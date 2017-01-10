Русский день: как наши экипажи победили сразу в трех классах «Дакара» (видео)

Организаторы сократили седьмой этап, но это не помогло остановить российских гонщиков на пути к победе.



Два дня все сетовали на дожди, которые нарушили планы организаторов «Дакара-2017» и превратили обещанные «песчаные этапы» в гонку по болотам. Даже грузовики вязли в глубоких лужах не хуже участников полузабытого «Кэмел-трофи», а уж мотоциклы с багги и вовсе переправлялись практически вплавь.



Дело закончилось перекраиванием маршрута, и сокращением продолжительности седьмого этапа. Из 300 с лишним километров запланированных спецучастков осталось только 161. Это помогло, но не слишком. Ощущения участников кратко, но емко описал гонщик Сергей Карякин: «Ужаснейшие погодные условия – до спецучастка тебя поливает ледяной дождь с градом, на улице +2, а на спецучастке температура поднимается до +20».

(КАМАЗы выиграли на этапе и вплотную приблизились к лидеру)

Впрочем, ужасные условия были одинаково ужасны для всех. И если кто и верил в то, что для российских раллистов верен принцип «чем хуже – тем лучше», то после седьмого этапа эта вера должна была только укрепиться. Сразу в трех классах на этапе победили россияне, причем если успех грузовика Дмитрия Сотникова из «КАМАЗ-мастер» был вполне ожидаем, то победы Сергея Карякина на квадроцикле и Равиля Маганова (UTV, разновидность багги) стали приятными сюрпризами.

Особенно порадовал успех экипажа Равиль Маганов – Кирилл Шубин. Пусть они и продолжают отставать в генеральной классификации от бразильца Леандро Торреса более чем на пять часов, но победа на этапе – это уже больше, чем многие предсказывали. Если вспомнить, что Маганов-Шубин выиграли и стартовый этап, а до середины ралли-рейда и вовсе дошло всего лишь пять экипажей, то выступление российской команды точно надо признать более чем успешным.

У Сергея Карякина на «Дакаре-2017» другие задачи: он реально претендует на победу в общем зачете в классе квадроциклов. Седьимой этап снова подтвердил уровень притязаний Карякина – россиянин впервые в карьере выиграл и снова вышел в лидеры генеральной классификации. Его главный конкурент Симона Витсе из Франции отстает на 5 минут 16 секунд.

Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» повторить успех Карякина и тоже перехватить лидерство пока не удалось. Хотя Сотников и выиграл на седьмом этапе с временем 1:41:35, но от голландца Герарда де Роя на Iveco он по-прежнему отстает. Хотя отрыв и сократился до 2 минут 11 секунд. Третье и четвертое места в общем зачете также занимают гонщики синих грузовиков с логотипами банка ВТБ на бортах Эдуард Николаев и Айрат Мардеев.

И немного об остальных классах. В состязании легковых автомобилей продолжают сражаться знаменитые раллисты Стефан Петерансель и Себастьян Лёб. В этот раз выиграл Петерансель. Единственный российский представитель в этом классе – экипаж Сергея Шихотарова – финишировал с 28-м временем.

Стефан Петерансель на этот раз обошел Лёба

В классе мотоциклов победил Рики Брэйбек, россиянин Александр Иванютин финишировал с 45-м результатом. Единственная российская девушка-участница «Дакара» Анастасия Нифонтова показала 90-е время.

Восьмой этап тоже будет сокращен: после дождей река вышла из берегов, и залила часть запланированного маршрута. По новому плану гонщики доедут до 174-го километра спецучастка, после чего грузовики прекратят соревнования, а остальных участников ждет 72-километровая зона нейтрализации, после чего гонка для них начнется вновь по запланированному ранее маршруту.