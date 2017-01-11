Наши не хитрили! Инфарктная концовка в матче россиянок со шведками на МЧМ

На молодежном чемпионате мира среди женщин россиянки обыграли шведок (2:1 бул.). И, тем самым, выбрали в соперницы по четвертьфиналу чешек.

Перед поединком россиянок со шведами на молодежном чемпионате мира во вторник прошло еще два матча.

В сильнейшей группе «А» канадки обыграли американок с минимальным счетом - единственная шайба была заброшена в овертайме.

Впрочем, для североамериканск их команд этот результат в очной ставке ровным счетом ничего не значил. Обе они уже заранее забронировали себе места в полуфинале, благодаря победам над сборными России и Швеции.

Куда более ответственным был поединок между лидерами в группе «В», где как раз шла борьба за право сразиться в четвертьфинале против россиянок и шведок.

Хозяева турнира, чешки, рисковали не попасть в плей-офф в случае поражения от сборной Суоми. Видимо, поэтому их матч с финками оказался весьма боевым.

Сборная Чехии сумела сравнять счет (2:2) на последних минутах третьего периода, а затем вырвала победу в овертайме.

Такой итог матча, к слову, устроил обе команды. Финки сохранили первое место в группе. А чешки обеспечили себе путевку в четвертьфинал. Более поздний поединок между швейцарками и японками на состав участников в плей-офф повлиять уже не мог.

Ну а сборные России и Швеции, вышедшие на лед вечером при желании могли выбирать себе соперника по первому раунду финальной пульки.

И, скажем прямо, опыт подсказывал в этом матче уступить. Потому что чешки на молодежных чемпионатах мира выступают традиционно сильнее финок.

Допустим, год назад они их тоже обыграли. Уже в поединке за пятое место – 3:1. При этом россиянки финок в четвертьфинале прошли легко – 3:0. А вот с чешками в группе наши девушки помучились – 3:2.

Сейчас же сборная Чехия в плюс к этому еще и дома выступает, что для женских чемпионатов мира немаловажно.

Короче выгоднее было спокойно отдать этот матч и заранее настраиваться на четвертьфинал против Финляндии.

Однако, наши легких путей не искали. Видимо, хотели поквитаться с шведками за прошлогоднее поражение в битве за «бронзу» – 1:2.

Это стало ясно уже по тому, что место в воротах заняла Валерия Меркушева, которая блестяще проявила себя в предыдущей встречей со сборной Канады, отразив 41 бросок.

В первом периоде россиянки дважды имели численный перевес, но превратить его в голы не смогли. Следующую двадцатиминутку в меньшинстве начала уже наша команда. Затем судьи штрафовали наших девушек еще четыре раза кряду! Но на табло по-прежнему горели нули.

В соответствии с неравными составами по броскам в первом периоде было подавляющее преимущество россиянок – 16:6. Во втором инициативу наоборот захватил шведки – 18:9.

А в третьей двадцатиминутке, когда равенство на площадке вновь было восстановлено, россиянки усилили давление на ворота.

Но в концовке матча, выстояв в очередном меньшинстве, все же пропустили шайбу.

Однако тут же, через 55 секунд отыгрались на предпоследней минуте третьего периода – 1:1! Гол на счету Нины Пироговой.

В этот момент все сомнения в том, что наши выбирают себе более проходного соперника в плей-офф отпали. Россиянки играли честно. Бились за победу до конца.

И вырвали ее на буллитах благодаря точному броску Оксаны Братищевой.

Итак, у России третье место в группе. И завтра наши девушки встретятся со сборной Чехии в четвертьфинале.