19 стран против спортсменов России. Почему это может стать бомбой?

Итак, антидопинговые организации 19 стран требуют отстранить Россию от всех международных соревнований. Об этом стало известно во вторник вечером. И разумеется, «Советский спорт» сообщил об этом одним из первых.

Что мы имеем? Национальные антидопинговые организации (NADO) в совместном заявлении выказались за суровые санкции в отношении России. Они считают, что российские спортивные федерации должны быть исключены из всех международных турниров.

Они считают, что россиян можно будет допустить только после того, как система по борьбе с допингом в РФ будет соответствовать всем требованиям WADА.

Это не просто методика бойкота, которая уже показала свою эффективность, как, например, в случае c бойкотом латвийскими скелетонистами чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был изначально пройти в феврале в Сочи. Сначала многие в России покривились – что нам эти латвийские бойкоты? Но спустя день к бойкоту присоединилась Корея, ещё спустя сутки – пара других сборных. И вопрос о переносе чемпионата мира решился почти автоматически. Потом история повторилась с этапами Кубка мира по биатлону, потом – с лыжными гонками.

Теперь мы имеем фактически совместное заявление 19 стран. Вгорячах можно было бы назвать это совместным объявлением о бойкоте, но это жанрово всё-таки несколько иное – скорее заявление о намерениях.

Кто в этом списке 19 стран? В число антпидопинговых ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности, представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария. Зачинателей бойкотов – латвийцев – как раз уже не оказалось.

Чего хотят эти 19 стран? NADO считают, что Россия должна быть лишена права проведения всех международных турниров. Также ей не должно предоставляться право проводить новые соревнования.

Вы понимаете, к чему подобрались? Помните, какой турнир у нас запланирован в 11 городах на июнь – июль 2018-го?