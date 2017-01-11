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Выборы в США – ответка за допинг? Почему ЦРУ и ГРУ схлестнулись на почве спорта

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Допинг
ДопингИсточник: Global Look Press

Согласно докладу о кибератаках во время выборов в США, их проводили российские спецслужбы, в ответ, в частности, на допинговые разоблачения.

«Спорт как разменная монета» – по этой теме можно писать дипломы, защищать диссертации. Начинать можно с Древней Греции, можно с нацистской Германии, можно с Игр в Монреале-1976 (их покинули спортсмены 26 стран Африки), можно с московской Олимпиады-80. События последних месяцев – повод актуализировать исследования.

Итак: в минувшую пятницу аппарат директора Агентства национальной безопасности США обнародовал несекретную версию доклада о кибератаках, которые якобы предпринимались во время выборов 2016 года (английский вариант можно посмотреть здесь). На 25 страницах в нем дважды указывается на связь атак хакеров со спортом.

Вот первая выдержка:

«Путин публично заявил, что обнародование «Панамского досье» (название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых упомянуты высокопоставленные лица, родственники и друзья глав многих государств, в частности, России), а также олимпийский допинговый скандал – это направляемые США усилия оклеветать Россию. Предполагается, что он использовал разоблачения для дискредитации образа Соединенных Штатов и выставления страны в неприглядном виде лицемера».

Выдержка вторая:

«После Олимпийских игр в Рио важной целью стало Всемирное антидопинговое агентство. Утечки, по нашему мнению, исходили от Главного разведывательного управления России и, в частности, включали в себя данные об американских спортсменах».

Эта цитата касается деятельности группы хакеров Fancy Bears, взломавших базу данных антидопинговой системы ADAMS, а также электронную почту чиновников USADA. В результате достоянием гласности стала информация о том, что многие звезды мирового спорта (в основном американские) используют систему терапевтических исключений для приема запрещенных препаратов. Хакерскую группу связывают с нашей страной, однако Россия всегда отвергала причастность к кибератакам.

Исследование, о котором идет речь, проводилось совместно такими серьезными организациями как ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США. Правда, никаких доказательств, как это водится в последнее время, в обнародованных документах нет. По словам представителя Госдепа Джона Кирби они есть в секретной версии доклада. – Доказательства нельзя обнародовать в силу необходимости охранять источники и методы работы спецслужб, – сказал Кирби.

Об источниках и методах можно догадываться. А можно еще напомнить, что в исследованиях независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена помогали бывшие работники американских спецслужб из «5 Stones intelligence». Теперь очевидно, не только, что спорт стал ареной для политических разборок, но и что разведки мощнейших мировых держав оттачивают на нем свои самые современные методы.

Дух захватывает от одной мысли, чем это могло бы закончиться. Радует одно: 20 января в США приступает к обязанностям новый президент, который, если верить американской разведке, кое-чем обязан России. Судя по всему, период активного топтания политиков на спортивной площадке подходит к концу.

Или лишь переходит в новую фазу?

Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований из-за допинг-скандала

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