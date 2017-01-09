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Егор Рыков: Сказали в СКА «Вы - молодчики, а с американцами просто не повезло»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Егор Рыков
Егор РыковИсточник: Photo.khl.ru

Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА – СКА поговорил с защитником гостей Егором Рыковым.

- Как сегодня игралось? Бежали ноги после перелета из Канады?
- Да в принципе ничего, нормально. Вроде бы перестроился. Когда ехал на игру, то было тяжеловато. Но когда вышел на лед, то проблем не возникло.

- А успели переключиться ментально? В голове ведь не просто обратно перейти на большие площадки, на другой часовой пояс, на правила КХЛ.
- Непросто, конечно. Но то, что случилось на молодежном чемпионате мира – это приятные воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.

- Что вам сказали партнеры, когда вы снова появились в раздевалке?
- Было очень приятно. Каждый из ребят подошел, поздравил. Сказали: «Вы – молодчики. С американцами вам не повезло, конечно. Но ничего, бились и делали все, что могли». Было очень приятно от таких слов.

- Почувствовали сейчас разницу между молодежным и взрослым хоккеем?
- Конечно. Большая разница. Тут ты играешь с мужиками, в борьбе с ними заметно тяжелее.

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