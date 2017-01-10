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В «Спартаке» будет новый защитник?

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В «Спартаке» будет новый защитник?
Источник: Associated Press

 «Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

«РОСТОВ» ГОТОВ ОТПУСТИТЬ НОБОА

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может покинуть донской клуб, если поступит достойное предложение. Об этом заявил член совета директоров желто-синих Али Узденов.

- Нобоа для клуба сделал очень много, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить. У него очень много сейчас предложений — как из европейских команд, так и из топ-клубов российской Премьер-Лиги, — цитирует ТАСС Узденова.

Кроме этого, стало известно, что «Ростов» подписал долгосрочный контракт с полузащитником Саидом Эзатолахи, которыйуже год выступает за донской клуб.

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«СПАРТАК» ИНТЕРЕСУЕТСЯФОНТЕ?

По информации различных СМИ, «Спартак» выразил заинтересованность в приобретении 33-х летнего защитника «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте.

В нынешнем сезоне Фонте провел за свою нынешнюю команду 17 матчей.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ОБЪЯВИЛИ ОБ УХОДЕ МОЛЛО

«Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили об уходе полузащитника Йоана Молло.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Йоана Молло за достойную игру и неоценимый вклад в командные результаты. Желаем Йоану дальнейшего карьерного роста, больших побед и успехов! — говорится на официальном сайте самарского клуба.

Напомним, что вчера Молло прошел медосмотр в питерском «Зените». Сегодня игрок присоединится к своей новой команде.

ТРОЕ ФУТБОЛИСТОВ ПОКИНУТ «УФУ»

Марсиньо, Диего Карлос и Семен Фомин не полетят на сбор «Уфы». Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

- Марсиньо, Диего Карлос и Семен Фомин не полетят на сбор «Уфы». У игроков летом заканчиваются контракты. Будем искать для них новые клубы. Что касается новичков, то, может быть, кто-то подъедет на первый сбор, но пока их нет», — сказал Газизов в интервью Чемпионат.com.

СОСТАВ «РОСТОВ» МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬ ЗАЩИТНИК ИЗ ПОЛЬШИ

Защитник «Заглембе» Ярослав Ях может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на агента футболиста. Кроме желто-синих за Яхом следят и в ведущих европейских чемпионатах.

«КРАСНОДАР» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С ЗАЩИТНИКОМ СБОРНОЙ ЭКВАДОРА

«Краснодар» подписал контракт с защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом на 4,5 года. Футболист уже приступил к тренировках с новой командой.

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