Дмитрий Торгованов: Мы не хотим играть за 8-9-е места

11 января во Франции стартует мужской чемпионат мира по гандболу. Сборная России первый матч проведет 12 января с командой Японии. Накануне отлета в Нант, где состоятся игры в группе А, главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов дал интервью «Советскому спорту». Он рассказал, что представляет из себя наша команда, какая сборная может стать футбольной Исландией и кто намерен выиграть золото турнира.

«ЕЩЕ ТРИ ДНЯ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ»

– Дмитрий Николаевич, расскажите, что представляет из себя сборная России сегодня?

– Мне сложно дать объективную и независимую оценку команде, поскольку я являюсь ее частью. Но совершенно точно могу сказать, что все сильнейшие игроки, которыми есть сегодня в России, в ней собраны. Большинство выступают в неплохих зарубежных клубах и достаточно опытны.

– Как прошел последний сбор перед чемпионатом мира?

– В декабре мы много внимания уделили физической подготовке, в то же время посчитали нужным не уходить далеко от гандбола. Команда приняла участие в турнире в Риге, где победила. А в период новогодних каникул мы провели две товарищеские игры с Белоруссией. Оставшиеся дни посвятили тому, чтобы устранить недоделки.

– Вы полностью довольны подготовкой?

– Да, мы сделали все, что запланировали, но все-таки лишние три дня не помешали бы. В этом году чемпионат начинается раньше обычного – не 14-15-го, как обычно, а 11 января. С другой стороны, все наши соперники в тех же условиях, поэтому жизнь покажет, кто смог более эффективно распорядиться временем, отведенным на подготовку.

– В рамках подготовки к турниру вы провели товарищеский матч с бессменным чемпионом России «Чеховскими медведями». Наверняка, вы общались с их наставником бывшим главным тренером сборной Владимиром Максимовым. Что он сказал о готовности команды?

– Нам не удалось долго пообщаться. «Чеховские медведи» в тот день отмечали свой 15-летний юбилей, Владимир Салманович должен был принимать участие в праздничных мероприятиях, а нам нужно было уезжать скорее в Новогорск – все-таки расстояние между этими подмосковными городами почти 100 км, а у нас режим.

– Тем не менее, Владимир Максимов считает, что нынешней сборной по силам пробиться в полуфинал турнира. Как вам такой прогноз?

– Я очень суеверный человек и к прогнозам отношусь осторожно. Сейчас я не могу делать подобные заявления, но в то же время вся команда настроена так, что мы не хотим играть за 8-9-е места. Мы рассчитываем добиться более высокого результата.

– За какие амплуа вы спокойны, а какие, наоборот, вызывают головную боль?

– Мне кажется, у нас все позиции надежно закрыты. Главное, чтоб не было травм и болезней по ходу турнира.

«ФРАНЦУЗОВ УСТРОИТ ТОЛЬКО ЗОЛОТО»

– Кого вы считаете фаворитами предстоящего чемпионата мира?

– В первую очередь – французов. У себя дома они будут драться на зубах, их интересует только золото. Любой другой результат станет для команды поражением.

– Кто может им составить конкуренцию в борьбе за чемпионство?

– Кто угодно. Вот кто ждал, что сборная Германии выиграет чемпионат Европы? А они взяли и сделали это.

– Кто из команд может стать гандбольной Исландией, которая удивляла на футбольном Евро?

– Сейчас уровень мирового гандбола сильно вырос. Если раньше чемпионаты Европы было играть значительно тяжелее, потому что там не было проходных матчей, то сейчас и на чемпионате мира нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Тут могут включиться и Катар, и Япония, и даже Бразилия. Казалось бы, какой в Бразилии гандбол? Но так думать ошибочно, у них почти вся команда играет в Европе, они показывают совершенно зрелый и умный гандбол. Так что теперь и на чемпионатах мира о проходных играх нужно забыть.

– Что легче – выступать за сборную или тренировать ее?

– И то, и другое отнимает много сил. Но все же играть было полегче. Там только ты, мяч, твои действия. Ты отвечаешь лишь за свои ошибки. А тренер – это, конечно, другое и отнимет очень много душевных сил.

– По ночам гандбол снится?

– Да мне некогда смотреть сны!

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2017



Игрок команда амплуа дата рождения рост вес игры за сборную мячи

Дмитрий Ковалев Чеховские медведи правый крайний 15.05.1982 180 75 175 439 Даниил Шишкарев Вардар, Македония правый крайний 06.07.1988 189 92 86 196 Дмитрий Киселёв Университет-Нева С.-Пет е рбург правый полусредний 15.11.1994 193 88 7 9 Сергей Шельменко Мотор, Украина правый полусредний 05.04.1983 196 100 74 160 Дмитрий Житников Висла, Плоцк р азыгрывающий 20.11.1989 185 80 91 206 Павел Атьман БГК им. Мешкова, Белоруссия разыгрывающий 25.05.1987 190 94 107 204 Александр Шкуринский СКИФ, Краснодар левый полусредний 11.04.1995 190 78 5 7 Азат Валиуллин Лемго, Германия л евый полусредний 01.09.1990 207 105 9 1 Александр Деревень Вардар, Македония л евый полусредни й 26.03.1992 199 85 15 36 Сергей Горбок ПИК Сегед, Венгрия левый полусредний 04.12.1982 196 98 61 206 Александр Черноиванов Чеховские медведи л инейный 13.02.1979 205 95 116 232 Глеб Калараш Мотор, Украина линейный 29.11.1990 205 95 26 39 Михаил Чипурин Иври, Франция линейный 17.11.1980 185 83 208 505 Игорь Сорока Мотор, Украина л евый крайний 27.05.1991 180 73 29 85 Тимур Дибиров Вардар, Македония л евый крайний 30.07.1983 180 70 175 600







Расписание игр в группе А

11 января. Франция – Бразилия 22:45

12 января. Россия – Япония 19:45, Норвегия – Польша 22:45

13 января. Япония – Франция 19:45

14 января. Бразилия – Польша 16:45, Норвегия – Россия 19:45

15 января. Франция – Норвегия 19:45, Бразилия – Япония 22:45

16 января. Польша – Россия 22:45

17 января. Норвегия – Бразилия 16:00, Польша – Япония 19:45, Россия – Франция 22:45

19 января. Россия – Бразилия 16:00, Франция – Польша 19:45, Япония – Норвегия 22:45