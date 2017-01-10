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От Облака до Бэйла. Команда года по версии «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
От Облака до Бэйла. Команда года по версии «Советского спорта»
Источник: Associated Press

Накануне в ФИФА представили символическую сборную по итогам 2016 года, которая выглядит следующим образом:

Мануэль Нойер («Бавария», Германия)  – Даниэль Алвес («Ювентус», Бразилия),  Жерар Пике («Барселона», Испания), Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал», Бразилия) – Лука Модрич («Реал», Хорватия), Тони Кроос («Реал», Германия), Андрес Иньеста («Барселона», Испания) – Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Криштиану Роналду («Реал, Португалия).

«Советский спорт» представляет свою версию команды года и объясняет почему выбор пал на того или иного футболиста.

Вратарь: Ян Облак

Игрок сборной Словении помог мадридскому «Атлетико» дойти до финала Лиги чемпионов. В полуфинале турнира в матче с мюнхенской «Баварией» Облак отразил удар Томаса Мюллера. Несмотря на то, что «Атлетико» проиграл чемпиону Германии (1:2), команда Диего Симеоне вышла в финал. Сложно сказать, как бы сложилась встреча, если бы Мюллер забил на 34-й минуте встречи.

Стоит отметить, что в первом матче Облак сумел сохранить свои ворота «сухими», а его команда выиграла со счетом 1:0.

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Центральный защитник: Пепе

Португальский игрок мадридского «Реала» не был включен в состав символической сборной, хотя, выиграл в 2016 году, как и его соотечественник Криштиану Роналду, чемпионат Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпиона мира.

В Лиге чемпионов и Евро-2016 Пепе был основным игроком и внес огромный вклад в победу своих команд.

Центральный защитник: Серхио Рамос

Здесь нет никаких вопросов. Если капитан «Реала» неудачно выступил на Евро-2016 (сборная Испании покинула турнир в 1/8 финала – прим. ред.), то на клубном уровне все, как в сказке.

Рамос вновь забил в финале Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» и спас свою команду от поражения в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей», забив в добавленное время.

Правый защитник: Дани Карвахаль

Воспитанник «Реала» вернулся в команду в 2014 году, вытеснил из основы Альваро Арбелоа, а в минувшем сезоне не проиграл конкуренцию в клубе бразильцу Данило, который был куплен у «Порту» за 30 млн евро.

Несмотря на то, что 24-летний Карвахаль не рассматривался Висенте Дель Боске, как основной игрок в сборной Испании, он провел впечатляющий год в клубе, выиграв титулы, как и его партнеры – Рамос и Пепе.

Дани помог «сливочным» завоевать Суперкубок УЕФА, и поучаствовал в голе, который Гарет Бэйл забил «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Левый защитник: Леонардо Бонуччи 

Ведущие европейские клубы устроили настоящую бойню за игрока сборной Италии, но Бонуччи решил остаться в «Ювентусе» и продлил контракт.

В прошлом году футболист стал одним из ключевых игроков своей сборной и клуба: за «Ювентус» Леонардо провел в Серии А 36 матчей, забил 3 гола и получил 6 желтых карточек. То есть, через каждые шесть игр Бонуччи получал предупреждение. Это говорит о том что Леонардо очень аккуратный защитник.

Сборной Италии защитник помог выйти в 1/4 финала Евро-2016 и был признан лучшим игроком матча с командой Испании в 1/8.

На клубном уровне футболист выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Кубок Италии.

Опорный полузащитник: Н'Голо Канте

Серьезный рывок в своей карьере совершил игрок сборной Франции.

Сначала полузащитник выиграл вместе с «Лестером» чемпионат Англии, став, как отмечали многие эксперты, ключевым игроком команды, а позже попал в основу своей сборной на домашнем чемпионате Европы и вышел вместе с ней в полуфинал.

Кстати, партнеры по «Лестеру» признали Канте лучшим футболистом клуба.

Правый полузащитник: Артуро Видаль

Игрок сборной Чили в 2016-м году выиграл вместе с национальной командой Кубок Америки-2016, огорчив в финале турнира Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины.

Видаль был и остается ключевым игроком «Баварии», который выполняет сумасшедший объем работы.

К тому же, чилиец помог своему клубу дойти до полуфинала Лиги чемпионов и стал лучшим футболистом страны, опередив Клаудио Браво и Алексиса Санчеса.

Левый полузащитник: Димитри Пайе

Этот футболист успел запомниться любителям футбола шикарным выстрелом в ворота сборной Румынии на старте Евро-2016.

А сколько таких мячей Пайе наколотил в чемпионате Англии за «Вест Хэм»?

Именно благодаря ему лондонский клуб вышел в еврокубки, а сам Пайе набрал по итогам прошлого сезона 21 очко (9 голов и 12 голевых передач).

Правый вингер: Гарет Бэйл

Лидер сборной Уэльса помог своей команде выйти в полуфинал турнира, вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов (Бэйл забил единственный мяч в ответной игре с «Манчестер Сити» – прим. ред.).

Гарет в четвертый раз подряд был признан игроком года в Уэльсе, побил рекорд Гари Линекера (валлиец забил гол в матче с «Севильей» и стал самым результативным британцем в истории Примеры).

Левый вингер: Криштиану Роналду

Стоит ли объяснять, почему 31-летний лидер сборной Португалии и «Реала» попал во все версии команды года?

Единственное, что не удалось португальцу – выиграть «Золотою бутсу». Этот трофей достался форварду «Барселоны» Луису Суаресу, который наколотил 40 голов. У Роналду – 35.

Кстати, Криштиану в 11-й раз вошел в символическую сборную года ФИФА, и стал первым игроком, которому это удалось.

Центрфорвард: Антуан Гризманн

Можно выйти в финал Евро и Лиги чемпионов, проиграть, но все равно оставаться довольным и счастливым.

Гризманн – в 2016-м году раскрылся в полной мере, показав всему миру свои феноменальные способности. Он, кстати, был признан лучшим игроком домашнего чемпионата Европы, опередив победителя турнира Криштиану Роналду. 

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