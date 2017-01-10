Сергей Семак: Опыт накоплен. Хочется применить

В среду «Уфа» вылетает на Кипр, где проведет первый предсезонный сбор. Накануне вся команда, включая легионеров, собралась в одном из московских отелей. Спортивный директор «Уфы» Ильдус Биглов представил игрокам нового главного тренера Сергея Семака, после чего он ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

«ЗЕНИТ» ОТПУСТИЛ ПОЗИТИВНО

- Бывали раньше в Уфе?

- Только по работе - приезжал на матчи. Правда, до Нового года успел слетать и познакомиться с городом. Успел понять, насколько Уфа приятное место. В России все больше городов, оставляющих приятное впечатление. Это радует.

- Вратарь Лунев, приехав в «Зенит», заметил: по сравнению с Санкт-Петербургом в Уфе пробок нет. Правда?

- Машин много, движение на главных улицах оживленное, но с Москвой и Петербургом, конечно, не сравнить.

- Долго думали, прежде чем принять предложение «Уфы»?

- Достаточно долго. В профессиональном смысле очень интересное предложение, но у меня действовал контракт с «Зенитом», и личные вопросы требовали осмысления. Семья большая, - нужно было понять, как и когда переезжать. Хотелось также собрать информацию о команде, встретиться с руководством, узнать его взгляды на пути развития клуба, экономическую и селекционную составляющую. Для меня это важный шаг и вызов. Есть плюсы, есть минусы, - но надо работать, двигаться вперед. «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру.

- Как отреагировал «Зенит» на ваш уход?

- Позитивно. Еще при подписании последнего контракта было оговорено: поскольку на роль главного тренера в клубе приглашают людей с заслугами и опытом, «Зенит» не будет против меня отпустить, если поступит предложение начать самостоятельную карьеру.

- Какие отношения у вас сложились с Мирчей Луческу?

- Замечательные, на мой взгляд. Много общались. Созванивался с ним и перед тем, как принял предложение «Уфы».

- Насколько правдив слух о том, что вы не чувствовали себя своим в тренерском штабе Луческу и не видели перспектив?

- Абсолютная неправда. Я был вторым тренером. Для того, чтобы стать главным, требовалась самостоятельная практика, которую в «Зените» по естественным причинам получить было невозможно. Зато я приобрел бесценный опыт, работая ассистентом таких профи, как Виллаш-Боаш, Спаллетти и Луческу. Никакой отстраненности между ними и мной и никогда не было.

- Кем и когда «Уфа» заменит ушедших Васина и Лунева?

- Оба — ведущие игроки, их потеря серьезна. Клуб ищет исполнителей на эти позиции. Финансовая возможность для этого есть. Разумеется, не безграничная, учитывая размер бюджета «Уфы». Другое дело, что решения в клубе принимаются не только по денежным критериям, но и исходя из здравого смысла, микроклимата и так далее. Важен баланс в тех границах, которые на сегодняшний день существуют.

БЫТЬ В «ДЕСЯТКЕ» – УЖЕ НЕПЛОХО

- После назначения вы озвучили цель — сохранении прописки в в элите. Но президент клуба Марат Магадеев вас подправил, сказав: поскромничали, мол. Каков же истинный масштаб амбиций «Уфы»?

- Услышать задачи от руководства еще предстоит. Ясно, что одна из них: двигаться вперед, продолжать начатое Виктором Гончаренко, у которого в «Уфе» получалось замечательно, делать максимум того, что можно сделать в существующих реалиях.

- Вы встречались с руководством, и не спросили, чего от вас ждут?

- Для меня сейчас ясно, что речь не идет об обязательном попадании в еврокубки. Важней сплочение коллектива. К тому же многое зависит от возможностей тех футболистов, которых сумеем приобрести. Когда укомплектуемся, наметим более конкретные цели. Быть в десятке — уже неплохо для «Уфы», а дальше посмотрим.

