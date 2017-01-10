Кузнецов забил гениальный гол: «Не беспокойте сейчас Овечкина!» (видео)
Корреспондент «Советского спорта» в Монреале взял интервью у форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
Гол у Евгения Кузнецова, конечно, вышел на загляденье.
В третьем периоде, при счете 1:1, он подхватил шайбу на чужой синей линии, обыграл одного соперника изящным финтом и забил потрясающий гол, который может порвать многие хит-парады.
Но главное – этот гол стал победным. А всего Кузнецов набрал 2 (1+1) очка.
Понятно, что героем вечера стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который забил 544-й гол в карьере и догнал великого Мориса Ришара. Также у Ови уже 999 очков в регулярных чемпионатах – юбилей не за горами.
Но вот Овечкин был не особо разговорчив с прессой. Зато Кузнецов пообщался с корреспондентом «Советского спорта» и объяснил, почему его друг по команде так себя ведет.
- Я не думаю, что со своим голом могу попасть в какие-то рейтинги, - говорит Кузнецов. – Все очень быстро получилось. И немного повезло. Удачно получилось обыграть их защитника. И с завершением не ошибся. Автоматически все получилось.
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- Главное, что «Вашингтон» одержал шестую победу подряд.
- Да, это самое важное. И наш вратарь Брэйден Холтби играет так здорово, что мы должны ему помогать и обязательно забивать голы. Потому что когда твой голкипер все вытаскивает, а вы уступаете в матче со счетом 0:1, это ломает команду психологически.
Брэйден нас очень много выручает. А мы должны забивать голы, что придаст всем уверенности в своих силах. Вратарь для нас – это все.
- Больше, чем половина команды?
- В современном хоккее – да. Видите, что творит Брэйден. Стучу по дереву, чтобы не сглазить. Не хочу его захваливать. Но он очень много делает для нас.
- Символично получилось – Александр Овечкин именно в Монреале догнал по голам Мориса Ришара. Красивая история?
- Да, но пока не будем об этом говорить. Пусть Саша забьет еще один гол – обгонит Ришара и наберет 1000 очков в регулярных чемпионатах за карьеру. Вот тогда за него порадуемся.
Я просто помню, когда он пытался забить свой 500-й гол. Об этом так много говорили, что даже на меня обрушилось все это давление. А оно мешает играть в хоккей. Поэтому подождем с хвалебными словами. И я знаю, что Овечкин обязательно забьет еще много голов. Нужно смотреть, как он это делает. И учиться на его примере.
- Играть с Овечкиным – это словно прикасаться к истории?
- Абсолютно. Саша – веселый парень. Умеет понимать шутки и сам шутит. Никогда не обижается. И если он тебе что-то говорит, то ты спокойно можешь что-то ответить. И он обязательно тебя выслушает. Когда мы вместе играем, то обсуждаем, что будем делать. Я стараюсь исполнять то, о чем меня просит Овечкин. А если я о чем-то прошу, то Саша отзывается. И это делает его сильнее. Не многие хоккеисты его уровня так слушают молодого игрока. А я горжусь, что у меня есть такой партнер. Это очень-очень много для меня значит.
Матч
Монреаль - Вашингтон - 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы:
Бэкстрём (Овечкин, Алзнер), 11:03 (0:1). Плеканец (Лехконен, Байрон), 47:18 (1:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Овечкин), 48:12 (1:2). Коннолли (Кузнецов), 51:00 (1:3). Овечкин (Бэкстрём, Юханссон), 56:36 (1:4 - бол.).
Место и дата
10 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция