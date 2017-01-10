От Облака до Бэйла. Команда года по версии «Советского спорта»

«Советский спорт» представляет свою версию команды года и объясняет почему выбор пал на того или иного футболиста.

Накануне в ФИФА представили символическую сборную по итогам 2016 года, которая выглядит следующим образом:

Вратарь: Ян Облак

Игрок сборной Словении помог мадридскому «Атлетико» дойти до финала Лиги чемпионов. В полуфинале турнира в матче с мюнхенской «Баварией» Облак отразил удар Томаса Мюллера. Несмотря на то, что «Атлетико» проиграл чемпиону Германии (1:2), команда Диего Симеоне вышла в финал. Сложно сказать, как бы сложилась встреча, если бы Мюллер забил на 34-й минуте встречи.

Стоит отметить, что в первом матче Облак сумел сохранить свои ворота «сухими», а его команда выиграла со счетом 1:0.

Центральный защитник: Пепе

Португальский игрок мадридского «Реала» не был включен в состав символической сборной, хотя, выиграл в 2016 году, как и его соотечественник Криштиану Роналду, чемпионат Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпиона мира.

В Лиге чемпионов и Евро-2016 Пепе был основным игроком и внес огромный вклад в победу своих команд.

Центральный защитник: Серхио Рамос

Здесь нет никаких вопросов. Если капитан «Реала» неудачно выступил на Евро-2016 (сборная Испании покинула турнир в 1/8 финала – прим. ред.), то на клубном уровне все, как в сказке.

Рамос вновь забил в финале Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» и спас свою команду от поражения в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей», забив в добавленное время.

Правый защитник: Дани Карвахаль

Воспитанник «Реала» вернулся в команду в 2014 году, вытеснил из основы Альваро Арбелоа, а в минувшем сезоне не проиграл конкуренцию в клубе бразильцу Данило, который был куплен у «Порту» за 30 млн евро.

Несмотря на то, что 24-летний Карвахаль не рассматривался Висенте Дель Боске, как основной игрок в сборной Испании, он провел впечатляющий год в клубе, выиграв титулы, как и его партнеры – Рамос и Пепе.

Дани помог «сливочным» завоевать Суперкубок УЕФА, и поучаствовал в голе, который Гарет Бэйл забил «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.