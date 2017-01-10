«В сборной России появилась умная и красивая спортсменка»

Во вторник российская теннисистка Дарья Касаткина одержала во втором круге турнира в Сиднее историческую победу. Впервые в карьере она обыграла первую ракетку мира, которой в данный момент является немка Ангелика Кербер. Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» выразил уверенность: этот успех не случаен.

«Касаткина первой ракеткой мира не завтра, но станет»

- Это очень приятная сенсация. Касаткина в последние полтора-два года уже показывала достойные результаты, - отметил Камельзон. - И ее победа над первой ракеткой мира не случайна. Хорошая новость перед Открытым чемпионатом Австралии. И, конечно, мы ждем Касаткину на St.Petersburg Ladies Trophy в конце января - начале февраля. Дарья уже показывала у нас в Питере хороший результат в прошлом году, когда попала в четверку сильнейших.

- В большом будущем Касаткиной уверены?

- Абсолютно. И по возрасту, и по постановке игры. Она воспитана на нашей, советской и российской методике. Глубоко убежден в том, что ее результаты базируются именно на этом. Касаткина взялась не откуда-нибудь, а из Самарской области, города Тольятти. Там хороший теннисный центр, откуда вышли Анастасия Павлюченкова, ее брат Александр. Хочу также отметить, что Даша крепка не только своей техникой, но и физически, и у нее очень мощная мотивация. У нее все получится.

- Касаткина играет в интеллектуальный, умный теннис – это отмечают многие специалисты.

- Я бы не сказал, что остальные игроки интеллекта лишены, но у Касаткиной, безусловно, есть свой стиль и свой почерк. И, конечно, хороший разум в нем проглядывается. При этом это разум не только игрока, но и человека. Дарья хорошая девочка, что называется, без понтов. Я не так много с ней общался, но мне показалось, что в сборной России появилась очень умная и красивая спортсменка. Я человек жесткий и строгий по отношению к игрокам и их поведению, но по отношению к Касаткиной у меня только положительные эмоции.

- На ваш взгляд, может ли победа над Кербер стать началом резкого скачка Касаткиной в рейтинге, где сейчас она стоит 26-й?

- Теннис такой вид спорта, в котором в одночасье взлететь наверх почти невозможно. Две победы подряд Бориса Беккера в возрасте 17-18 лет на Уимблдоне – редчайшее явление. Такое же, как триумф Марии Шараповой на этом же турнире в этом же возрасте. Про таких говорят: Бог дотронулся. У Касаткиной все идет постепенно, равномерно и достаточно быстро. Она набирает опыт и не стоит на месте, здорово продвигается вперед. Завтра первой ракеткой мира Дарья, наверное, не станет, но она на хорошем ходу и игроком номер один будет.

«Ребята будут выстреливать – а девочки уже стреляют»

- На прошлой неделе Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в индийском Ченнае. Не все так плохо в нашем мужском теннисе?

- Конечно, хотелось бы лучше – но у нас один за другим ушли лидеры, Марат Сафин, Евгений Кафельников, Николай Давыденко, и пережить их потерю нам чисто эмоционально было трудно. А с профессиональной точки зрения все вовсе не плохо. Выстрелил Медведев, есть Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин. Хорошо играют Андрей Кузнецов, Евгений Донской – это все фактически молодые игроки. Не во многих странах найдется такое количество перспективных теннисистов. А есть у нас и опытные мастера – Михаил Южный еще играет, Константин Кравчук молодец. Но главное наше достояние – хорошее молодое поколение. Да, сбежал Александр Бублик в Казахстан, очень жаль – но все не убегут.

- Это потеря для нас?

- Безусловно. Я за него бился, как мог, но человек ушел. Что тут можно сказать… Я человек послевоенного поколения, и для меня патриотизм – не пустое слово. Когда я привозил команды на турниры, где в нашу честь играли гимн СССР, без слез и кома в горле я слышать его не мог. Мне кажется, каждый игрок должен играть не только за себя, но еще быть гражданином своей страны. Так что, еще раз: Бублика жалко, но у нас есть молодая поросль на хорошем ходу.

- Кто еще может выстрелить в ближайшее время, на ваш взгляд?

- Трудно сказать, потому что они в целом пока примерно на одном уровне. Кто-то на год младше, кто-то на два года старше – но ребята хорошие. Выстрелят обязательно – а девочки уже стреляют.

- Медведева еще не привлекали в команду Кубка Дэвиса. Как считаете, пора?

- Его не привлекали, потому что были ребята, которые показывали результаты выше. Мое мнение таково: играть всегда должны сильнейшие. Например, был период, когда Южный играл очень хорошо, но из-за разных сложностей во взаимоотношениях с федерацией в команду не попадал. Я же всегда стоял на том, что он должен быть в сборной. Что же касается Медведева, то он сейчас стоит на первом месте в рейтинге среди игроков возрастом до 21 года, и его надо заявлять в команду на Кубок Дэвиса. Он и пару умеет играть, и как теннисист молодой, способен выдерживать три дня подряд.