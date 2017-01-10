5 главных интриг этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Начало 2017 года для нашей сборной по биатлону получилось не самым удачным. Пару дней назад в Оберхофе россияне не только остались без подиумов, но и неприятно удивили провалами в стрельбе. Болельщики получили серьезный повод для беспокойства за Антона Шипулина и его шансы на борьбу за Большой хрустальный глобус с Мартеном Фуркадом.

Француз позволил себе невиданную доселе роскошь – впервые в сезоне не заехал на подиум в спринте, предоставив возможность Антону сократить отставание в тотале, но Шипулин закопался в собственных проблемах и сейчас с трудом сдерживает напор разогнавшегося Шемпа. «Советский спорт» рассказывает, какие интриги готовит нам этап в Рупольдинге, стартующий уже завтра.

Как проявят себя обновленные эстафетные четверки россиян?

Несмотря на все проблемы, проявившиеся у наших биатлонистов в Оберхофе, тренерский состав остался доволен показанными результатами. Главный тренер сборной Александр Касперович похвалил Кайшеву за то, что приехав с этапов IBU,Ульяна не затерялась и показала неплохой уровень на Кубке Мира, заметил положительную динамику в скорости у Акимовой и Подчуфаровой, а также порадовался за мужскую команду, в которой активно прогрессируют Цветков и Бабиков.

Не забыл Касперович упомянуть и об изменениях в составе сборной, которые последуют в Рупольдинге. И если приглашение в команду 22-летней Виктории Сливко, которая великолепно проявила себя на последнем этапе Кубка IBU в Мартелло, в целом выглядит ожидаемым, то решение сходу доверить ей место в эстафетной четверке несколько удивляет. В первую очередь тем, что выглядит это рискованно, а наши тренеры, как известно, не самые азартные люди. При этом очевидно, что работа по «выкатыванию» эстафетного состава в женской команде будет вестись вплоть до Чемпионата Мира, поэтому к таким экспериментам нужно относиться с пониманием.

У мужчин возвращается Алексей Волков, начинавший сезон на этапах IBU. Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете вновь получит возможность выступить за сборную в этой дисциплине. Вероятно, Волков побежит потом и спринт, но самый главный вопрос в том, как он проявит себя в командной гонке после долгого отсутствия на Кубке Мира.

Составы российских команд на эстафетные гонки по версии «Советского спорта»: Женщины: Подчуфарова, Сливко, Акимова, Глазырина Мужчины: Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин

Как выступит Гараничев?

Результаты одного из лидеров мужской сборной Евгения Гараничева на старте сезона выглядели пугающе слабыми, однако тренер спортсмена Максим Кугаевский поспешил всех успокоить, сообщив, что события развиваются строго по плану подведения Жени к оптимальной форме с прицелом на Чемпионат Мира. План этот разработан совместно с Рикко Гроссом, Оберхоф мы пропускаем осознанно и вообще беспокоиться не стоит.

Теперь Гараничев едет в Рупольдинг, но, опять же, по словам Кугаевского, на борьбу за медали в его исполнении рассчитывать, скорее всего, не приходится, поскольку в лучших кондициях Евгений будет уже в Антхольце. Однако, зная характер Жени, можно смело ждать от него серьезной рубки за самые высокие места. Самолюбие и максимализм не позволят ему оставаться на 40-50-х местах. Так что следите и болейте – сильныйГараничев нужен нашей сборной.

Что будет с Шипулиным после провала в Оберхофе?

После двух подиумов в Нове Место от Шипулина все ждали «продолжения банкета» и в Оберхофе. Но в итоге на минувшем этапе Антон ни разу не заехал даже в «десятку», позволив конкурентам подтянуться по очкам в зачете Кубка Мира. Расстроило даже не то, что лидер нашей сборной серьезно уступал соперникам на дистанции ходом, а стрельба, которую Шипулин завалил в каждой гонке. Гросс по окончанию этапа сетовал на то, что Антон не учел особенности погоды, а Касперович предположил, что проблемы лучшего биатлониста России связаны с пищевым отправлением, которое Шипулин перенес на последнем сборе.

Расписание этапа в Рупольдинге Антону благоволит. Все начинается с эстафет, а первая личная гонка состоится только 13-го января. Поэтому у Шипулина будет время, чтобы как следует восстановиться перед самыми важными стартами. Понятно, что Фуркада уже не догнать, но отстоять второе место в тоталенадо обязательно.

По какому сценарию пойдет возвращение Домрачевой?

Камбэк Дарьи все ждали с большим нетерпением. Самая титулованная биатлонная пара человечества снова на трассе! При этом вряд ли кто-то мог подумать, что пропустив больше года, Домрачева сразу начнет рвать всех, как в 2015-м. Да, ее возвращению помогает самая могущественная бригада специалистов в мире. Однако ни личный тренер Бьорндалена Рогер Груббен, ни элитный сервисмен Даниэль Мюллер, ни китайский массажист и даже личный биохимик не способны на волшебство.

Домрачева начинает не с нуля, но путь наверх будет нелегким -37-е и 34-е места в Оберхофе тому подтверждение. К ее физической форме вопросов быть не может, работа была проделана Дашей сумасшедшая, но некоторые чувства и инстинкты после длительного простоя притуплены. Практически из руин приходится восстанавливать стрельбу и этот процесс осложняется тем, что Домрачева, в общем-то, никогда элитным снайпером и не была.

Однако есть и то, что заставляет поверить в самые невероятные сценарии. В оберхофской гонке преследования Даша показала 7-й ход, уступив Коукаловой всего 20 секунд! А вы верите в чудеса?

Что еще скажет Габриэла Коукалова?

Лидер женского зачета Кубка Мира – чешская красотка Габи Коукалова умеет мастерски разогреть медиа-пространство. Уже не раз ее высказывания в прессе вызывали эмоции богатого спектра у биатлонных болельщиков. Последнее ее заявление на вопрос о чистоте Антона Шипулина вызвало неподдельную ярость у поклонников сборной России.

А все потому, что Габи продолжает выезжать на волне черного допингового пиара, который ее, по сути, не касается. Вряд ли кого-то в биатлонном мире должно волновать – верит она в чистоту российских спортсменов или нет, но чешка считает иначе.

Ее громкие высказывания выходят на первые полосы практически после каждого этапа Кубка Мира. До чего же она договорится на этот раз?