Испания негодует, Моуринью приветствует. Реакция на новый формат ЧМ

Жозе Моуринью Источник: Reuters

Реакция футбольной планеты на новый формат чемпионатов мира. Напомним, во вторник ФИФА одобрила увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

ПРОТИВ

Ассоциация европейских клубов (ECA) раскритиковала увеличение числа команд на ЧМ

«Мы не видим плюсов в изменении формата турнира. 32 участника – идеальная формула со всех точек зрения. Также вызывает вопросы та срочность, с которой приняли это важное решение. Ведь впереди еще 9 лет. Мы понимаем, что решение принималось по политическим мотивам, а не спортивным. И внимательно проанализируем влияние и последствия этого нового формата», – говорится в заявлении ECA, опубликованном на официальном сайте организации.

Президент Ла Лиги: «Инфантино ведет себя как Блаттер»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал решение ФИФА увеличить число участников ЧМ до 48 команд.

– Джанни Инфантино ведет себя как Блаттер, который тоже принимал решения в одиночку, не заботясь ни о ком. В данном случае пострадают клубы. Считаю, что ФИФА принял такое решение по политическим мотивам, ни с кем не консультируясь. И это неприемлемо. Футбол живет благодаря клубам и лигам, а не благодаря ФИФА. Легко расширить число участников и не платить главным действующим лицам. Инфантино занялся политикой. Он пообещал расширить чемпионат мира, чтобы стать президентом. Теперь хочет сдержать обещание. (AS)

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ЗА

Карлес Пуйоль

Чемпионат мира – праздник футбола, и чем больше сборных будет в нем участвовать, тем лучше. (Marca)

Диего Марадона

Гениальная и фантастическая идея. У команд, которые никогда не играли на большом турнире, появится шанс туда попасть. Не скажется ли это на качестве футбола? Нет, скорее, наоборот. (Estado)

Самуэль Это'О

Это сделали для бедных, для тех, у кого раньше не было шансов сыграть на чемпионате мира. (Marca)

Роберто Карлос

Очень хорошая инициатива. Некоторым странам нужна поддержка, чтобы сыграть на ЧМ. (Estado)

Жозе Моуринью

Я поддерживаю ФИФА. Как клубный тренер я бы мог выступить против, поскольку новый формат подразумевает больше матчей и меньше выходных для футболистов. Но критикам важно понять, что увеличение числа участников не значит больше матчей. Команды с меньшим потенциалом просто сыграют два матча и поедут домой. Зато у них появится опыт выступления на большом турнире, а федерации смогут заработать хорошие деньги. (Daily Mail)

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