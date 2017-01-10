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Вытащит ли уфимский Кросби «Салават» из ямы?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вытащит ли уфимский Кросби «Салават» из ямы?

Сегодня в 17.00 по московскому времени терпящий неудачу за неудачей «Салават Юлаев» начнет домашний матч со «Спартаком». Все болельщики с надеждой ждут Кирилла Капризова, в воскресенье вернувшегося из Канады с молодежного чемпионата мира

Вчера вечером я позвонил Валерию Брагину.

- Не могу войти в ритм после Канады, сплю по три часа, перепутал день и ночь, - признался главнокомандующий нашей молодежки.

Вот и Карпизов, вернувшийся лучшим бомбардиром, снайпером и нападающим МЧМ, поле первой тренировки пожаловался официальному сайту «Салавата»:

- Тяжело. Тут ночь, там день, ну ничего, привыкну. Главное – правильно соблюдать режим. Думаю только о том, как побыстрее очухаться и начать играть за клуб. У меня тут и с формой проблемы. У Миши Воробьева она приехала, а моя еще нет. Пришлось не в своей кататься.

- За «Салаватом» в Канаде следили? Почему столько матчей уфимцы проиграли?

- Да, смотрел. Неприятно, конечно. Но я не знаю, как все происходило.

Напомню, Капризов уехал в расположение молодежной сборной 9 декабря. Без него юлаевцы в восьми матчах разжились лишь шестью очками, одержав всего две победы, да и те за рамками основного времени. Правда, успех в зеленом дерби (в Казани был повержен «Ак Барс» 2:1 Б) несколько поднял настроение болельщикам и Захаркину.

А то наставник уфимцев не уставал жаловаться.

- Скандально плохой матч, - это после поражения в Братиславе 1:4 от «Слована».

- Команда потеряла координационные навыки, - после неудачи 2:3 Б в Загребе.

Потом были сетования на игровой «разбаланс». Наконец, после свежего поражения 2:4 в Тольятти:

- Мы уступили в быстроте игрового мышления.

А вчера после тренировки Захаркин сразил наповал.

- Игровой кризис команды связан с отсутствием молодых игроков? – попытались подстелить соломку тренеру интервьюеры.

- Абсолютно, потому что Капризов играет в первой бригаде большинства. Миша Воробьев – основной игрок третьего звена. Иногда они выходят вместе. Мы знаем, что Кирилл – второй бомбардир команды. Конечно, это очень важная потеря. Макдэвида ведь из НХЛ не отпускают в молодежную сборную… В последнем матче с «Ладой» мы сделали 38 бросков. Но нужны снайперы, которые умеют делать результат.

- Мы безобразно играем против команд, которые не попадают в восьмерку, из-за плохой концентрации, мы обязаны из обыгрывать, - подытожил Захаркин.

Беда не приходит одна. В Тольятти «Салават» лишился своего главного снайпера Тему Хартикайнена, получившего травму, примерно на месяц. Теперь надежда на Капризова, который наверняка выйдет в ударном звене с Линусом Умарком и новичком команды Томашем Мертлом.

- Капризов поинтереснее Тарасенко, - признался Брагин в интервью «Советскому спорту» по прилете из Канады. – Он - как Кросби.

- А Воробьев – как Ларионов? – продолжил тему сравнений автор этих строк.

- Да.

Пожалуй, никто из героев молодежных чемпионатов мира не удостаивался столь пристального внимания и лестных оценок, как Капризов. Ни Павел Буре в 1991-м, наколотивший в первенстве СССР 35 шайб. Ни сделавший хет-трик в решающем матче МЧМ-1989 с канадцами Александр Могильный, приехавший в американский Анкоридж уже в статусе олимпийского чемпиона. Ни Сергей Федоров. Ни Александр Овечкин, ни Евгений Малкин, ни золотая молодежь Баффало-2011...

Что ж, тем интереснее будет следить за успехами уфимского Кросби. Начнем прямо сегодня.

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