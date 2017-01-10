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«Низы подтягивают, верхи опускают». Ловчев – о реформе ЧМ

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Низы подтягивают, верхи опускают». Ловчев – о реформе ЧМ
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует решение ФИФА увеличить число участников финальных турниров ЧМ с 32 до 48.

- Для людей, которые играют в футбол, 48 команд в финальной стадии чемпионата мира – это плохо. Для бизнеса – хорошо. Футбол – это бизнес, на нем надо больше зарабатывать. Поэтому с этой точки зрения решение ФИФА логично. Там все время говорят, что первоочередная цель – развитие футбола в мире. Ну, вот благодаря этому они и рассчитывают на новый виток развития игры. Ведь выход сборной каждой страны в финальную стадию – это определенный толчок к развитию футбола как бизнеса там.

Мы видели, как влюбила в себя всех Исландия на Евро и какой футбольный бум сейчас в стране. Это и есть ответ на вопрос, зачем ФИФА расширяет количество сборных в финальных турнирах чемпионатов мира. Таких Исландий должно стать еще больше.

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В принципе-то, политика ФИФА последовательна. Сначала чемпионаты мира проводились только в Европе и Южной Америки. Затем была Северная Америка, Азия, Африка… То есть ФИФА развивала игру на всех континентах.

Что касается минусов, то это отсутствие передышки для футболистов, тем более ведущих, топовых. У них и сейчас-то календарь предельно насыщен, а что будет тогда? Игр станет только больше. С другой стороны, при формате «три команды в группе» появится возможность набирать форму по ходу турнира. Правда, тогда и уровень матчей снизится. Мы это могли наблюдать на Евро-2016, где было много неинтересных матчей. То же будет и на ЧМ – там и до расширения формата далеко не все игры захватывающими получались. После нововведений, получается, можно будет из группы выходить, не выигрывая. Это тоже снижает общий интерес. Ощущение, что низы подтягивают, а верхи опускают.

Например, когда я играл за сборную СССР на чемпионате мира в 1970-м, у нас в группе были Сальвадор, Мексика и Бельгия. И все игры были напряженнейшие. А теперь часто – проходные. Это расслабляет. Но так быть не должно – на чемпионате мира надо проводить примерно шесть матчей и в каждой отдаваться максимально. Тогда и турниры станут запоминаться, и впечатления от них не будут смазываться, как после недавнего Евро, где было не 48, а 24 команды…

Голосование: Как вы относитесь к решению увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира по футболу до 48 команд?

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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