 (3:0). Васс 86 (3:1 - автогол).

Состав

Сельта: Бланко, Кабрал, Кастро, Фонтас, Васс, Мальо, Радойя (Гомес, 85), Диас М., Аспас, Гуидетти (Диоп Гуйе, 63), Бонгонда (Систо, 69)

Малага: Камени, Торрес (Льоренте, 12), Росалес, Вильянуэва, Камачо, Карлос, Кастро (Родригес, 79), Ресио, Форналс (Хуанпи, 56), Рамирес, Сантос

Предупреждения:

Гомес, 85 - Форналс, 29; Ресио, 49; Камачо, 77; Карлос, 90

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

08 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Матч

Вильярреал - Барселона - 1:1 (0:0)

Голы

Сансоне 50 (1:0). Месси 90 (1:1).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Мусаккио (Гонсалес А., 87), Коста, Марио, Руис, дос Сантос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 84), Тригерос, Сансоне, Пато (Кастильехо, 76)

Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Туран, 71), Иньеста, Роберто, Маскерано, Гомеш (Суарес Д., 68), Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Коста, 70; Сансоне, 78 - Роберто, 78; Пике, 83

Удаления:

Коста, 90 - нет

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

Матч

Осасуна - Валенсия - 3:3 (1:2)

Голы

Эль Хаддади 2 (0:1). Риера 7 (1:1). Риера 45 (1:2 - автогол). Торрес 62 (2:2). Монтойя 73 (2:3). Клерк 90 (3:3).

Состав

Осасуна: Ойер, Маркес, Гарсия У., Клерк, Чосич, Гарсия И., Торрес (де лас Куэвас, 74), Риера (Кодро, 80), Беренгер, Леон (Ромеро, 80)

Валенсия: Алвес, Монтойя, Мангаля, Сикейра (Лато, 46), Парехо, Суарес, Перес, Мина, Родриго (Нани, 71), Эль Хаддади (Сито, 89), Солер

Незабитые пенальти

Парехо (Валенсия), 87

Предупреждения:

Маркес, 38; Ойер, 80 - Суарес, 9; Парехо, 24; Мангаля, 41; Эль Хаддади, 88; Перес, 90

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

09 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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