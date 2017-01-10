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«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев (видео)
Источник: IIHF

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

1. Вам понравился матч ЦСКА – СКА (2:3 бул.)?

- Да, он стоил того, чтобы его посмотрели болельщики. Конец чемпионата, четвертая встреча между этими командами. И она получилась очень захватывающей. Настоящая проверка того, где сейчас находятся ЦСКА и СКА.

Почему СКА так внезапно проиграл несколько матчей подряд? Есть ряд причин. Например, тот пиар, который идет в адрес клуба из Санкт-Петербурга. Это играет негативную роль. Многие хоккеисты пытаются доказать, что они круче, чем есть.

Особенно это касается нападения. Вот с ЦСКА все понятно – там все работают. А вот у СКА некоторые игроки не до конца понимали, что им тоже надо пахать. Но скоро плей-офф, лишь на мастерстве не добиться результата.

2. В эфире «Матч ТВ» вы определили целый пул команд, которые могут замахнуться на Кубок Гагарина. СКА, ЦСКА, «Магнитка», «Ак Барс»… Нас ждет крутая интрига в плей-офф?

- В этом сезоне «Ак Барс» намного сильнее. Магнитогорск как минимум не хуже, чем в прошлом году… Так и московское «Динамо» очень круто выглядит. В прошлом году в составе появилась куча молодых игроков. Но теперь по большому счету по-настоящему хорошо выступает только Федоров. А так у этой команды много опыта, и она выглядит прилично. Линия обороны «Динамо» - самая играющая и атакующая из всех команд лиги.

3. Егор Рыков играл за СКА, а вот Павел Карнаухов и Данила Квартальнов не попали в состав ЦСКА, уехав в фарм-клуб. Какая судьба у ребят из молодежной сборной России, в которых влюбилась страна? Трудно им пробиваться в КХЛ?

- У многих будет непростая судьба. С тем же Кириллом Капризовым или Ильей Самсоновым, думаю, должно быть все хорошо. А остальные еще должны вылезти наверх. Профессиональными игроками они станут. Очень яркими – это сложно.

Помню, у Брагина спросили о следующей сборной, и он сказал, что 1998 год рождения не такой сильный. Но это не значит, что на следующем МЧМ у нас будут серьезные проблемы. Тренер имел в виду, что на этом турнире лучшим теоретически был Герман Рубцов. Но на практике он выглядел не так здорово.

Думаю, придет нормальное поколение. Тот же Капризов в прошлом году не был настолько ярок. Может выстрелить кто угодно из ребят. Вдруг тот же Свечников заиграет так, что в следующем сезоне станет явным лидером? А главное, что Брагин умеет строить команды, которые прибавляют по ходу турнира.

4. Валерий Брагин обижается, когда его называют тренером только для молодежной сборной: «Я и в КХЛ хорошо работал». Вы можете представить Брагина в нашей лиге?

- Он ведь возглавлял ЦСКА, и все нормально получалось. Но клубы разными бывают. Есть даже такие, где ярких игроков очень мало. И надо еще посмотреть, какой состав достанется Брагину. Или идти на работу в команду мастеров только из-за денег? Таких команд, как СКА, ЦСКА, «Магнитка» очень мало.

Не скажу, что Брагин отработал молодежный чемпионат мира и теперь полгода будет сидеть без работы. Впереди разные турниры – в апреле и мае, которые нужно просмотреть. Да и февральская сборная под этап Евротура должна стать очень молодой, даже экспериментальной. Посмотрим, кого пригласит Олег Знарок. Возможно, позовут Самсонова, потому что «Магнитка» может далеко пройти в плей-офф. Все игроки из клубов, которые вылетят на ранней стадии, будут доступны для сборов. Смотри их весь март-апрель. А вот перспективных ребят из топ-команд можно и не увидеть.

5. Мощный комплимент отвесили Кириллу Капризову, назвав его следующим после Сидни Кросби. Вот такой талант у паренька. Будет ли готов форвард «Салавата Юлаева» в 2018 году уехать в НХЛ?

- Кирилл – сам по себе очень хороший парень, понимаете? Бывает ведь разное. Есть талант – нет трудолюбия. Или наоборот. И знаете, меня обижает, когда говорят: мол, у хоккеистов 10 процентов – это талант, а остальное – пахота. Ничего подобного!

Если ты хочешь стать звездой, то таланта должно быть минимум 40-50 процентов. Остальное – да, трудолюбие. Но между ними – характер. Если какого-то компонента не хватает, ты не заиграешь высоко.

Вот как я оцениваю Капризова: талант – 30 процентов, остальное – трудолюбие и характер. Человек хороший. Должен пахать. Посмотрим… Артемий Панарин не сразу раскрылся после золотого МЧМ. Он ведь не был готов уезжать в НХЛ. А как дозревал Никита Зайцев? Вообще есть тенденция, что ребята задерживаются в России, уезжают чуть позже в НХЛ. Тот же Роман Любимов. Это говорит о том, что спешить не надо. Если способности есть, ты их обязательно проявишь.

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