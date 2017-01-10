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Антуан Гризманн: Сейчас во мне столько спортивной злости!

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии
Антуан Гризманн: Сейчас во мне столько спортивной злости!
Источник: Reuters

В интервью еженедельнику L’Equipe лучший игрок Франции 2016-го года (по версии FranceFootball) рассказал об общении в интернете и признался в любви к Южной Америке - ее народу и футболу.

«И МЕНЯ ТАК РАЗДОЛБАЛИ В ИНТЕРНЕТЕ!»

- Вы – звезда. У вас 16 миллионов друзей в Twitter, Instagram и Facebook. Американский журнал Vanity Fair назвал вас самым влиятельным французом в мире. Популярность как-то меняет человека? 
- Это стало уже привычкой - не отказывать никому: позировать для фото, расписываться на майках… В детстве я так же гонялся за автографами и, когда меня отшивали, это была катастрофа. Но бывает ведь такое состояние – нет настроения, не хочется никуда выходить. Проиграли осенью 0:3 «Реалу» у себя – и тут не до улыбок и селфи с болельщиками.

- Общение в сети не выводит иногда из себя?
- Стараюсь не читать комментарии, чтобы не трепать нервы. Есть ведь люди, которые пишут только, чтобы сделать больно. К примеру, это произошло на блоге Эрики, моей подруги. В какой-то момент она вдруг стала мишенью, были оскорбления, разные грязные штучки. Однажды после дерби «Реал Сосьедад» (играл там в 2009-14 - Прим.ред.) – «Атлетик Бильбао» мне досталось по полной в Твиттере. Мне было 18 лет, я до матча написал, мол, победим 3-0, а я сделаю хет-трик. Это вылезло в прессе, но игра не пошла. И меня так раздолбали в интернете! Я-то сказал все в шутку. После этой истории, я даже закрыл аккаунт.

- Но потом снова открыли.
- Да, потому что сделал выводы. Веду страницу вместе с приятелем Андре де Соуза. Конечно, это я решаю, что выложить. Слежу, чтобы не попало в интернет лицо моей дочки. Перед матчем Франция - Кот-д'Ивуар, в котором не играл из-за травмы, во время исполнения «Марсельезы», я встал, держа на руках Миа, и попросил Эрику снять нас со спины на фоне экрана. Потом выложил фото в интернете.

- Встали во время исполнения гимна?
- Встаю и пою гимн даже дома, это не позерство. Сейчас я все чаще пользуюсь Instagram - выкладываю фото и видео. Видео из обычной жизни, где никто из себя ничего не строит – самые интересные.

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«МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛИСЬ ЛАТИНСКИЕ РИТМЫ…»

- В интернете появляются ваши добрые пожелания одноклубникам из Уругвая, в WhatsApp ваш аватар - флаг Уругвая. Откуда такая любовь к этой стране?

- Это началось в «Реале» Сосьедад, там тренер был уругваец - Мартин Лазарет. А когда я перешел в первую команду, там как раз появился Карлос Буэно, тоже из Уругвая. Мы с ним играли в нападении в паре. Естественно, подружились. У меня тогда не было машины, он часто привозил меня с тренировки или забирал утром из дома. Был еще в команде колумбиец Джонатан Эстрада. Я тогда понял, что южноамериканцы - особый народ. Легкие на подъем, особо не заморачиваются. Эстрада хотя и торчал все время в запасе (причем, это я выбил его из основы), всегда был в прекрасном настроении.

- Вы любите чай мате - Карлоса Буэно подсадил?
- Да, он часто приглашал меня к себе на ужин, смотрели по телеку матчи его «Пеньяроля» и пили мате. Он был мне как брат. Хотя мне было лет семнадцать, а ему почти тридцатник. Я через него как-то впитал эту культуру. Он пел в автобусе песни болельщиков «Пеньяроля» и научил меня. Я обожаю все эти фанатские гимны. Часто на YouTube специально ищу эти песнопения на трибунах. Это пошло с детства – когда ходил на матчи в Марселе, в Лионе. И дома иногда распеваю. А дочке пою как колыбельную песню фанатов «Атлетико»: «Чоло Симеоне!»

- Десять лет вы провели в «Реале» Сосьедад, должны были сродниться с басками, однако, говорите, что душой – уругваец…
- Это трудно объяснить. Мне всегда нравились латинские ритмы, нравилось, как этот народ улыбается. У нас в Европе головы всегда чем-то забиты, все время жалуемся. А они все – из бедных кварталов, где жестяные крыши от ветра могут просто улететь, но у них другое отношение к жизни, всегда радостны. Стараюсь быть на них похожими.    

- Чему-то конкретному научились от южноамериканцев?
- Диего Годин научил меня правильно жарить мясо на барбекю, показал технологию. Надо класть мясо не на огонь, а рядом, жар идет только от углей.

«ТАКАЯ ЗЛОСТЬ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ»

- А в футбольном плане что-то у них переняли?
- Диего Симеоне научил чаще брать игру на себя. Раньше я все время старался сыграть в касание, даже когда меня никто не прессинговал. Многому научил Буэно: перемещению в штрафной соперника, как развивать чувство гола, как опередить защитника и ударить головой, хотя он гораздо выше.

- Получается, ваш футбол, это сплав легкого «испанского» стиля и южноамериканского духа?
- На самом деле у меня горячая кровь. Даже могу накричать на судью. Или на защитника, который ударил. Часто в «Атлетико» приходят молодые ребята, такие мягкие игрушки, даже, кажется, им тренировки не в радость. Это меня так раздражает, что… Во мне все кипит и наконец, выходит наружу! В прошлое лето я приехал на предсезонку последним из-за Евро, и сначала тренировался с молодыми. И вот бегаем двусторонку, мне нужен определенный ритм, единоборства, а тут пришлось остановиться и сказать тренеру по физике: «Отправь этого в раздевалку! Толку от него все равно никакого». Ну, парнишка намотал на ус и через две минуты стал лучшим на тренировке.

Работа из-под палки – вот что я ненавижу. В молодости сам готов был умереть на тренировке, пахать в грязи, драться за каждый мяч. А сейчас молодые только появятся в команде, и такой вид, что уже всего достигли. Приходит такой в раздевалку – в бейсболке набекрень, в шлепанцах. Хотя кто он такой? Не проходит даже в заявку. В Южной Америке немного иначе.  

- Надо же какой вы, оказывается, в душе латино…
- Однажды «Реал Сосьедад» должен был играть против «Малаги», а там есть такой Велигтон – бразильский защитник, очень жесткий. И наш тренер Мартин Лазарет говорит мне: «Если начнет тебя бить, вырви клок газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!» Я так и сделал после первого же удара. И даже что-то еще сказал своего. И помогло!

- Не удивились сами себе в тот момент?
- Да, это было так на мене не похоже. Я ведь спокойный человек, к тому же совсем недавно появился в команде, и тут - с чего это во мне проснулось? Но с тех пор себя не сдерживаю, такая злость только на пользу.

- Парадоксально: вы - сторонник красивого футбола, но играете в команде с силовым стилем и болеете за сборную, игра которой строится от обороны и на физике!
- Мне нравится, когда все в команде атакуют и все обороняются. В сборной Уругвая Суарес или Кавани, когда теряют мяч, сразу прессингуют защитников. Это – мое. В сборной Франции тренер иногда просил меня не очень увлекаться защитными действиями. Но ведь такой мой футбол! Посмотрим, буду ли меняться с возрастом, но сейчас во мне столько спортивной злости!

Полностью интервью с Антуаном Гризманном читайте в свежем выпуске еженедельника «Советский спорт Футбол».

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