Счастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примеры
«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.
Жди меня, «Реал»
«Севилья» 7 января на выезде разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:0 и вышла на второе место в чемпионате. Отличный результат перед серьезным матчем.
Команда Хорхе Сампаоли нуждалась в этой победе, поскольку 15 января действующий победитель Лиги Европы примет на домашней арене мадридский «Реал». Клуб, который еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне.
Интересно, что хет-трик в матче с басками оформил нападающий Виссам Бен-Йедер, купленный у «Тулузы» минувшим летом. Теперь он имеет хорошую возможность попасть в старт на матч с лидером чемпионата.
Вообще, такого исхода, а точнее такой игры от «Севильи», не ожидал никто. Безусловно, сейчас команда находится в боевом состоянии, а победа над «Сосьедадом» придаст игрокам уверенности. Бело-голубые, как известно, – один из самых сложных соперников в примере, который может обыграть на своей арене кого угодно. Особенно это касается «Барселоны».
Сейчас в активе «Сосьедада» 29 очков и отделяет их от первой пятерки всего одно очко. Поэтому «Севилья» одолела очень серьезного соперника.
Вообще, работу аргентинского специалиста можно назвать настоящим открытием сезона в Испании. Как правило, после ухода многолетнего наставника (в данном случае речь идет об Унаи Эмери), команда долгое время «впитывает» новые идеи, набирает ход, а потом и дает результат. Здесь все иначе.
Сампаоли летом провел подготовку, осенью его игроки уже пасовали друг другу будто делают это всю жизнь, а сейчас творят историю, забивая 9 голов (в матче с «Форментерой» в Кубке Испании – прим. редакции), и опрежают «Барселону» в турнирной таблице.
Можно сказать, что матч «Реала» и «Севильи» станет настоящим украшением второй половины сезона. Почему? Читайте в превью следующего тура, которое выйдет на сайте «Советского спорта» 13 января.
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Счастье Гризманна, неудача Роналду
Мадридский «Атлетико», который переживает непростое время, обыграл на выезде «Эйбар» (2:0). В принципе, исход этого матча читался заранее, однако, не многие ставили на гол Антуана Гризманна.
Молодой форвард не мог отличиться в чемпионате аж с октября прошлого года. Но после игры, которая состоялась 7 января, «черная полоса» для француза осталась в прошлом.
Другой мадридский клуб – «Реал» – уверенно разобрался с «Гранадой» (5:0) на своем поле.
Ожидалось, что лидер «сливочных» Криштиану Роналду перед тем, как отправиться в Цюрих, огорчит Луиса Суареса, который сейчас занимает второе место в списке бомбардиров. Но Роналду забил лишь один гол из пяти, и, конечно, остался недоволен.
По методике Рамоса
«Вильярреал» вновь огорчил «Барселону» Луиса Энрике. Команды встретились на стадионе «Эль-Мадригал» 8 января и разошлись миром (1:1).
Обиднее после этой игры должно быть футболистам «желтой субмарины». Они вели в матче до 90-й минуты, но точный удар Лионеля Месси со штрафного поставил окончательную точку. Прям, как капитан «Реала» Серхио Рамос, который практикует подобные вещи в последнее время.
messi's freekick Barcelona Vs Villareal pic.twitter.com/cJVvznSMF1— kanyewestafrica (@KANYEWESTAFRICA) 8 января 2017 г.
Интересно, что в прошлом сезоне «Вильярреал» также не дал себя обыграть в матче с сине-гранатовыми. Тогда был совершен невероятный камбэк: «подводники», уступая со счетом 0:2, сумели забить два мяча в ворота каталонской команды и вырвать ничью.
Кстати, форвард Алешандре Пату, который минувшим летом вернулся в Европу из Бразилии, отдал в этой игре голевую передачу. Сейчас в его активе 12 матчей, два гола и две голевые передачи.
ВСЕ МАТЧИ 17-ГО ТУРА:
Матч
Эспаньол - Депортиво - 1:1 (0:0)
Голы
Борхес 59 (0:1). Морено 63 (1:1).
Состав
Эспаньол: Роберто, Кариколь, Рейес Д., Перес (Хименес, 75), Севилья (Кайседо, 75), Санчес (Дуарте О., 84), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо, Морено
Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Гама (Луизинью, 85), Гильерме, Альбентоса, Хуанфран, Чолак, Борхес, Хоселу, Андоне (Валье, 90)
Предупреждения:
Севилья, 27 - Хуанфран, 17; Гильерме, 24
Удаления:
нет - Хуанфран, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Иско 12 (1:0). Бензема 20 (2:0). Роналду 27 (3:0). Иско 32 (4:0). Каземиро 58 (5:0).
Состав
Реал: Навас, Марсело (Коэнтрау, 68), Варан, Начо, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Родригес, 46), Модрич, Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема
Гранада: Очоа, Ломбан, Табану (Понсе, 77), Силва Г., Везу, Тито, Агбо (Маркес, 60), Сампер, Перейра, Бога (Буэно, 65), Кравец
Предупреждения:
Каземиро, 71 - Сампер, 44; Агбо, 57; Силва Г., 70; Табану, 72
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Сауль 54 (0:1). Гризманн 74 (0:2).
