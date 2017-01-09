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Павел Дацюк: Как-то я грязно играю. Обещаю, что исправлюсь! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Дацюк: Как-то я грязно играю. Обещаю, что исправлюсь! (видео)
Источник: ХК СКА

Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА – СКА поговорил с форвардом гостей Павлом Дацюком.

Илья Ковальчук разговаривать после матча не захотел и спешно ушел. Неужели так расстроился, что шайба не шла в ворота? Вроде бы СКА победил.

- С прошедшими праздниками! – Павел Дацюк, как вежливый человек, первым делом поздравил прессу.

- Спасибо. Но ваши два удаления нас удивили.
- Как-то грязно я играю, - Дацюк отругал сам себя. – Надо работать над этим. Что-то стал очень много удаляться. Где-то недорабатываю. Значит, буду исправляться. Обещаю!

- Это ведь ваш антирекорд. Мы не помним, когда вас два раза в одном матче удаляли.
- Вы не говорите «антирекорд». Это тоже рекорд! – усмехается Дацюк. – Но говорю вам, что исправлюсь. Спасибо, что напомнили об этом моменте. Спасибо, что за меня переживаете и делаете все, чтобы я стал лучше.

- Что случилось со СКА? Почему поражения пошли косяком?
- Да, мы очень неудачно начали этот год. Но тяжело без спадов пройти чемпионат. Нам был нужен такой урок, чтобы набраться сил, исправить кое-что и переломить себя. Такие уроки важны для любой команды.

- Вы впервые в сезоне играли в этом дворце. Тут же выступали за ЦСКА во время локаута. Сравните ощущения. Что изменилось?
- Арена стала лучше, и вот сейчас собрался аншлаг. Атмосфера была очень хорошая. Так что многое изменилось по сравнению с 2012 годом. И только в положительную сторону.

- Что вы скажете о молодежной сборной России?
- Ребята выступили здорово. Им самой малости не хватило в полуфинале с США, проиграли по буллитам. Но мы за них переживали, и парни очень хорошо сыграли. И то, что они в итоге взяли бронзу в матче со шведами – дорогого стоит. Я понимаю, как тяжело настраиваться на такие игры. Молодцы, что довели свое дело до конца.

- Что вы сказали Егору Рыкову, когда он вернулся в команду?
- Он провел отличный турнир. И сразу – с корабля на бал! Сейчас он сыграл немного, но неплохо. Вообще Рыков хорошо прибавляет.

- Может, в КХЛ тоже ввести серии из пяти буллитов, как на МЧМ?
- Вы знаете, я бы в КХЛ многое бы что изменил, конечно, - усмехнулся Дацюк. – Но я пока не вправе это делать.

Матч

ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).

Победный буллит:

Гусев - 2:3.

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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