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Два гола, две передачи, победа: феерическое возвращение Капризова в Уфу

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Два гола, две передачи, победа: феерическое возвращение Капризова в Уфу
Источник: КХЛ

Капитан молодежной сборной Кирилл Капризов в первом же матче после возвращения из Канады внес решающий вклад в волевую победу «Салавата Юлаева» над «Спартаком» (5:3). Болельщики полчаса рукоплескали герою молодежного чемпионата мира стоя.

– Тяжело. Тут ночь, там день, ну ничего, привыкну, – признался Кирилл Капризов официальному сайту «Салвата Юлаева» после возвращения с молодежного чемпионата мира в Канаде. – Думаю только о том, как побыстрее очухаться и начать играть за клуб. У меня тут и с формой проблемы. У Миши Воробьева она приехала, а моя еще нет. Пришлось не в своей кататься.

За месяц без Капризова, ставшего лучшим нападающим, бомбардиром и снайпером турнира в Монреале и Торонто, «Салават» угодил в яму – в восьми матчах одержал всего две победы (обе за пределами основного времени) и разжился лишь шестью очками.

– Игровой кризис команды связан с отсутствием молодых игроков? – попытались подстелить соломку накануне матча главному тренеру уфимцев Игорю Захаркину.

– Абсолютно, потому что Капризов играет в первой бригаде большинства. Миша Воробьев – основной игрок третьего звена. Иногда они выходят вместе. Мы знаем, что Кирилл – второй бомбардир команды. Конечно, это очень важная потеря. Макдэвида ведь из НХЛ не отпускают в молодежную сборную… В последнем матче с «Ладой» (2:4) мы сделали 38 бросков. Но нужны снайперы, которые умеют делать результат.

Потерянная форма, к счастью, ночью перед игрой прибыла. А Капризова поставили в ударное звено в Линусу Умарку и Томашу Мертлу вместо получившего травму первого бомбардира команды Тему Хартикайнена.

Первый выход героя МЧМ на лед обернулся конфузом – пропущенной шайбой. А вскоре хозяева остались на целых пять минут в меньшинстве – экс-спартаковца Дениса Бодрова удалили до конца игры за удар в голову. Пока срок за нарушителя мотал Умарк, Капризов отдувался на льду. А пострадавший Александр Васильев для профилактики осадил юниора ударом локтем, преподав урок грязного мужского хоккея. Вскоре шайба снова затрепыхалась в воротах хозяев, когда до выхода Умарка из штрафного бокса оставались считанные секунды, а оборону держали Капризов и Воробьев. Второй из них сместился к борту, а Кирилл не успел товарища подстраховать.

«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев

В попытке реабилитироваться 17-й номер уфимцев, раскидав соперников, вылез из угла на пятачок и бросил с неудобной руки. Спартаковский защитник Ярослав Дыбленко, как и Капризов, серебряный и бронзовый призер МЧМ, ответил моментально – локтем. Но большинство реализовать не удалось.

– Тренеры в перерыве дали нам под ж…, и мы заиграли остро, – не скрывая солнечной улыбки, признался потом Капризов.

Второй период стал его бенефисом, но не театром одного актера. Какие только фокусы не вытворяла связка Умарк – Капризов. У спартаковцев голова шла кругом. Сначала Метртл не без участия Капризова размочил счет.

Вскоре сам юниор вышел на первый план. Одним касанием клюшки выдал чудо-пас себе за спину Умарку и, не выключившись из эпизода, коршуном налетел на пятачок и опять-таки с лопаты добил шайбу в ворота. Прямо как Сидни Кросби, с которым сравнил Капризова наставник «молодежки» Валерий Брагин.

За шесть с копейками минут до второго перерыва Кирилл бросил перчатку… Нет, просто оборонил ее, моментально подобрал, отвоевал шайбу у Игоря Мирнова и Всеволода Сорокина, сыграл в длинную стенку с виртузом Умарком и в касание из-под носа вратаря отправил в сетку. Судьи не поверили своим глазам на всякий случай сходили в «кино».

А за секунды до сирены Капризов показал, что и с пасом дружит не хуже Сергея Мозякина или Вадима Шипачева. Его поперечный перевод шайбы в большинстве на противоположный фланг превратил в четвертый гол защитник Александр Логинов.

В третьем периоде Капризов успел побывать на лобном месте, неосторожно махнув клюшкой. Два гола, две передачи и удаление – даже круче, чем хет-трик Горди Хоу.

– Наконец, четыре звена сыграли вместе, – подытожил победу Захаркин. – В первом периоде были нестыковки, когда крайний нападающий и центральный действовали несогласованно. Во втором добавили в игровом компоненте и забили четыре шайбы.

– Кого похвалите?
– Не столько я похвалю, сколько статистика – Капризова. Еще раз убедился в справедливости своих слов. Ребята приехали, и у нас наладилась атака.

А мы убедились в справедливости слов Брагина, поставившего Капризова выше капитана золотой «молодежки»-2011 Владимира Тарасенко, ныне звезды НХЛ.

Верится, не за горами дебют Кирилла в сборной. Возможно, на чемпионате мира. Почему нет? Ведь перед глазами Капризова живой пример капитана «Салавата» Игоря Григоренко, вернувшегося с МЧМ-2003 из канадского Галифакса с золотой медалью, а через несколько месяцев выходившего на первенстве планеты в тройке мечты – с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком.

Матч

Салават Юлаев - Спартак - 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)

Голы:

Стоа (Стэплтон, Провольнев), 0:27 (0:1). Калинин (Стоа), 8:52 (0:2 - бол.). Мертль (Умарк), 20:46 (1:2 - бол.). Капризов (Умарк), 24:31 (2:2). Капризов (Умарк), 34:05 (3:2). Логинов (Лепистё, Капризов), 39:34 (4:2 - бол.). Кириллов (Воронин, Васильев), 54:50 (4:3). Куляш (Капризов), 59:03 (5:3 - п.в.).

Место и дата

10 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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