- С помощниками определились?

- Сергей Томаров, Виллиам Де Оливейра и Юрий Перескоков продолжат работу в тренерском штабе. Со мной придет Александр Низелик, прежде работавший в сборной и в системе «Зенита». Ближе к лету, возможно, появится еще один помощник. Кто — пока не скажу, времени еще много.

- Генеральный директор клуба Шамиль Газизов сказал: «Уфа ничем не рискует, пригласив Семака». Вы так же думаете?

- «Уфа» рискует. И я рискую. Проблему правильного выбора в футболе никто не отменял, приглашение любого тренера в любую команду — риск.

- Кто ваш главный ориентир в тренерской профессии?

- Мне посчастливилось получить огромный опыт. Работал и с Лобановским, и с Бесковым, и с Долматовым. Всего - около двадцати тренеров, как российских, так и зарубежных. У каждого было свое видение, каждый умел убеждать, - этим и выделяются большие тренеры. Кого-то одного в качестве главного наставника называть не стану, даже если бы он был. Потому что в каждом случае - свои обстоятельства. Сначала надо узнать качества игроков, почувствовать команду, а уже затем применять знания, обязательно адаптировав их к конкретным условиям. К тому же назовешь одного — другие обидятся. Очень важна и атмосфера в коллективе, через которую можно многое строить. Только ведь и это — не панацея. Есть масса примеров, включая то же киевское «Динамо», когда обстановка в команде была не самой лучшей, а игроки - потрясающими, и это давало результат. Универсальных рецептов здесь не существует.

- Конспекты с игроцких времен у вас сохранились?

- Не назвал бы их калькой занятий больших тренеров. Что-то записывал, да. Но не только футбольное, - все, что считал важным для себя, для профессии.

- На какой срок заключили контракт с «Уфой»?

- 1,5+1. Но это мало о чем говорит: в тренерском вопросе все решает результат и комфортность сотрудничества для обеих сторон.

- Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подписал контракт, не зная суммы. Вы свою знаете?

- Я — знаю.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР? НЕ УЧАСТВОВАЛ

- После Евро-2016 в душе все зажило?

- Конечно, результат вышел плохим. Но это жизнь, переживать полгода - лучше от такого никому не станет. К тому же каждый видит свои причины неудачи.

- Какова ваша версия?

- Комплекс причин. Мы двигались в определенном направлении, но у нас почему-то принято всегда хотеть больше, чем мочь. Завышенные ожидания повлияли и на тренеров, и на игроков сборной. Мы можем кого-то победить только если не проиграем в движении и борьбе. Футболисты в сборной России - не высшего европейского уровня, но пример той же Исландии доказывает: сражаться способны и беззвездные команды, - при доле везения и выходе на пик формы. Переигрывать соперников нам сейчас объективно не по плечу, мы просто не сильнее большинства средних европейских сборных. Значит, надо выходить и бороться изо всех сил, другого пути нет.

- Как в биатлоне: наши могут победить только если другие промажут.

- Возможно. И это относится не к нам одним. Исландия и Уэльс во Франции выступили лучше, но все понимают: они среди прочих равных, просто так сложилось для них это лето.

- Вы были с Леонидом Слуцким после вылета с Евро во время того самого разговора?

- Ночного? Нет, меня там не было.

- Как поживает ваше предприятие по переработке риса, о котором сообщает интернет?

- Неправильно сообщает. У брата в Краснодарском крае действительно есть небольшой цех. Второй брат ему помогает. Я поучаствовал на определенном этапе, но сейчас отношения не имею. И компании по прокату лимузинов давно нет, насколько я знаю. Устаревшая информация.

- Где пройдут сборы «Уфы?

- Сначала Кипр, где сыграем 17-го января с румынским «Клужем» и 21-го — с польским «Лехом». Второй и третий сбор запланирован в Турции, но тут все будет зависеть от известных обстоятельств.