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Дмитрий Торгованов: Мы не хотим играть за 8-9-е места

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Торгованов: Мы не хотим играть за 8-9-е места
Источник: Global Look Press

11 января во Франции стартует мужской чемпионат мира по гандболу. Сборная России первый матч проведет 12 января с командой Японии. Накануне отлета в Нант, где состоятся игры в группе А, главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов дал интервью «Советскому спорту». Он рассказал, что представляет из себя наша команда, какая сборная может стать футбольной Исландией и кто намерен выиграть золото турнира.

«ЕЩЕ ТРИ ДНЯ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ»

– Дмитрий Николаевич, расскажите, что представляет из себя сборная России сегодня?
– Мне сложно дать объективную и независимую оценку команде, поскольку я являюсь ее частью. Но совершенно точно могу сказать, что все сильнейшие игроки, которыми есть сегодня в России, в ней собраны. Большинство выступают в неплохих зарубежных клубах и достаточно опытны.

– Как прошел последний сбор перед чемпионатом мира?
– В декабре мы много внимания уделили физической подготовке, в то же время посчитали нужным не уходить далеко от гандбола. Команда приняла участие в турнире в Риге, где победила. А в период новогодних каникул мы провели две товарищеские игры с Белоруссией. Оставшиеся дни посвятили тому, чтобы устранить недоделки.

– Вы полностью довольны подготовкой?
– Да, мы сделали все, что запланировали, но все-таки лишние три дня не помешали бы. В этом году чемпионат начинается раньше обычного – не 14-15-го, как обычно, а 11 января. С другой стороны, все наши соперники в тех же условиях, поэтому жизнь покажет, кто смог более эффективно распорядиться временем, отведенным на подготовку.

– В рамках подготовки к турниру вы провели товарищеский матч с бессменным чемпионом России «Чеховскими медведями». Наверняка, вы общались с их наставником бывшим главным тренером сборной Владимиром Максимовым. Что он сказал о готовности команды?
– Нам не удалось долго пообщаться. «Чеховские медведи» в тот день отмечали свой 15-летний юбилей, Владимир Салманович должен был принимать участие в праздничных мероприятиях, а нам нужно было уезжать скорее в Новогорск – все-таки расстояние между этими подмосковными городами почти 100 км, а у нас режим.

– Тем не менее, Владимир Максимов считает, что нынешней сборной по силам пробиться в полуфинал турнира. Как вам такой прогноз?
– Я очень суеверный человек и к прогнозам отношусь осторожно. Сейчас я не могу делать подобные заявления, но в то же время вся команда настроена так, что мы не хотим играть за 8-9-е места. Мы рассчитываем добиться более высокого результата.

– За какие амплуа вы спокойны, а какие, наоборот, вызывают головную боль?
– Мне кажется, у нас все позиции надежно закрыты. Главное, чтоб не было травм и болезней по ходу турнира.

«ФРАНЦУЗОВ УСТРОИТ ТОЛЬКО ЗОЛОТО»

– Кого вы считаете фаворитами предстоящего чемпионата мира?
– В первую очередь – французов. У себя дома они будут драться на зубах, их интересует только золото. Любой другой результат станет для команды поражением.

– Кто может им составить конкуренцию в борьбе за чемпионство?
– Кто угодно. Вот кто ждал, что сборная Германии выиграет чемпионат Европы? А они взяли и сделали это.

– Кто из команд может стать гандбольной Исландией, которая удивляла на футбольном Евро?
– Сейчас уровень мирового гандбола сильно вырос. Если раньше чемпионаты Европы было играть значительно тяжелее, потому что там не было проходных матчей, то сейчас и на чемпионате мира нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Тут могут включиться и Катар, и Япония, и даже Бразилия. Казалось бы, какой в Бразилии гандбол? Но так думать ошибочно, у них почти вся команда играет в Европе, они показывают совершенно зрелый и умный гандбол. Так что теперь и на чемпионатах мира о проходных играх нужно забыть.

– Что легче – выступать за сборную или тренировать ее?
– И то, и другое отнимает много сил. Но все же играть было полегче. Там только ты, мяч, твои действия. Ты отвечаешь лишь за свои ошибки. А тренер – это, конечно, другое и отнимет очень много душевных сил.

– По ночам гандбол снится?
– Да мне некогда смотреть сны!

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2017

Игрок

команда

амплуа

дата рождения

рост

вес

игры за сборную мячи


Дмитрий Ковалев

Чеховские медведи

правый крайний

15.05.1982

180

75

175

439

Даниил Шишкарев

Вардар, Македония

правый крайний

06.07.1988

189

92

86

196

Дмитрий Киселёв

Университет-Нева С.-Петербург

правый полусредний

15.11.1994

193

88

7

9

Сергей Шельменко

Мотор, Украина

правый полусредний

05.04.1983

196

100

74

160

Дмитрий Житников

Висла, Плоцк

разыгрывающий

20.11.1989

185

80

91

206

Павел Атьман

БГК им. Мешкова, Белоруссия

разыгрывающий

25.05.1987

190

94

107

204

Александр Шкуринский

СКИФ, Краснодар

левый полусредний

11.04.1995

190

78

5

7

Азат Валиуллин

Лемго, Германия

левый полусредний

01.09.1990

207

105

9

1

Александр Деревень

Вардар, Македония

левый полусредний

26.03.1992

199

85

15

36

Сергей Горбок

ПИК Сегед, Венгрия

левый полусредний

04.12.1982

196

98

61

206

Александр Черноиванов

Чеховские медведи

линейный

13.02.1979

205

95

116

232

Глеб Калараш

Мотор, Украина

линейный

29.11.1990

205

95

26

39

Михаил Чипурин

Иври, Франция

линейный

17.11.1980

185

83

208

505

Игорь Сорока

Мотор, Украина

левый крайний

27.05.1991

180

73

29

85

Тимур Дибиров

Вардар, Македония

левый крайний

30.07.1983

180

70

175

600



Расписание игр в группе А

11 января. Франция – Бразилия 22:45
12 января. Россия – Япония 19:45, Норвегия – Польша 22:45
13 января. Япония – Франция 19:45
14 января. Бразилия – Польша 16:45, Норвегия – Россия 19:45
15 января. Франция – Норвегия 19:45, Бразилия – Япония 22:45
16 января. Польша – Россия 22:45
17 января. Норвегия – Бразилия 16:00, Польша – Япония 19:45, Россия – Франция 22:45
19 января. Россия – Бразилия 16:00, Франция – Польша 19:45, Япония – Норвегия 22:45

Из регламента

В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы.

Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.

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