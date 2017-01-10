Роман Ротенберг: Москва плохо идет на хоккей? Надо работать со зрителями (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после матча с ЦСКА (2:3 бул.) поговорил с вице-президентом СКА Романом Ротенбергом.

- Вы чувствовали, что у СКА начался кризис? Четыре поражения подряд.

- Не хотел бы делать громкие заявления о кризисах. В матче с ЦСКА порадовали самоотдача, характер. Удачу нужно еще заслужить, а главное – ее удержать своими действиями на льду и вне площадки. Все видели, как СКА старался. Эту удачу мы заслужили.

- Согласитесь, такой матч было бы интереснее провести на маленькой площадке.

- Это спорный вопрос. Но вы знаете мое мнение. Я за то, чтобы уменьшить площадки. Сделать размер 28х58 м – так называемый финский стандарт. Хотя тут дело не в Финляндии, это промежуточный вариант между форматами НХЛ и ИИХФ.

- Вынесенный матч Россия – Финляндия пройдет в Санкт-Петербурге. Почему вы выбрали этот город для Евротура?

- В последнее время хоккей набирает популярность. Надо играть в разных городах. А у нас есть опыт, когда мы проводили контрольный матч перед Кубком мира в «Юбилейном». Он прошел на высоком организационном уровне, и мы решили, что нужно подарить еще одну игру Санкт-Петербургу.

- В этом дворце будет снова маленькая площадка?

- Там можно делать разные размеры. Как мы решим. Но поскольку мы готовимся к чемпионату мира, который пройдет на европейских коробках, то нет смысла переходить на формат НХЛ.

- Плохо ли, что ЦСКА провел такой матч-блокбастер на маленьком стадионе всего на 5600 зрителей?

- Всегда хочется играть на больших аренах. Это однозначно.

- В Москве вообще слабо ходят на хоккей.

- Надо работать со зрителями. Нужно заслужить, чтобы болельщик пришел на стадион. Это большой труд. Вот в Санкт-Петербурге проведена огромная работа – и теперь мы видим, что люди идут не только на матчи КХЛ, но и Высшей лиги, Молодежной лиги. Создается хоккейная культура. Лучший пример – Торонто. Мы все знаем, какая хоккейная культура в Канаде. Мы можем сделать это у нас в каждом городе. Но нужна огромная работа, особенно менеджмента клубов.

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