Состав
Эйбар: Родригес, Дос Сантос, Лежён, Луна, Рико, Энрих, Гарсия Д., Гонсалес (Нано, 82), Капа, Инуи (Бебе, 68), Педро Леон (Пенья, 76)
Атлетико: Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Савич, Хименес, Луис, Габи, Сауль, Коке, Торрес (Гамейро, 71), Гризманн
Предупреждения:
Гонсалес, 20; Бебе, 89 - Врсалько, 29; Коке, 81
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
07 января 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Лас-Пальмас - Спортинг - 1:0 (0:0)
Голы
Эль Жар 55 (1:0).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Гомес, Бигас, Кастельяно Д., Гарсия М. (Момо, 69), Меса, Боатенг (Ливайя, 89), Эль Жар (Тана, 78), Виера
Спортинг: Куэльяр, Канелья, Бабин (Афиф, 65), Дуглас, Мере, Лильо, Торрес, Кармона (Санчес, 75), Альварес, Чоп (Вигуэра, 60), Родригес
Предупреждения:
Момо, 74; Тана, 84 - Торрес, 60; Мере, 85; Лильо, 88
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
07 января 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Реал Сосьедад - Севилья - 0:4 (0:2)
Голы
Бен Йеддер 26 (0:1). Бен Йеддер 29 (0:2). Сарабиа 73 (0:3). Бен Йеддер 83 (0:4).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Гонсалес (Элустондо, 46), Берчиче, Сальдуа, Ильярраменди, Гранеро (Каналес, 57), Ойарсабаль, Прието, Виллиан, Вела (Хуанми, 57)
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Эскудеро, Рами, Меркадо, Пареха, Васкес (Сарабиа, 69), Витоло (Краневиттер, 79), Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 90)
Предупреждения:
Виллиан, 44; Берчиче, 76 - Васкес, 10; Эскудеро, 39; Витоло, 79
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
07 января 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Атлетик: Арризабалага (Ираисос, 36), Балензиага, Лапорте, Эчейта, Элустондо, Рико (Сан Хосе, 57), Беньят, Сусаета (Уильямс, 58), Гарсия, Адурис, Муньяин
Алавес: Ортолья, Лагуардия, Гарсия Р., Феддал, Льоренте, Камараса (Торрес, 90), Гарсия М., Токеро (Катаи, 74), Дейверсон, Фемения, Гомес (Эдгар, 75)
Предупреждения:
Рико, 45; Адурис, 45 - Лагуардия, 63; Феддал, 64; Торрес, 90; Дейверсон, 90
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
08 января 14:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Кастро 51 (1:0). Пиччини 85 (2:0).
Состав
Бетис: Адан, Рамирес, Дурмиси, Гонсалес, Песселья, Себальос, Наварро (Пиччини, 70), Петрос (Брашанац, 65), Мартин, Санабрия (Алегрия, 36), Кастро
Леганес: Чампанье, Бустинса, Мантовани, Диас (Пирес, 59), Инсуа, Марин, Ромо (Рамос, 52), Тимор, Лопес (Перес, 77), Мачис, Герреро
Предупреждения:
Петрос, 30; Гонсалес, 58 - Мантовани, 14; Ромо, 37; Лопес, 60; Рамос, 74; Бустинса, 78; Перес, 84
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
08 января 18:15, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Аспас 8 (1:0). Васс 60 (2:0). Фонтас 73 (3:0). Васс 86 (3:1 - автогол).
Состав
Сельта: Бланко, Кабрал, Кастро, Фонтас, Васс, Мальо, Радойя (Гомес, 85), Диас М., Аспас, Гуидетти (Диоп Гуйе, 63), Бонгонда (Систо, 69)
Малага: Камени, Торрес (Льоренте, 12), Росалес, Вильянуэва, Камачо, Карлос, Кастро (Родригес, 79), Ресио, Форналс (Хуанпи, 56), Рамирес, Сантос
Предупреждения:
Гомес, 85 - Форналс, 29; Ресио, 49; Камачо, 77; Карлос, 90
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
08 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Вильярреал - Барселона - 1:1 (0:0)
Голы
Сансоне 50 (1:0). Месси 90 (1:1).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Мусаккио (Гонсалес А., 87), Коста, Марио, Руис, дос Сантос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 84), Тригерос, Сансоне, Пато (Кастильехо, 76)
Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Туран, 71), Иньеста, Роберто, Маскерано, Гомеш (Суарес Д., 68), Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Коста, 70; Сансоне, 78 - Роберто, 78; Пике, 83
Удаления:
Коста, 90 - нет
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Осасуна - Валенсия - 3:3 (1:2)
Голы
Эль Хаддади 2 (0:1). Риера 7 (1:1). Риера 45 (1:2 - автогол). Торрес 62 (2:2). Монтойя 73 (2:3). Клерк 90 (3:3).
Состав
Осасуна: Ойер, Маркес, Гарсия У., Клерк, Чосич, Гарсия И., Торрес (де лас Куэвас, 74), Риера (Кодро, 80), Беренгер, Леон (Ромеро, 80)
Валенсия: Алвес, Монтойя, Мангаля, Сикейра (Лато, 46), Парехо, Суарес, Перес, Мина, Родриго (Нани, 71), Эль Хаддади (Сито, 89), Солер
Незабитые пенальти
Парехо (Валенсия), 87
Предупреждения:
Маркес, 38; Ойер, 80 - Суарес, 9; Парехо, 24; Мангаля, 41; Эль Хаддади, 88; Перес, 90
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
09 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция