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Чемпиона Australian Open будут судить. Страна, где реально находят договорняки

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Чемпиона Australian Open будут судить. Страна, где реально находят договорняки
Источник: Официальный сайт Australian Open

В Австралии накануне своего главного турнира дисквалифицировали сразу четверых теннисистов: один из них – действующий юношеский чемпион.

Оливеру Андерсону 18, прошлой зимой он выиграл юношеский Australian Open, тогда он наверняка уже всерьез представлял себя на тех же кортах в основной сетке следующего взрослого турнира.

Но за три месяца до дебюта на взрослом «Большом шлеме», который ему наверняка бы организовали спецприглашением, Андрерсон согласился на преступное предложение умышленно проиграть сет на австралийском челленджере.

24 октября в Тралалгоне он вышел играть с тоже австралийцем Харрисоном Ломбе – парнем, который ниже в рейтинге на тысячу мест. Конечно, у букмекеров Андресон был явным фаворитом, на общую победу соперника давали коэффициент 9.

Оливер в концовке первого сета отключил подачу, чтобы наделать двойных, а в розыгрышах надежно бил в нижнюю половину сетки или в аут на пару метров. Партию проиграл – все получилось. Дальше вернулся настоящий Андерсон, взял 11 геймов подряд и выиграл матч: 4:6, 6:0, 6:2.


В следующем круге Андерсон проиграл Джону-Патрику Смиту, который стоял на 450 мест выше, а потом перестал играть в новых турнирах.

Почему эта пауза в карьере возникла, стало понятно сейчас: антикоррупционный теннисный комитет и австралийская полиция все узнали, добыли достаточную информацию и даже добились признания от игрока.

Говорят, в деле замешан крупный синдикат, который организовывает договорные матчи по всему миру ради собственной выгоды. Есть версия, что их предложение всегда выглядит просто и заманчиво: проигрываешь нужный сет, гейм и так далее – получаешь 50 тысяч долларов. А дальше синдикат сам решает, как извлечь выгоду. По неофициальной информации из австралийских СМИ, корни преступного синдиката – в Италии и России.

Сам Андерсон, его родные и близкие ситуацию не комментируют. Говорят только, что Оливер сотрудничает со следствием и ждет суда. Заседание запланировано на 2 марта.

Опять же говорят, что игрок повелся на возможность легко заработать: обеспеченной жизни хотелось, а уверенности в том, что достаточно зарабатывать получится самим теннисом, не было. В итоге наивысшим местом в его карьере, видимо, так и останется 639-е.

Австралийский антикоррупционный комитет недавно объявил и еще про три официально подтвержденных случая: теннисисты из их страны Ник Линдал, Брэндон Уолкин и Исаак Фрост попались на фьючерсе в сентябре 2013-го. Суровее остальных наказание у Линдала: его дисквалифицировали на 7 лет. Бан Уолкина – полгода, а Фрост может продолжать играть сейчас, потому что срок его отстранения начали считать с момента начала расследования в 2013-м.

В Австралии развернули целую программу по борьбе с коррупцией в спорте, с договорными матчами: австралийских спортсменов с 12 лет учат отказываться от заманчивых нечестных предложений. Эффект будет не сразу, но с методов точно можно брать пример.

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