Овечкин набрал 999-е очко и догнал великого Мориса Ришара. Как это было (видео)

Александр Овечкин стал героем дня, набрав 3 (1+2) очка в матче с «Монреалем» и догнав по голам героя всех времен – Мориса Ришара.

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Когда однажды будет написана автобиография Александра Овечкина, этой истории Саша должен посвятить целую главу. Если бы книга вышла в Канаде, то конечно, это была бы обложка.

Овечкин по голам догнал Мориса Ришара. И это произошло в Монреале.

Что вам сказать о великом Ришаре? Перечислить все его 18 сезонов за «Канадиенс»? Напомнить, что он стал первым хоккеистом НХЛ, кому удалось забить 50 голов в одном сезоне, уложившись в первые 50 матчей? Рассказать о восьми Кубках Стэнли и о титуле капитана «Монреаля»? Или как Мориса ввели в Зал славы в обход правила, что каждый кандидат должен выждать пять лет с тех пор, как он завершил карьеру?

Что его девятка выведена из обращения в «Канадиенс»? Или рассказать о бунте в городе, когда Морис Ришар разбушевался в одном из матчей, получил дисквалификацию до конца сезона, а разгневанный народ вышел на улицы и начал громить все вокруг? Посмотрите фильм о «Ракете». Байопик «Морис Ришар» (2005), который выиграл девять статуэток на главной канадской кинопремии «Джини». Это же на родине хоккея как «Легенда №17».

А сам Морис Ришар – как Валерий Харламов. Его в Канаде все обожают. И не просто так приз лучшему снайперу НХЛ назван его именем. Дважды награду завоевывал Павел Буре. И если не ошибаюсь, перед уходом Ришара из жизни (27 мая 2000 года) он успел с ним встретиться, пожать руку.

А вот Александр Овечкин завоевывал «Морис Ришар Трофи» аж шесть раз. И вот сейчас, в Монреале он догнал по голам такого грандиозного человека.





Свой гол №544 капитан «Вашингтона» забил на 57-й минуте матча. Именно так, как он и должен это сделать. Овечкин получил передачу от Евгения Кузнецова и мощно выстрелил из левого круга вбрасывания. Классика хоккея.

Так Александр Великий вышел на 29-е место в истории снайперов НХЛ всех времен, догнав Мориса Ришара. Новые цели впереди – Мишель Гуле (548), Рон Фрэнсис (549), Джонни Бьюсик (556), Ги Лефлер (560)… Каждый великий игрок – это веха.

Но догнать Мориса Ришара в Монреале – это отдельная, очень важная история.

А еще, вы знаете, Александр Овечкин набрал 999-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Еще одно, и он войдет в список четырех. Эту высоту из россиян брали только Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

Тысячу, если не случится что-то неожиданное, Александр Овечкин должен выбить через день – у себя дома в Вашингтоне. В матче против самого принципиального соперника – «Питтсбурга». Это будет тоже очень красиво. Но не сейчас. Подождите 48 часов.

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А вот что из Монреаля передает наш корреспондент Геннадий Богуславский:

«Еще в время раскатки чувствовалось, что Александр Овечкин был особо сосредоточен на предстоящем матче. Очень тщательно делал все необходимые ритуалы-приготовления и в конце отрабатывал броски с любимой позиции – с той, с которой и забьет гол.

Не зря Александр Радулов говорил перед матчем, что очень не хотел бы, чтобы Саша достиг отметки в 1000 очков в Монреале. Но о том, что всего один гол отделяет Овечкина от того, чтобы сравняться с Морисом Ришаром, помнили все в Centre Bell. Журналисты втайне очень надеялись, что это событие случится именно в Монреале. Настолько любят здесь символизм и все, что связанно с кумиром города – легендарной «Ракетой» Ришаром.

Когда за четыре минуты до конца матча был удален Радулов и напряжение в матче спало («Канадиенс» уступали 1:3 и спасти уже ничего не могли), Овечкин забил свой 544-й гол и обрадовал заскучавших журналистов. Наверное, впервые за этот сезон львиная часть репортеров сразу же отправилась в гостевую раздевалку.

Но Овечкин, которому не хватило всего одного очка до 1000, очень спокойно отнесся к тому, что сравнялся с Ришаром. Все мысли его о тысяче очков и именно это будет для него следующим важным событием после 500 голов.

«Я помню свой первый матч, первый сезон и первый гол – так, будто это было пять минут назад. А сейчас я забросил 544-ю шайбу и сравнялся с Ришаром. Значит, я становлюсь более взрослым и опытным», - резюмировал он после матча.

Для канадцев это очень значимое событие. Догнав Ришара в Монреале, Овечкин доказал еще раз, что он – не только легендарный, но и чрезвычайно удачливый хоккеист. Ведь не каждый может похвастаться таким символическим достижением. И скоро будет еще один юбилей. Ждать осталось пару дней…»