«Меня спрашивали: «Как ты жив остался?» Российский игрок – о карьере в Бразилии

Защитник Георгий Асриашвили рассказал о четырех сезонах, проведенных в Бразилии, и опыте выступлений в четвертом португальском дивизионе.

24-летний футболист» родом из Петербурга. Он закончил футбольную школу «Динамо» СПБ, был в команде «Локомотив-Приморский», игравшей на КФК, затем — в юношеской команде «Зенита». Но там у Асриашвили заиграть не получилось.

«Сыграли вничью с «Сан-Паулу». Тренер месяц хвалил!»

«Тренер дал понять, что в команде нет места. Начал думать, что делать дальше, мне лет 18 тогда было. Вышел на одного человека со связями в Бразилии. Оказалось, он знаком с известным в прошлом футболистом Оскаром Бернарди (участник трех ЧМ в составе сборной Бразилии). У Бернарди теперь свой отель и футбольная академия, команда «Бразилис». И меня отправили туда на просмотр. Я его успешно прошел, и провел в Бразилии четыре незабываемых сезона».

Надо отметить, что «Бразилис» - не совсем обычный футбольный клуб. Это академия, которая ищет таланты и растит игроков на продажу. Поэтому там всего четыре категории команд: U-15, U-17, U-20 и футболисты, старше 23-х лет.

«Там около 4-5 тренеров высокого уровня. Фишка в том, что все они работали во многих профессиональных командах. С нами занимался тренер, который сейчас трудится в Японии, поднял команду из второй лиги в первую и сейчас они в лидерах, по-моему клуб «Йокогама» называется», - рассказывает защитник.

Асриашвили сразу вспоминает о самом памятном моменте в бразильской карьере.

«Поехали играть товарищеский матч против «Сан-Паулу» (команда U-20). На тот матч взяли 14-15 человек, и я вышел в стартовом составе. Та встреча была лучшей в моей жизни. Мы сыграли 0:0 против одной из лучших на тот момент команд Бразилии. Тренер меня потом месяц хвалил!».

И тепло отзывается о владельце академии.

«Он очень известный человек, очень богатый, у него большущий отель. К Бернарди постоянно приезжают известные люди. Я как-то проходил мимо отеля, Оскар увидел меня, подозвал, познакомил с другим известным футболистом Карекой. Бернарди настолько простой человек. Мы могли вместе смотреть футбол у него в отеле, он приглашал за свой столик в ресторане. Удивило, что в Бразилии такие простые люди».

«В России тренеры — вожди, в Бразилии — друзья»

- Зачем вы поехали в экзотичные для российских футболистов условия?

- Хотел вырасти в профессиональном плане. Я во всех командах был футболистом номер один по физике, выносливости. Не отличаюсь техникой, я — работяга. И хотел играть против именитых клубов. Удалось выступить против профессионалов из «Моджи Мирим», «Понте Прета» и «Крузейро». Против самого Ривалдо играл! У нас как-то была товарищеская встреча с основным составом «Сан-Паулу». Тогда на поле были Ривалдо и Лукас (нападающий ПСЖ). Проиграли 0:6. Просил ли футболки? Нет, но фотографировались много.

Я кстати понял, почему бразильские футболисты — лучшие в мире, - продолжает Асриашвили. - Во-первых, как пришел в команду, почувствовал, что я в семье. Там все улыбаются, шутят. И во время игры тоже себя комфортно чувствуешь, не зажат. Даже если что-то не получается, тебе показывают большой палец, похлопают по плечу, говорят, дескать, все нормально, продолжай, у тебя получится. Во-вторых, все тренеры относятся к тебе с доверием, такой менталитет. В России же тренеров не то чтобы боятся, но они будто вожди. А в бразилии тренер — твой лучший друг. И в такой атмосфере растешь».

- Чем больше всего удивила Бразилия?

- Удивился отношению тренеров к футболистам. У нас был такой специалист - Клаудио Лопес. До тренировки собирал всех в круг и полчаса рассказывал истории. Слушали с большим интересом. Тоди разные мотивирующие вещи говорил, про жизнь. И то же самое делал после тренировок. И каждый день находил что-то новое. И настолько правильное...

- Что именно рассказывал?

- Как нужно жить и думать, что в жизни главное. А в конце недели мы вставали в круг и читали долгую молитву.

- Как относились к русскому футболисту?

- Когда узнавали, что я русский, думали, что я какой-то инопланетянин. Очень удивлялись, что из России приехал. Некоторые думали, что я из Колумбии или Аргентины, гринго.

«Легко бы хлопнули «Зенит-2»

- Бразильцы, играющие в России, рассказывают, страшные истории про фавелы. Вы не становились жертвой грабителей?

