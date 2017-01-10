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Нужна ли КХЛ гвардия Брагина? Где продолжат карьеру лидеры нашей «молодежки»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нужна ли КХЛ гвардия Брагина? Где продолжат карьеру лидеры нашей «молодежки»
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» - о том, где и когда сыграют ближайшие матчи звездочки из сборной России, завоевавшей «бронзу» на МЧМ-2017.

Отгремели салютами новогодние каникулы. А вместе с ними и молодежный чемпионат мира. Недавние герои возвращаются в свои клубы, где к ним теперь, надеемся, будет особое внимание.

1. Кирилл Капризов

19-летний российский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром МЧМ-2017 – 12 (9+3) очков. Капитан нашей команды открывал счет и в полуфинале с американцами, и в поединке за «бронзу» против шведов, заряжая уверенностью своих партнеров. И абсолютно заслуженно был назван лучшим нападающим чемпионата мира, а также вошел в символическую сборную.

А вот «Салавату Юлаеву» без своего юного дарования, перебравшегося летом в Уфу из новокузнецкого «Металлурга» приходилось ох как непросто.

Пока Капризов забивал голы за сборную России, уфимцы потерпели шесть поражений в семи поединках!

Сегодня их ждет встреча со «Спартаком», в которой Кирилл уже примет участие.

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2. Илья Самсонов

На 19-летнего магнитогорского голкипера на молодежном чемпионате мира выпала огромная нагрузка. Два матча со сборной США, еще по одному с канадцами, шведами, словаками…

И ни разу Илья не дрогнул – и спасая нашу команду от натиска североамериканских сборных, и делая «сухари» в битвах с европейцами.

На молодежном чемпионате мира Самсонов был не половиной команды, гораздо больше. И по праву занял место в символической сборной турнира.

Спасибо родной «Магнитке». В этом сезоне действующий чемпион позволил Самсонову принять участие в 19 матчах КХЛ. А ведь делить ворота юниоры приходится с опытнейшим Василием Кошечкиным.

Не будем лукавить, без Самсонова «Металлург» не дрогнул. Два последних январских соперника – «Ак Барс» и «Нефтехимик» обыграны с «сухим» счетом.

Но возможно, что завтра «Магнитка» в домашнем матче позволит своему талантливому воспитаннику сыграть в воротах против ХК Сочи.

3. Михаил Воробьев

Этот уфимский форвард отпраздновал свое 20-летие прямо по ходу молодежного чемпионата мира – 5 января. И бронзовые медали, добытые в битве со шведами стали ему своеобразным подарком.

Надо сказать, что вклад в успех нашей сборной Воробьев внес весьма весомый, став одним из лучших распасовщиков в нашей команде – 10 результативных передач. Шесть на предварительном этапе и еще четыре – в плей-офф.

На лед он обычно выходил в составе уфимской связки – вместе с Кириллом Капризовым. Скорее всего, вместе с ним сегодня сыграет и за «Салават Юлаев».

4. Александр Полунин

19-летний ярославский форвард также был одним из лидеров нашей сборной на молодежном чемпионате мира.

На счету Полунина дубль в матче с латышами. А также очень важный гол в ворота датчан. Именно Александр открыл счет в четвертьфинале забросив шайбу с центра поля. Голкипер соперников от такого фиаско тогда так и не оправился.

Всего на счету нападающего 6 (3+3) очков.

Конечно, в «Локомотиве» и без Полунина есть кому забивать. Однако талантливый юниор среди матерых ярославских форвардов не затерялся.

Пока Александр сражался за России на первенстве планеты «Локомотив» выступал в КХЛ с переменным успехом. Шесть матчей выиграл, четыре проиграл.

Возможно, именно Полунин добавит ярославцам уверенности. Его возвращение в строй намечено на 12 января, когда «Локомотив» примет дома грозный «Ак Барс».

5. Кирилл Ураков

Юный нападающий из Нижнего Новгородавыходил на лед в составе так называемого сдерживающего звена сборной России, часто пластался в меньшинстве. И, наверное, многие помнят, что как раз именно он сравнял счет в нашем первом поединке с американцами (1:1), когда соперники имели преимущество в одного игрока.

Еще очень важное очко Ураков заработал и в поединке со словаками, победа над которыми позволила нам занять третье место в группе и не попасть в четвертьфинале на шведов.

В «Торпедо» Уракова, как оказалось, ждали с большим нетерпением. Из Канады он прямиком рванул в Астану, где автозаводцы проводили гостевой матч и уже 8 января сыграл за свою команду, проведя на льду восемь минут.

Очков 19-летний форвард в этой встречи не набрал, но главный тренер нижегородцев ПетерисСкудра не скрывал, что доволен его возвращением. Следующий матч у Кирилла сегодня – против «Трактора».

6. Денис Гурьянов


Не могу не сказать и еще об одном ярком форварде нашей «молодежки» - Денисе Гурьянове, который наверняка запомнился зрителям и победным голом в матче за «бронзу» и дублем в ворота сборной США в полуфинале, равно как и двумя реализованными буллитами в этом же матче…

Увы, лидера молодежной сборной России мы в КХЛ не увидим. Ни родная «Лада», ни другие клубы нашей лиги не смогли удержать талантливого нападающего.

Сейчас Гурьянов сражается в АХЛ за фарм-клуб «Далласа». Пожелаем ему там не застрять. А российским клубам – бережнее относиться к собственным талантам, на нехватку которых их тренеры так часто жалуются.

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