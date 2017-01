От Облака до Бэйла. Команда года по версии «Советского спорта»

В прошлом году футболист стал одним из ключевых игроков своей сборной и клуба: за «Ювентус» Леонардо провел в Серии А 36 матчей, забил 3 гола и получил 6 желтых карточек. То есть, через каждые шесть игр Бонуччи получал предупреждение. Это говорит о том что Леонардо очень аккуратный защитник.

Сборной Италии защитник помог выйти в 1/4 финала Евро-2016 и был признан лучшим игроком матча с командой Испании в 1/8.

Italy defender Leonardo Bonucci is the @carlsberg Man of the Match 👏#EURO2016 pic.twitter.com/zCQS9NyGaU