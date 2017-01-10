Андрей Светлаков: Я не видел, что был в офсайде, когда ЦСКА забил в овертайме!

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков высказался о спорном эпизоде в овертайме, после которого судьи отменили гол московских армейцев в ворота СКА.

Напомним, что основное время матча в московском дерби закончилось со счетом 2:2. А в овертайме ЦСКА после стремительной атаки забил гол. Москвичи уже поздравляли друг друга, когда главный тренер их соперников Олег Знарок потребовал у арбитров видеопросмотр момента. В итоге судьи этот гол отменили. Оказалось, что форвард хозяев Андрей Светлаков вкатился в чужую зону на мгновение раньше Игоря Ожиганова, который владел шайбой. И оказался в положении вне игры.

Сам Светлаков шайбы так и не коснулся и на взятие ворот никак не повлиял. Арбитры его нарушения поначалу тоже не заметили. Однако были вынуждены гол в ворота СКА отменить. В итоге гости одержали победу по буллитам 3:2.

А обозреватель «Советского спорта» поговорил после матча со Светлаковым о спорном моменте в овертайме.

- Сегодня мы все бились и сражались, но в концовке не повезло, - заявил нападающий – Буллиты - это лотерея. Нам в нее не подфартило.

- Что скажете о не засчитанном голе ЦСКА в овертайме?

- Судьи так решили. Они смотрели видео-повтор. Мне тут нечего сказать.

- Вы сами не заметили, что пересекли линию чуть раньше Ожиганова?

- Нет, я этого не видел.

- К этому матчу ЦСКА и СКА подошли в роли лидеров КХЛ и с одинаковым количеством очков. Это обостряло борьбу?

- Мы в таблицу не смотрим. У нас каждая игра – принципиальная. Особенно, с таким соперником, как СКА. Мы просто бились за победу. С ними каждая игра «от ножа». Сколько до этого дома выиграли или в гостях – никто не помнит.

- По ходу матча вы дважды отыгрывались. Было ощущение, что вот-вот соперника дожмете?

- Да, так и было. Когда второй гол забили, стало ясно, что сил у нас больше осталось. Надо было дожимать СКА в концовке, забить обязательно. У нас в овертайме еще моменты были.

- С другой стороны вы две шайбы пропустили в меньшинстве. Квартальнов ругал за удаления?

- Да мы и сами понимаем, что некоторые фолы были неоправданные. Обязательно проведем работу над ошибками. И пойдем в бой с новыми силами.

- За что лично вас удалили в овертайме?

- Да я и сам не разобрался. Мамина очень сильно толкнули в спину, на борт. Я, конечно, вступился за партнера. В итоге дали обоюдное удаление.

- После этого матча появилось ощущение, что вы ничем не хуже СКА?

- Да мы и раньше это знали. Хуже, лучше… Каждая новая битва начинается с начала. И для нас, и для них.

- Смотрели как ваши партнеры из ЦСКА сражались на молодежном чемпионате мира?

- Конечно. Молодцы, пацаны. Бились. Любая медаль на таком турнире – дорогой трофей. Они там тоже «от ножа» почти в каждом матче сражались.





