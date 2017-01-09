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Фантастика! Самый невероятный баскетбольный камбэк, который вы видели! (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Фантастика! Самый невероятный баскетбольный камбэк, который вы видели! (видео)
Источник: ESPN

Американские студенты отыграли 14 очков за минуту, забив девять трехочковых подряд.

За 67 секунд до окончания матча регулярного чемпионата NCAA (Американская национальная ассоциация студенческого спорта – Прим.ред.) «Невада» в гостях уступала «Нью-Мексико» со счетом 76:90. В этот момент гости начали творить что-то невообразимое. Каждую из своих следующих восьми атак они завершали точным трехочковым попаданием, переведя игру в овертайм – 94:94. 

На этом чудеса не закончились. За две секунды до конца овертайма при счете 104:102 в пользу «Нью-Мексико» защитник «Невады» попал еще один трехочковый, который и установил победу гостей со счетом 105:104.


– Это величайшая победа, которую я когда-либо видел, – цитирует главного тренера «Невады» Эрика Массельмана USA Today.

– Мы полностью контролировали игру, – сказал главный тренер проигравших Крейг Нил. – Но моя команда должна знать, что нужно заканчивать матчи, когда ты ведешь в счете. У соперника залетело три шальных трехочковых. Да, во многом они их бросали наудачу, но они залетели. В последней атаке мы старались не дать им бросить трехочковый, но все же позволили сделать это. 

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