Андрей Светлаков: Я не видел, что был в офсайде, когда ЦСКА забил в овертайме!
Форвард ЦСКА Андрей Светлаков высказался о спорном эпизоде в овертайме, после которого судьи отменили гол московских армейцев в ворота СКА.
Напомним, что основное время матча в московском дерби закончилось со счетом 2:2. А в овертайме ЦСКА после стремительной атаки забил гол. Москвичи уже поздравляли друг друга, когда главный тренер их соперников Олег Знарок потребовал у арбитров видеопросмотр момента. В итоге судьи этот гол отменили. Оказалось, что форвард хозяев Андрей Светлаков вкатился в чужую зону на мгновение раньше Игоря Ожиганова, который владел шайбой. И оказался в положении вне игры.
Сам Светлаков шайбы так и не коснулся и на взятие ворот никак не повлиял. Арбитры его нарушения поначалу тоже не заметили. Однако были вынуждены гол в ворота СКА отменить. В итоге гости одержали победу по буллитам 3:2.
А обозреватель «Советского спорта» поговорил после матча со Светлаковым о спорном моменте в овертайме.
- Сегодня мы все бились и сражались, но в концовке не повезло, - заявил нападающий – Буллиты - это лотерея. Нам в нее не подфартило.
- Что скажете о не засчитанном голе ЦСКА в овертайме?
- Судьи так решили. Они смотрели видео-повтор. Мне тут нечего сказать.
- Вы сами не заметили, что пересекли линию чуть раньше Ожиганова?
- Нет, я этого не видел.
- К этому матчу ЦСКА и СКА подошли в роли лидеров КХЛ и с одинаковым количеством очков. Это обостряло борьбу?
- Мы в таблицу не смотрим. У нас каждая игра – принципиальная. Особенно, с таким соперником, как СКА. Мы просто бились за победу. С ними каждая игра «от ножа». Сколько до этого дома выиграли или в гостях – никто не помнит.
- По ходу матча вы дважды отыгрывались. Было ощущение, что вот-вот соперника дожмете?
- Да, так и было. Когда второй гол забили, стало ясно, что сил у нас больше осталось. Надо было дожимать СКА в концовке, забить обязательно. У нас в овертайме еще моменты были.
- С другой стороны вы две шайбы пропустили в меньшинстве. Квартальнов ругал за удаления?
- Да мы и сами понимаем, что некоторые фолы были неоправданные. Обязательно проведем работу над ошибками. И пойдем в бой с новыми силами.
- За что лично вас удалили в овертайме?
- Да я и сам не разобрался. Мамина очень сильно толкнули в спину, на борт. Я, конечно, вступился за партнера. В итоге дали обоюдное удаление.
- После этого матча появилось ощущение, что вы ничем не хуже СКА?
- Да мы и раньше это знали. Хуже, лучше… Каждая новая битва начинается с начала. И для нас, и для них.
- Смотрели как ваши партнеры из ЦСКА сражались на молодежном чемпионате мира?
- Конечно. Молодцы, пацаны. Бились. Любая медаль на таком турнире – дорогой трофей. Они там тоже «от ножа» почти в каждом матче сражались.
Матч
ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 2:3.
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция