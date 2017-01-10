«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба

Переход Молло, бывший помощник Спаллетти и Капелло – в «Уфе», иностранцы Луческу здоровы: последний день «Зенита» перед вылетом на сбор в Эмираты.

Полный состав легионеров

Во второй рабочий день «Зенита» сразу три трансферные новости: во-первых, в «Уфу» с Сергеем Семаком едет перспективный тренер Александр Низелик. Он работал в штабе Лучано Спаллетти, помогал Фабио Капелло в сборной России на чемпионате мира еще как переводчик, а потом начал собственную карьеру в Академии «Зенита».

Но главное, конечно, во-вторых: переход полузащитника «Крыльев» Йоана Молло – одиннадцатого игрока без российского паспорта в «Зените». Пока остальные легионеры слоняются по кабинетам разных врачей, он прощается с предыдущей командой и готовится лететь на первый сбор с новой.

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– Это парень из «Крыльев», да? – Жулиано, когда слышит фамилию новичка, в первую очередь уточняет, о том ли игроке речь.



– Именно.

– Он техничный и быстрый игрок, который может нам помочь выиграть чемпионат и дойти как можно дальше в Лиге Европы, – говорит полузащитник с полугодом стажа в «Зенита».

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Кто такие Молло, Цаллагов и Лунев знают все, кто следит за премьер-лигой. Поэтому самый загадочный новичок – Эрнани. Мирча Луческу следил за ним долго, а Жулиано однажды даже играл против него за «Гремио».

– Это очень умный футболист с поставленным дальним ударом, – рассказывает бразилец. – Можно сказать, что это игрок такого же типа, как Витсель.

– Очень давно не смотрю чемпионат Бразилии, поэтому ничего про него не знаю, – признается Жозе Маурисио. – Но Эрнани тоже бразилец: все, что нужно для его адаптации, я сделаю. Рад, что еще один бразилец приехал в «Зенит».

Кстати, теперь у Маурисио не самый забавный русский в «Зените»: Молло в России живет меньше времени, пытается говорить с таким же желанием – поэтому получается даже веселее.

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«Не верил, что Витсель перейдет в китайский клуб»

Уход Витселя – однозначно самое громкое событие зимнего трансферного окна. Сериал «Витсель и «Ювентус» длился уже очень долго, стал скучным и должен был закончиться в январе, однако последний его эпизод получился самым мощным.

– Мы потеряли отличного футболиста, – говорит Жулиано.

– Нам будет его не хватать, – сожалеет Лука Джорджевич. – Сложно найти футболиста, который смог бы Акселя заменить.



Самые оригинальные мысли после обязательного сожаления у Маурисио.

– У нас есть те, кто сможет помочь команде, – Жозе, видимо, и на себя тоже намекает. – Не верил, что Витсель перейдет в китайский клуб, но теперь я счастлив за его семью.

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Да, и третья трансферная новость: «Зенит» продолжает собирать игроков из российских клубов поскромнее. Причем теперь не только из премьер-лиги.

23-летнего флангового защитника Сергея Зуйкова нашли в «Волгаре» у Юрия Газзаева, который идет в зоне вылета ФНЛ.

– Мы с ним созвонились, я пожелал Сергею удачи, – рассказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» Газзаев. – Зуйков – перспективный защитник, ему только 23 года. У него есть качества, которые помогут закрепиться в «Зените». Приятно, когда такие клубы обращают внимание на футболистов из низшей лиги, команды здесь работают как раз для этого. Мы рады переходу, это бонус для «Волгаря».

У «Зенита» всегда есть вариант оставить игрока в ФНЛ, во второй команде у Владислава Радимова. Но как минимум на сборе у Зуйкова и других русских парней будет достаточно шансов остаться в главной команде.

Луческу, как и обычно, запланировал немало товарищеских матчей: первый предстоит уже на третий полный день сборов, а всего «Зенит» в Дубае проведет четыре игры за неделю.