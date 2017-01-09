Фантастика! Самый невероятный баскетбольный камбэк, который вы видели! (видео)
Американские студенты отыграли 14 очков за минуту, забив девять трехочковых подряд.
За 67 секунд до окончания матча регулярного чемпионата NCAA (Американская национальная ассоциация студенческого спорта – Прим.ред.) «Невада» в гостях уступала «Нью-Мексико» со счетом 76:90. В этот момент гости начали творить что-то невообразимое. Каждую из своих следующих восьми атак они завершали точным трехочковым попаданием, переведя игру в овертайм – 94:94.
На этом чудеса не закончились. За две секунды до конца овертайма при счете 104:102 в пользу «Нью-Мексико» защитник «Невады» попал еще один трехочковый, который и установил победу гостей со счетом 105:104.
– Это величайшая победа, которую я когда-либо видел, – цитирует главного тренера «Невады» Эрика Массельмана USA Today.
– Мы полностью контролировали игру, – сказал главный тренер проигравших Крейг Нил. – Но моя команда должна знать, что нужно заканчивать матчи, когда ты ведешь в счете. У соперника залетело три шальных трехочковых. Да, во многом они их бросали наудачу, но они залетели. В последней атаке мы старались не дать им бросить трехочковый, но все же позволили сделать это.