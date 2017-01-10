Дмитрий Торгованов: Мы не хотим играть за 8-9-е места
11 января во Франции стартует мужской чемпионат мира по гандболу. Сборная России первый матч проведет 12 января с командой Японии. Накануне отлета в Нант, где состоятся игры в группе А, главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов дал интервью «Советскому спорту». Он рассказал, что представляет из себя наша команда, какая сборная может стать футбольной Исландией и кто намерен выиграть золото турнира.
«ЕЩЕ ТРИ ДНЯ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ»
– Дмитрий
Николаевич, расскажите, что представляет
из себя сборная России сегодня?
– Мне сложно дать объективную и независимую оценку команде, поскольку я являюсь ее частью. Но совершенно точно могу сказать, что все сильнейшие игроки, которыми есть сегодня в России, в ней собраны. Большинство выступают в неплохих зарубежных клубах и достаточно опытны.
– Как
прошел последний сбор перед чемпионатом
мира?
– В декабре мы много внимания уделили физической подготовке, в то же время посчитали нужным не уходить далеко от гандбола. Команда приняла участие в турнире в Риге, где победила. А в период новогодних каникул мы провели две товарищеские игры с Белоруссией. Оставшиеся дни посвятили тому, чтобы устранить недоделки.
– Вы
полностью довольны подготовкой?
– Да, мы сделали все, что запланировали, но все-таки лишние три дня не помешали бы. В этом году чемпионат начинается раньше обычного – не 14-15-го, как обычно, а 11 января. С другой стороны, все наши соперники в тех же условиях, поэтому жизнь покажет, кто смог более эффективно распорядиться временем, отведенным на подготовку.
– В
рамках подготовки к турниру вы провели
товарищеский матч с бессменным чемпионом
России «Чеховскими медведями». Наверняка,
вы общались с их наставником бывшим
главным тренером сборной Владимиром
Максимовым. Что он сказал о готовности
команды?
– Нам не удалось долго пообщаться. «Чеховские медведи» в тот день отмечали свой 15-летний юбилей, Владимир Салманович должен был принимать участие в праздничных мероприятиях, а нам нужно было уезжать скорее в Новогорск – все-таки расстояние между этими подмосковными городами почти 100 км, а у нас режим.
– Тем
не менее, Владимир Максимов считает,
что нынешней сборной по силам пробиться
в полуфинал турнира. Как вам такой
прогноз?
– Я очень суеверный человек и к прогнозам отношусь осторожно. Сейчас я не могу делать подобные заявления, но в то же время вся команда настроена так, что мы не хотим играть за 8-9-е места. Мы рассчитываем добиться более высокого результата.
– За
какие амплуа вы спокойны, а какие,
наоборот, вызывают головную боль?
– Мне кажется, у нас все позиции надежно закрыты. Главное, чтоб не было травм и болезней по ходу турнира.
«ФРАНЦУЗОВ УСТРОИТ ТОЛЬКО ЗОЛОТО»
– Кого
вы считаете фаворитами предстоящего
чемпионата мира?
– В первую очередь – французов. У себя дома они будут драться на зубах, их интересует только золото. Любой другой результат станет для команды поражением.
– Кто
может им составить конкуренцию в борьбе
за чемпионство?
– Кто угодно. Вот кто ждал, что сборная Германии выиграет чемпионат Европы? А они взяли и сделали это.
– Кто
из команд может стать гандбольной
Исландией, которая удивляла на футбольном
Евро?
– Сейчас уровень мирового гандбола сильно вырос. Если раньше чемпионаты Европы было играть значительно тяжелее, потому что там не было проходных матчей, то сейчас и на чемпионате мира нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Тут могут включиться и Катар, и Япония, и даже Бразилия. Казалось бы, какой в Бразилии гандбол? Но так думать ошибочно, у них почти вся команда играет в Европе, они показывают совершенно зрелый и умный гандбол. Так что теперь и на чемпионатах мира о проходных играх нужно забыть.
– Что
легче – выступать за сборную или
тренировать ее?
– И то, и другое отнимает много сил. Но все же играть было полегче. Там только ты, мяч, твои действия. Ты отвечаешь лишь за свои ошибки. А тренер – это, конечно, другое и отнимет очень много душевных сил.
– По
ночам гандбол снится?
– Да мне некогда смотреть сны!
СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2017
|
Игрок
|
команда
|
амплуа
|
дата рождения
|
рост
|
вес
|
игры за сборную мячи
|
|
Дмитрий Ковалев
|
Чеховские медведи
|
правый крайний
|
15.05.1982
|
180
|
75
|
175
|
439
|
Даниил Шишкарев
|
Вардар, Македония
|
правый крайний
|
06.07.1988
|
189
|
92
|
86
|
196
|
Дмитрий Киселёв
|
Университет-Нева С.-Петербург
|
правый полусредний
|
15.11.1994
|
193
|
88
|
7
|
9
|
Сергей Шельменко
|
Мотор, Украина
|
правый полусредний
|
05.04.1983
|
196
|
100
|
74
|
160
|
Дмитрий Житников
|
Висла, Плоцк
|
разыгрывающий
|
20.11.1989
|
185
|
80
|
91
|
206
|
Павел Атьман
|
БГК им. Мешкова, Белоруссия
|
разыгрывающий
|
25.05.1987
|
190
|
94
|
107
|
204
|
Александр Шкуринский
|
СКИФ, Краснодар
|
левый полусредний
|
11.04.1995
|
190
|
78
|
5
|
7
|
Азат Валиуллин
|
Лемго, Германия
|
левый полусредний
|
01.09.1990
|
207
|
105
|
9
|
1
|
Александр Деревень
|
Вардар, Македония
|
левый полусредний
|
26.03.1992
|
199
|
85
|
15
|
36
|
Сергей Горбок
|
ПИК Сегед, Венгрия
|
левый полусредний
|
04.12.1982
|
196
|
98
|
61
|
206
|
Александр Черноиванов
|
Чеховские медведи
|
линейный
|
13.02.1979
|
205
|
95
|
116
|
232
|
Глеб Калараш
|
Мотор, Украина
|
линейный
|
29.11.1990
|
205
|
95
|
26
|
39
|
Михаил Чипурин
|
Иври, Франция
|
линейный
|
17.11.1980
|
185
|
83
|
208
|
505
|
Игорь Сорока
|
Мотор, Украина
|
левый крайний
|
27.05.1991
|
180
|
73
|
29
|
85
|
Тимур Дибиров
|
Вардар, Македония
|
левый крайний
|
30.07.1983
|
180
|
70
|
175
|
600
Расписание игр в группе А
11
января. Франция –
Бразилия 22:45
12 января. Россия – Япония 19:45, Норвегия – Польша 22:45
13 января. Япония – Франция 19:45
14 января. Бразилия – Польша 16:45, Норвегия – Россия 19:45
15 января. Франция – Норвегия 19:45, Бразилия – Япония 22:45
16 января. Польша – Россия 22:45
17 января. Норвегия – Бразилия 16:00, Польша – Япония 19:45, Россия – Франция 22:45
19 января. Россия – Бразилия 16:00, Франция – Польша 19:45, Япония – Норвегия 22:45
Из регламента
В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы.
Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.