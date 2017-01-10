Crossfit Open-2017. Сразись с сильнейшими атлетами мира

12 января открывается регистрация на Crossfit Open-2017 – самое масштабное состязание в мире фитнеса. Принять в нем участие сможет любой человек – от 14-летнего школьника до 70-летнего пенсионера.

В течение пяти недель всем, кто зарегистрировался на Open, предстоит выполнить пять воркаутов – их содержание держат в тайне до последнего момента. По их результатам участники могут пройти на стадию Региональных игр и затем на финальное состязание – финал Игр, который пройдет летом в США.

Победитель Игр получит звание «самого физически подготовленного человека планеты» (the fittest man on Earth). Но учтите – путь этот будет тернист. И уже на предварительных этапах вам будут противостоять настоящие машины, которые могут тянуть, толкать и рвать штангу бесконечно, а вместо сердец у них – пламенный мотор.

Что такое Crossfit Open, как пройти регистрацию на самое массовое фитнес-состязание и с чем придется столкнуться в итоге – разбирался «Советский спорт».

Что такое Crossfit Open





Crossfit Open – первый этап масштабного фитнес-состязания, где все желающие могут выполнить пять тестовых заданий (воркаутов). По их результатам они проходят отбор на региональные соревнования, а лучшие отбираются в финал.

Open проводят с 2011 года. В 2016 году тестовые воркауты выполнили более 300 тысяч человек по всему миру. Организаторы практически не ограничивают возраст участников: нижний порог – 14 лет, верхний – без ограничений. Самые молодые спортсмены прошлогоднего Open были школьниками, самым старшим было за 70.

Как зарегистрироваться на Crossfit Open





Регистрация откроется 12 января на сайте www .games.crossfit.com . Нужно оплатить вступительный взнос в размере 20$ и ждать публикаций пяти тестовых воркаутов.

Воркауты выкладывают еженедельно, по четвергам, начиная с 23 февраля. На выполнение каждого задания у участника есть пять дней – до 17.00 следующего понедельника. Нужно выполнить комплекс за максимально короткое время, записать результат на видео и прислать организаторам ссылку.

Все воркауты имеют идентификацию по номерам – 17.1, 17.2 и так далее. Первая цифра – год, вторая цифра – номер тестового задания. После выполнения комплексов на сайте появляются рейтинги с фамилиями спортсменов и их результатами.

Супергерои – пять самых крутых атлетов на Земле

Что понадобится для выполнения воркаутов Crossfit Open





Чтобы выполнить тесты Open понадобятся штанга, турник, гантели, скакалка и иногда – некоторое специфическое оборудование вроде гимнастических колец, тумбы для прыжков или гребного тренажера. Каждый год воркауты меняются и до момента их публикации неизвестно, что на этот раз приготовили организаторы. Выполнять тесты можно где угодно – в crossfit-клубах, обычных фитнес-залах или в собственном гараже.

Существует несколько вариантов каждого теста для спортсменов разного уровня. Вам нужно только выбрать свой в зависимости от подготовки и возраста. Программа регистрации автоматически отнесет вас к одной из категорий участников, когда вы внесете свою дату рождения.

Какие воркауты были в прошлые годы





Уже сейчас энтузиасты готовятся к Open-2017, выполняя тестовые комплексы прошлых лет. Вы тоже можете попробовать протестировать себя на этих воркаутах.

Воркаут 16.1 – первый на прошлогоднем Open, предлагал сделать как можно больше раундов за 20 минут. Один раунд состоял из: шагающих выпадов со штангой над головой (дистанция – 7,5 метров), 8 берпи с прыжком через штангу, шагающих выпадов со штангой над головой (7,5 метров), 8 подтягиваний до груди. Для мужчин вес штанги составлял 43 кг, для женщин – 29 кг.

Лучший результат в этом тесте показал атлет Джош Бриджес, который много лет доходил до финальных соревнований игр. Он сделал чуть больше 13 раундов (в сумме это 365 повторений).





Воркаут 15.4 – предлагал сделать как можно больше повторов за 8 минут двух чередующихся упражнений. Упражнение один – отжимания в стойке на руках (ноги опираются о стену). Упражнение два – взятие штанги на грудь с пола. Задание предлагало участникам следовать прогрессии: начать с 3 отжиманий и 3 взятий на грудь – в каждом раунде увеличивать количество отжиманий на 3, а количество взятий увеличивать на 3 через каждые три раунда. Получалось, что атлеты делали упражнения так: 3-3, 6-3, 9-3, 12-6, 15-6, 18-6, 21-9 – и так далее. Вес штанги – 84 кг.

Лучший результат в мире – у атлета из США Якоба Андерсона. Он сделал 183 повторения.

Как тренируются пожарные Нью-Йорка

Как еще сравнить свою подготовку с ведущими атлетами мира

Если вы не готовы регистрироваться на Open, но хотите сравнить свою подготовку с подготовкой ведущих атлетов, попробуйте сделать ряд простых кроссфит-комплексов. Затем сравните свое время со временем в профилях участников Open на www . games . crossfit . com .

Например, комплекс Helen. Нужно закончить 3 раунда за минимальное время. Каждый раунд – бег 400 метров, 21 мах гири (24 кг) и 12 подтягиваний. Спортсменка из Канады Камилла Леблан-Базине делает этот воркаут за 7 минут 20 секунд. Примерное время начинающего – 18-20 минут, а время середнячка – 10-12 минут.





Комплекс Fran – закончить за минимальное время 3 раунда из выбросов штанги (трастеры) и подтягиваний. В первом раунде делаем по 21 повтору каждого упражнения, во втором – по 15, в третьем – по 9. Вес штанги 43 кг. Атлет Джейсон Каплан, участник Open, делает этот комплекс за 1 минуту 53 секунды. Каков будет ваш результат?