- Нет, но был один забавный момент, в первый год в Бразилии. Я гулял, знакомился с пригородами Сан-Паулу. Забрел в фавелу, иду, смотрю по сторонам, думаю, что за места такие. А я еще шел с дорогим телефоном, в наушниках. И вот на меня все поглядывают. Не понимал, что происходит, и не стал обращать внимания. На следующий день рассказываю ребятам, вот был там-то. Они на меня посмотрели и покрутили пальцем у виска: «Ты чего? Как ты жив остался?» Там за стакан воды убить могут. Но я с такими вещами не сталкивался. Жил на базе, выходил только в супермаркет. И очень редко ездил в Сан-Паулу.

- Сколько платят в академии Бернарди?

- 500-600 реалов в месяц, это немного. Но нам предоставляли жилье, питание, были все условия. Некоторым парням постарше даже машины давали.

- Вы можете сравнить бразильский футбол с российским?

- Не знаю, как это сделать. Я вот как-то приехал в Россию, и захотелось увидеть уровень футбола. В Бразилии редко смотрел, разве что матчи «Зенита». Стало интересно, какой футбол в ФНЛ. Пошел на игру «Тосно» - «Зенит-2». Очень сильно был удивлен в отрицательном смысле слова. Футбол не выдающегося уровня. Думал, мы бы нашей командой «Эшмориш» могли бы их легко хлопнуть.

«Эшмориш» - португальский клуб четвертого дивизиона, в котором Асриашвили играл в прошлом сезоне.

«В Португалии платили от 600 до 1500 евро»

«Хотелось попасть в европейский футбол. Познакомился с португальским агентом Карлосом Андре. Он меня устроил в команду четвертого дивизиона «Альба», - говорит защитник.

Но там не сложились отношения с главным тренером, а потому почти весь сезон футболист провел в команде Б.

«Сказал Андре, что не останусь в этом клубе. И если не устроит меня в другую команду, закончу с ним сотрудничество. Так я перебрался в «Эшмориш», у которого была задача подняться в третью лигу. На этот раз быстро со всеми подружился. В итоге я отыграл за них один из лучших сезонов за карьеру.

Но за два месяца до конца чемпионата я поссорился с Карлосом Андре. Мой агент владел несколькими тренировочными полями. И мы с ним проводили тренировки по утрам. Андре помогал своим футболистам прогрессировать, поддерживать форму. Это потому, что в командах всего одна тренировка - вечером. Кто хочет расти, нужно очень много работать, это минимум две тренировки. Так вот во время одной из них у нас случился спор.

- Какой?

- Я повздорил с одним итальянцем. Андре посчитал, что я виноват, заставил бегать три штрафных круга. Я себя виноватым не считал, бросил манишку и ушел. И следующие два дня пропускал тренировки. Подумал, сделаю себе выходной, и так слишком перегружен. В итоге Андре приезжает и говорит: «Собирай вещи. Я позвонил в команду, с тобой расторгают контракт». Я был в шоке. На следующий день попрощался с командой, забрал вещи. Прошло еще пару дней, звонит Андре, говорит, могу остаться. Оказалось, с ним связался спортивный директор «Эшмориша», сказал, что я им нужен.

- Почему агент решает, разрывать ли контракт?

- Видимо, я был у него на таких условиях, он мог все решать. Я больше Андре не доверял. Хотя раньше думал, нас можно называть друзьями. Контракт закончился, я уехал в Россию. И с Андре больше не поддерживаю отношения.

- В Португалии зарабатывали больше, чем в Бразилии?

- Платили от 600 до 1500 евро. Но высокую зарплату не так много игроков получало, лучшие.

- Бразилию вы не посмотрели, но Португалию наверняка объездили?

- Был в Лиссабоне, Порту, в Фатиме, в месте паломничества. Ходил на матчи, видел, как «Бенфика» на «Драгау» обыграла «Порту» 2:0. Я был на многих европейских дерби. Но «Порту» - «Бенфика» - это мурашки. Такого никогда не видел. В метро ультрас «Порту» шатали вагоны, песни кричали. И на стадионе я сидел с этими фанатами. Они, конечно, показали шоу!

«Вышел на грузинского агента из Чикаго»

Летом 2016-го Асриашвили вернулся в Россию и не успел найти себе клуб до закрытия трансферного окна.

«За 4 дня до конца августа предложили вариант в Армении. Пришел домой с пробежки, а на телефоне 38 пропущенных вызовов. Сказали, что уже через сутки я должен быть в Ереване . В итоге не успели все документы предоставить. Так что остался на полгода без команды.

Сейчас у Асриашвили есть два варианта: уехать в Грузию или в третий чешский дивизион.

«Я вышел на одного грузинского агента. Он работает в Чикаго, играл с Кахой Каладзе в сборной. Он мне так сказал: «В Америку сейчас нужны топ-игроки, выступающие в первых лигах. Но ты можешь отыграть в Грузии сезон, потом посмотрим».

- В российские клубы нереально устроиться или не хотите?

- Я отправлял свое резюме в команды, например, в «Тосно». Но ответа не было. Думаю, если бы начал играть в России, то тут бы уже и остался. Интереснее по миру поездить.