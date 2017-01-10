Конец прекрасной эпохи? Каким станет теннис без Аны Иванович

В новом сезоне мы больше не увидим одну из признанных теннисных красавиц сербку Ану Иванович, объявившую перед Новым годом об окончании карьеры. Только в конце апреля состоится возвращение главной дивы мирового тенниса Марии Шараповой – но есть ощущение, что и русская блондинка уже, в основном, думает о жизни после спорта. Неужели эпоха, в которой корт был похож на модный подиум, подходит к концу?

Что представлял из себя женский теннис образца, к примеру, 80-х годов прошлого века? Да в целом, ничего интересного. При всем уважении к мастерству Крис Эверт и Мартины Навратиловой – это была перекидка мяча через сетку на не слишком высоких скоростях. Ну хорошо, признаю – такое заявление есть преувеличение, особенно когда появилась Штеффи Граф, умевшая сыграть красиво. Но тот факт, что женский теннис по популярности находился на задворках по сравнению с мужским – неоспорим. Можно было бы назвать женский теннис красивым, но пустым рюкзаком на спине мужского – и то не получается, потому что из реальных красавиц в спорте коренастых мускулистых тетушек вспоминается разве что Габриэла Сабатини. Ладно, и на любителя (читай – Андре Агасси) – Граф.

А потом в какой-то момент в профессиональном туре появилась Анна Курникова. Которая встряхнула женский теннис так, что мало не показалось. Если раньше дамы не особо думали о том, в чем выходили на корт, то Курникова начала традицию, согласно которой площадка для игры в теннис стала почти что подиумом. Ее платья обсуждали куда больше и охотнее, чем подачу и форхэнд. Из-за хронических травм российская блондинка закончила карьеру, так и не выиграв ничего серьезного – если не считать, конечно, многомиллионных рекламных контрактов и спутника жизни в лице Энрике Иглесиаса. Но Анна успела стать образцом для подражания многим симпатичным девчонкам, которые поняли: в женском теннисе ценят не только умение сильно и точно бить по мячу, но и внешность.

Вот и стала героиня этой заметки, дебютировавшая в профессиональном туре в 2004 году, одной из ярчайших представительниц следующего после Курниковой поколения теннисных красавиц. И Ана Иванович, и Мария Шарапова шли в этот вид спорта, имея перед глазами пример того, как можно в нем сделать успешную карьеру и без побед на турнирах Большого шлема. А уж с победами – тем более. Руководство WTA к тому моменту тоже осознало: привлекать спонсоров, людей на трибуны и зарабатывать, таким образом, большие деньги можно не только сильными, но и красивыми спортсменками. Когда же пиарщики женского профессионального тура запустили кампанию Strong Is Beautiful («Красота силы» – прим.ред.) с модельными фотосессиями уже всех без исключения лучших теннисисток мира, это было официальное признание следования принципу Sex Sells.

Впрочем, для того, чтобы продавать товар, его нужно иметь. А что такое женский теннис без Шараповой, все успели почувствовать в прошлом году, когда Марию дисквалифицировали по мотивам мельдониевого скандала. Шли турниры, матчи, сеты, геймы – но не было дня, чтобы хотя бы на одной пресс-конференции не упомянули фамилию россиянки. Самая популярная теннисная блондинка, впрочем, еще вернется – хотя вряд ли надолго. А вот брюнетка уже нет. Еще летом, когда Иванович вышла замуж за немецкого футболистаа, стало понятно, что ее система ценностей теперь иная.

И мы, похоже, наблюдаем конец прекрасной эпохи, когда обзоры нарядов, в которых выходили на корт теннисные красавицы, занимали не меньшее место в репортажах с крупнейших турниров, чем их интервью. Хотя… Свято место пусто не бывает?