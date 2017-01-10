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Отмена ничьих на чемпионате мира. Что из этого получится

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Знаменитый матч Евро-2004 между Швецией и Данией, которые сыграли вничью 2:2.
Знаменитый матч Евро-2004 между Швецией и Данией, которые сыграли вничью 2:2.Источник: Associated Press

«Советский спорт» разбирает еще одну возможную реформу ФИФА.

В ФИФА теперь свой Мишель Платини. Француз, дай ему волю, изменил бы даже форму мяча, просто потому что ему нравилось все менять. Джанни Инфантино рубанул так, что футбольный мир еще нескоро придет в себя. На ЧМ-2026 будут участвовать 48 команд.

Но и этого ему мало. ФИФА, по информации респектабельной The Times, предлагает отменить ничьи в групповом раунде. Завершил 90 минут унылыми 0:0 или бодрыми 2:2 – бей пенальти. Только победители и побежденные. Никаких компромиссов.

На первый взгляд, идея не безнадежная. Мало кто, тем более – нейтральный болельщик, любит ничьи. Всегда хочется проявить сильнейшего, а ничья оставляет недосказанность. Зато нейтральный болельщик любит серии пенальти. Они захватывают, даже если сердце не лежит ни к одной из команд.

Просматривается и другой плюс – меньше простора для махинаций. Помните знаменитый матч Евро-2004 Дания – Швеция? Команды сыграли вничью – 2:2, добыв результат, устраивающий их и оставляющий за бортом плей-офф сборную Италии. Теперь такая хитрость не прокатит. Марш к точке!

А теперь о грустном.

Жирный минус – антифутбола, по всей видимости, станет больше. Если раньше аутсайдер против фаворита почти всегда играл от обороны, то теперь вообще не выйдет из своей штрафной. Будет стоять там до финального свистка, потому что пенальти – это не совсем про футбол, а больше про психологию и, конечно, удачу. Шансы обыграть фаворита тут гораздо выше, чем за 90 минут игры. Сюрпризы гарантированы.

В целом, интересная реформа со своими плюсами и минусами. Но знаете, сколько матчей по статистике заканчивается на чемпионатах мира вничью? Сейчас узнаете. В среднем – каждая четвертая игра группового раунда! И если раньше серии пенальти мы видели только в плей-офф, то теперь, в случае принятия реформы, насмотримся на это шоу вдоволь.

Попробуйте представить степень влияния 11-метровой рулетки на судьбы стран-участниц. Победившие, ясно, будут помалкивать. Но вот от проигравших Джанни Инфантино может узнать о себе и своих реформах все.

СПРАВКА

На трех последних чемпионатах мира (групповой раунд) доля ничьих составила 23%. Наибольший показатель был на ЧМ-2010 – 29%. Количество матчей в групповом раунде не изменится – 48. Если взять средний процент, на ЧМ-2026 серией пенальти завершатся 11 матчей, то есть каждый четвертый.


* - прогноз. 

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