Как Мозгов тянет «Лейкерс». Обзор недели в НБА

Почти дабл-дабл Мозгова, 10 потерь Хардена, отчисление Беннета и Пачулия – как претендент на «Матч всех звезд». Чем запомнилась неделя в сильнейшей лиге мира?

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

Особых проблем с определением лучших игроков недели у НБА после Нового года не возникло. На Востоке приз ушел Джимми Батлеру – лидер «Чикаго» в трех матчах набрал 52, 20 и 42 очка, соответственно (38,0 в среднем), добавляя к ним по 9,3 подбора и 6,2 передачи. «Быки», в итоге, каждый поединок выиграли – включая встречу с действующими чемпионами из «Кливленда» (106:94). Правда, сам Джимми, похоже, слегка надорвался – свалился с простудой в понедельник и в последнем матче отметился всего 1 очком. На Западе лучшим признали MVP двух последних лет Стефена Карри – 31,8 очка, 4,5 подбора и 5,5 передач в среднем. «Голден Стейт» при этом без поражений не обошелся – уступил «Мемфису». Но там в концовке «отличился» Кевин Дюрант…

МОЗГОВ

Тимофей Мозгов продолжает тянуть «Лейкерс» на своих мощных плечах, включаясь в те моменты, когда это необходимо. ЛАЛ угодили в небольшую яму перед праздниками, но постепенно снова набирают форму. На прошлой недели «Озерные» выиграли 4 матча из 5-ти. В последнем – против «Орландо» - россиянин едва не отметился вторым дабл-даблом в сезоне. Мозгов попал все 7 бросков с игры, 1 – с линии штрафных, набрал 15 очков и добавил к ним 9 подборов (а еще – 2 передачи и 1 перехват). В общем, солидный контракт отрабатывает.

КВАДРУПЛ-ДАБЛ

К трипл-даблам Джеймса Хардена мы уже привыкли. Как насчет квадрупла? Правда, квадрупл квадруплу – рознь. Матч «Хьюстона» против «Торонто» лидер «Рокетс» провел ударно, набив крутые 40 очков, 10 подборов и 11 передач, но… допустив при этом 10 потерь. Многовато?

- Мяч находится в моих руках 90 процентов времени. Лимит от тренера Майка Д’Антони – 15 потерь на игру. Так что я вполне ложился в лимит, - пожал плечами Харден.

И можно сколько угодно иронизировать на тему, что Борода занимается лишь собственной статистикой и чешет эго, но «Хьюстон» идет на 4-м месте в конференции. Да и «Торонто» в итоге обыграл – 129:122. При том, что кроме Джеймса звезд в команде нет. Ну, разве что за исключением экс-спартаковца Патрика Бэверли.

МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

К слову, о звездах. Завершилась первая неделя голосования болельщиков на определение стартовой пятерки команд «Матча всех звезд». И результаты… очень интересные!

Ладно, в том, что лидируют Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, нет ничего необычного. Но как вам второе место Зазы Пачулии среди всех форвардов на Западе? Форвардов! На Западе!! Грузинский центровой «Уорриорс» опережает Энтони Дэвиса, Демаркуса Казинса, Карла-Энтони Таунса, Дреймонда Грина, Марка Газоля… С чем связан такой феномен? То ли все население Грузии решило поддержать своего парня. То ли фанатов «Воинов» развелось меряно-немеряно. А может, все вместе.

- В конце концов, я сам голосовал за Зазу! – признался форвард «Голден Стейта» Грин.

Понятно, что мнение болельщиков – не окончательное. Будет еще опрос и журналистов, и самих игроков. Вряд ли Пачулия выйдет в стартовой пятерке команды Запада. Хотя это бы было феерично!

И, к слову – Мозгова в десятке лучших нет. Зато туда попал Кристапс Порзингис – латыш за полтора сезона в НБА стал полноценной звездой «Никс», вот-вот задвинет на второй план Кармело Энтони. Так что тут все заслуженно.

