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«Я же тебе кричал – не спеши!» Знарок и Квартальнов хохмят после дерби (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я же тебе кричал – не спеши!» Знарок и Квартальнов хохмят после дерби (видео)
Источник: ПХК ЦСКА

После окончания битвы за лидерство в КХЛ, состоялась не менее веселая пресс-конференция главных тренеров СКА и ЦСКА.

- Для нас, тренеров, игра получилась нервная, но для зрителей-то хорошая, до буллитов, - дал краткую характеристику матчу главный тренер СКА Олег Знарок. – Поздравляю всех нас с победой…

- Нет, ну Олега Валерьевича с победой, конечно, - вступил в обсуждение главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. – Но я ведь обычно в овертайме после гола тоже поздравлю команду и иду в раздевалку. А тут не получилось…

- Ну так я же тебе кричал – погоди, - тут же обратился к коллеге Знарок.

- Серьезно? А я прослушал! Надо было не на площадку смотреть, а на тебя, - тут же парировал Квартальнов. – Но мои ребята все равно молодцы. Они сделали сегодня все правильно. И все, что могли. А получилось… То, что на табло. Жаль! (в этот момент Квартальнов даже стукнул рукой по столу).

- Олег Валерьевич, а вы потребовали видеопросмотр гола ЦСКА в овертайме, потому что сразу засекли офсайд Андрея Светлакова?
- Конечно! Я же как раз на синей линии стоял. Все прекрасно видел. Было нарушение правил.

- Во втором периоде вы потеряли Патрика Херсли, который на площадку уже так и не вернулся.
- Пока не могу ничего определенного сказать. У него травма колена. Насколько серьезная – доктора посмотрят.

- Никиту Гусева на буллиты вы ставили или он сам напросился? – задал Знарку вопрос один из моих коллег и этим явно поставил тренера в тупик.
- Не понял. Еще раз повторите, - попросил Знарок.

- Да вот Гусев нам сказал, что очень хотел забить буллит, потому что в прошлый раз у него это не получилось, - настаивал коллега. На лице Знарка промелькнули недоумение, гнев и наконец сострадание.

- Конечно я сам поставил! Я игроков вообще-то не спрашиваю. Я тут тренер или что? Сам поставил, сам.

- Борьба за лидерство в таблице на вас сильно давит?
- Совершенно нет.

- И на меня не давит, - добавил Квартальнов.

- А овертаймы в формате «три на три» вам нравятся? – попытался сбить Знарка с толку еще один журналист. – Все ждали острой атакующей игры, а вместо этого мы видим…
- И что же вы там видите? – тут же перешел в контратаку Знарок.

- Да в защите команды играют.
- Просто так получается, - сменил Знарок гнев на милость. – «Три на три» - подарок зрителям. А для нас то это нервотрепка.

- Сегодня Павел Дацюк удалился дважды. Прямо чудо какое-то. Когда такое было…
- Ну а накал у матча какой? Паша – спортивный парень. У были там удаления или нет – еще посмотреть надо. Я не уверен. И даже если судьи Дацюка за дело наказали, думаю, что он фолить не хотел.

- После этой победы можно сказать, что новогодний спад у СКА закончился?
- Да не было у нас никакого спада! По большому счету мы эти четыре матча сами проиграли.

- Так об этом и речь.
- Нет. Мы проигрывали из-за своих ошибок. А спад – когда команда не бежит или плохо себя чувствует. Такого не было. Были грубые огрехи.

- Вот и сегодня игроки СКА чаще попадали в штанги и перекладину, чем в ворота.
- Ну да, бывало. Почему? Не знаю… Но играли-то неплохо!

- Дмитрий Вячеславович, когда вернете в строй Валерия Ничушкина? Он уже катается с командой, был на матче. Может, как раз его и не хватило?
- Валера просто пока не готов. Неужели вы думаете, что мы такого игрока специально не заявляем? Думаю, что все наши домашние ближайшие игры он пропустит.

Матч

ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).

Победный буллит:

Гусев - 2:3.

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция



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