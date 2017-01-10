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«Новый тренер? Не видели». Репортаж с медосмотра «Анжи»

Александр Троицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Новый тренер? Не видели». Репортаж с медосмотра «Анжи»
Источник: ФК «Анжи»

Корреспондент «Советского спорта» разведал, как дела у «Анжи», побывав на московском медосмотре махачкалинской команды. И выяснил: там пока не знают, как у них дела.

«Анжи» приехал на медосмотр с получасовым опозданием. Футболисты побежали по разным кабинетам. Врач команды Хаджимурад Хизроев подходит к осмотру спортсменов, как в пионерлагере, - очень ответственно.

- Они же как дети. Сейчас будут засыпать вопросами, кому, куда и когда идти, - с теплотой в голосе говорит врач.

- Скажите, а капитан команды Али Гаджибеков приехал?
- Нет, Али в отпуске. У Александра Беленова не получилось, а у Георгия Тигиева ОРЗ.

- Маловато пока народу.
- Решили в несколько заходов ребят привозить, чтобы толчею не создавать. Например, Павел Яковлев едет из области. Задерживается.

- Как вам новогодние клубные новшества?
- Мы не знаем. Все в подвешенном состоянии. Встречи с новым руководством до сих пор не было. А где Эбисилио?! – врач убегает по своим делам.

Далее интересуюсь у администраторов:

- Как думаете, Гаджибеков останется в команде?
- На 99 с половиной процентов – нет.

- Все-таки капитан, прошел огонь, воду и ФНЛ.
- Уже оставался. Больше не захочет.

- Новому тренеру вас представляли?
- Пока не было такого.

- В будущее смотрите с оптимизмом?
- Самое худшее, что может случиться – очередное «очищение» через ФНЛ.

- Вся надежда на молодежный «Анжи»?
- Посмотрим…

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Тем временем футболисты заканчивают медосмотр. Одним из первых прошел процедуры белорусский полузащитник Иван Маевский.

- Как вам беговая дорожка?
- Немного устал, но это нормально.

- Вы в первой половине сезона провели 16 матчей за «Анжи» и еще 6 за сборную – не слишком утомились?
- Отдыхал почти весь декабрь. Этого предостаточно. Пора на сборы.

- С новым главным тренером контактировали?
- Пока нет. Ни для кого не секрет, что в клубе и команде сменилось руководство. Нас по этому поводу еще не собирали, но все идет по плану. Медосмотр, потом сбор, а дальше – время покажет.

- Многие ищут новые клубы?
- У каждого индивидуальная ситуация, что же насчет меня, то пусть это останется вне обсуждения.

- Продажа команды Керимовым для вас сюрприз? Гаджибеков рассказывал, что такие разговоры ходили и в прошлом году.
- Абсолютный сюрприз. А разговоры ходят всегда и везде, не стоит обращать на них внимания. Надо себя беречь.

- Вы летите на сборы в турецкий Белек. Не страшно?
- В Белек? Не знал. Вы мне сказали. А чего бояться? У нас и времени на страх не будет - тренировки да сон.

- В сборной Белоруссии уволили главного тренера Александра Хацкевича. Как думаете, кто возглавит команду? Может, Александр Глеб?
- Александр справится, не сомневаюсь. Но у него пополнение в семье, думаю, не до этого. Но сборная без тренера не останется, это уж точно.

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