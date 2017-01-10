Мюллер в тумане. Почему чемпион мира может стать лишним в команде Анчелотти

«Советский спорт» рассказывает о том, как игрок, за которого «Манчестер Юнайтед» предлагал 120 млн евро, потерял место в основе «Баварии».

Зимний перерыв в чемпионате Германии по футболу внезапно озарился горячей дискуссией. Легенда «Баварии» и сборной ФРГ, обладатель «Золотого мяча»-1990 Лотар Маттеус публично озвучил то, о чем болельщики мюнхенского гранда перешептывались уже довольно продолжительное время. Один из самых титулованных и популярных футболистов страны Томас Мюллер никак не может обрести себя в команде Карло Анчелотти.

«Во втором круге бундеслиги Томасу снова будет сложно найти место в основном составе «Баварии». В системе игры Анчелотти для Мюллера нет четко обозначенной позиции на поле. Сегодня команде скорее нужен выдвинутый вперед центральный полузащитник. Такой, как Тиаго Алькантара. Кроме того, я уверен, что больше игрового времени будет получать Ренату Саншеш». Лотар Маттеус



Итальянский специалист попытался оперативно дезавуировать реплику известного немецкого правдоруба, подчеркнув, что Мюллер был и остается для «Баварии» важнейшим игроком, но это ему плохо удалось. Слова словами, но куда более показательно то, что Карло делал в первой половине сезона.

Лотар Маттеус убежден в том, что Томас Мюллер больше не является для «Баварии» незаменимой фигурой



Для начала – простой «медицинский» факт. Томас забил свой первый гол в чемпионате Германии-2016/17 только 10 декабря в домашнем матче 14-го тура против «Вольфсбурга» (5:0). При этом Анчелотти, чем дальше – тем чаще оставлял Мюллера на скамейке запасных. Можно говорить о том, что любимец баварской торсиды находится не в лучших кондициях после Евро-2016. О том, что, возможно, в какой-то момент он снизил к себе требования. Или же о том, что 27-летний футболист по-прежнему переживает из-за нереализованного пенальти в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов-2015/16 с мадридским «Атлетико», который в итоге оказался для его команды фатальным.

Но куда более важно и интересно то, на чем акцентирует внимание Маттеус. Один из самых эффективных и самобытных персонажей современного футбола действительно попал в тактическую паутину, выбраться из которой будет не так-то просто.

Darum glaubt Lothar Matthäus, dass es in der Rückrunde für Thomas Müller schwer wird, eine Position in der... https://t.co/1Ex6DXEehT — LaBestiaNegra - FCB (@LaBestia_FCB) 4 января 2017 г.

- Мюллер – нападающий. Он не может играть на фланге столь же эффективно, как Роббен, Рибери или Дуглас Коста. Я не вижу его на позиции вингера, - так говорил Анчелотти еще перед началом текущего сезона.

А затем, будто опровергая самого себя, итальянец раз за разом номинально ставил Томаса именно на край полузащиты, что отчасти было вынужденной мерой (Роббен, Рибери и Кингсли Коман регулярно оказывались в баварском лазарете). На деле же – за фланговые атаки «красных» при таком раскладе, по сути, отвечал один крайний защитник, а Мюллер в своем излюбленном стиле пытался искать свободные зоны в чужой штрафной. Однако это не приносило былого эффекта. В результате, в стартовом составе «Баварии» все чаще стали выходить два классических вингера, а звездному воспитаннику клуба места на поле банально не находилось.

Первый и пока единственный гол Мюллера в чемпионате Германии-2016/17



Напомним, путь в большой футбол 20-летнему Томасу открыл Луи ван Гал. В полном соответствии со своей репутацией голландец демонстративно пренебрег авторитетами. Имея в своем распоряжении Луку Тони, Мирослава Клозе и недавно купленного у «Штутгарта» за 30 миллионов евро Марио Гомеса, тренер сделал ставку на прекрасно знакомого российским болельщикам «пахаря» Ивицу Олича и внешне неказистого вчерашнего дублера – протеже Германа Герланда.

- В моей команде Мюллер будет играть всегда!, - любил повторять Луи.

Смелое решение ван Гала, казалось, полностью оправдало себя. В сезоне-2009/10 «Бавария» сделала золотой дубль в Германии, а также впервые за 9 лет вышла в финал Лиги чемпионов. И, что бы ни происходило с командой в дальнейшем, каждый новый тренер имел в виду специфическую манеру игры Томаса, находя для него позицию в стартовом составе. Так продолжалось до 2016 года.

«Бавария» ван Гала



«Бавария» Хайнкеса





«Бавария» Гвардиолы



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«Бавария» Анчелотти



Первый тревожный звонок для Томаса прозвучал весной, когда Хосеп Гвардиола оставил его на скамейке в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Но если для каталонца подобный ход был лишь одной из возможных опций, то Карло Анчелотти ставит вопрос ребром.

Итальянец предпочитает максимально насытить центр поля за счет троих хавбеков (обратите внимание, что в приведенной выше схеме не учтены Йосуа Киммих и Ренату Саншеш, с которыми клубные боссы связывают будущее коллектива). Один из них де-факто и отнимает позицию у «оттянутого форварда» Мюллера.

Кроме того, тренеру всегда нужны «живые» фланги. Способность Рибери, Роббена и Косты создать голевой момент за счет рывка и дриблинга Анчелотти ценит явно выше умений Томаса подкараулить отскок мяча и уйти от опеки во время позиционной атаки. Кроме того, в глазах Карло Мюллер не является и полноценным конкурентом Роберта Левандовски на позиции единственного центрфорварда.

Анчелотти не теряет надежды донести свои идеи до Мюллера



Самое интересное, что Лотар Маттеус в своем прогнозе, по-видимому, окажется одновременно и прав, и неправ. Да, в «Баварии» больше не существует особой «позиции Мюллера». Но при всех игровых достоинствах Томаса, его главная добродетель – термоядерное здоровье. За всю карьеру у чемпиона мира-2014 не было ни одной серьезной травмы, чего нельзя сказать о его многочисленных конкурентах. Медицинские карты Роббена и Рибери толще канонического издания «Властелина колец», а великолепно игравший в конце первого круга Тиаго Алькантара уже получил повреждение на сборе в Дохе. По прогнозам врачей, испанец пропустит, по меньшей мере, четыре недели.

Учитывая это, Мюллер наверняка получит во втором круге достаточное количество игрового времени, несмотря на все проблемы. Но сможет ли он вернуть себе былую результативность?