Вот как выглядят списки лидеров голосования за 1-ю неделю:

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ФОРВАРДЫ

Игрок Страна Команда Голоса

1. Леброн Джеймс США Кливленд 595 288

2. Яннис Антетокумпо Греция Милуоки 500 663

3. Кевин Лав США Кливленд 250 347

4. Джоэль Эмбиид Камерун Филадельфия 221 984

5. Кармело Энтони США Нью-Йорк 189 817

6. Джимми Батлер США Чикаго 189 066

7. Кристапс Порзингис Латвия Нью-Йорк 184 166

8. Пол Джордж США Индиана 138 332

9. Хассан Уайтсайд США Майами 72 628

10. Джабари Паркер США Милуоки 64 141

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Страна Команда Голоса

1. Кайри Ирвинг США Кливленд 543 030

2. Дуэйн Уэйд США Чикаго 278 052

3. Демар Дерозан США Торонто 253 340

4. Айзея Томас США Бостон 193 297

5. Деррик Роуз США Нью-Йорк 129 924

6. Кайл Лоури США Торонто 128 940

7. Джон Уолл США Вашингтон 87 360

8. Джереми Лин США Бруклин 59 562

9. Кемба Уокер США Шарлотт 52 122

10. Эвери Брэдли США Бостон 32 822

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ФОРВАРДЫ

Игрок Страна Команда Голоса

1. Кевин Дюрант США Голден Стейт 151 209

2. Заза Пачулия Грузия Голден Стейт 439 675

3. Кавай Ленард США Сан-Антонио 341 240

4. Энтони Дэвис США Новый Орлеан 318144

5. Дреймонд Грин США Голден Стейт 236 315

6. Демаркус Казинс США Сакраменто 202 317

7. Карл-Энтони Таунс Доминикана Миннесота 125 278

8. Ламаркус Олдридж США Сан-Антонио 101 724

9. Блэйк Гриффин США ЛА Клипперс 100 524

10. Марк Газоль Испания Мемфис 97 370

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Страна Команда Голоса

1. Стефен Карри США Голден Стейт 523 597

2. Джеймс Харден США Хьюстон 519 446

3. Рассел Уэстбрук США Оклахома-Сити 501 652

4. Клэй Томпсон США Голден Стейт 293 054

5. Крис Пол США ЛА Клипперс 173 830

6. Дэмиан Лиллард США Портленд 117 857

7. Эрик Гордон США Хьюстон 76 609

8. Ману Джинобили Аргентина Сан-Антонио 65 832

9. Андре Игуодала США Голден Стейт 64 247

10. Зак Лавинь США Миннесота 53 642

ОТЧИСЛЕНИЕ

Кому точно не светит попасть на «Матч всех звезд», так это Энтони Беннету. Первый номер драфта-2013 отчислен. Опять. Теперь – из «Бруклина». Когда уходишь с ярмарки талантов НБА топовым пиком, а в итоге оказываешься не нужен посреди сезона худшей команде лиги спустя всего 3,5 года – это удар. Удар тяжелый. И вряд ли Беннетт виноват, что «Кливленд» взял его так высоко. Но тем не менее… По факту канадец так и не заиграл ни в «Кавс», ни в «Миннесоте», ни в «Торонто» (куда его позвали во многом в угоду местной публике), ни – теперь - в «Нетс». Статус чуть ли не главного баста в истории – это, знаете ли, ни то, о чем мечтает парень, сидя в «Зеленой комнате» во время драфта. Впрочем, 15 с лишним миллионов за карьеру – не столь плохая компенсация за то, что тебя взяли первым номером, но не смогли развить твои таланты. Жизнь у сына одинокой эмигрантки с Ямайки, вынужденной пахать на двух работах, чтобы прокормить двоих детей, сложилась, все-таки, удачно.

