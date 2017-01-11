Почему 48 – это круто? Объясняем сплошные плюсы от нового формата ЧМ

Вставлю и я свои 5 копеек в затянувшийся хор голосов, разрозненных, но громких, звучащих по поводу резкого расширения числа участников чемпионатов мира по футболу.

Вы переживаете, что случатся странные матчи в большом количестве? Ну, я могу Вам привести кучу примеров, когда они игрались и при 24-х участниках, как в 1982-м, когда антифутбол показали ФРГ и Австрия, и при всего-навсего 8-ми, как на Евро-2004, когда скандинавы сыграли с единственно возможным для обоих счётом 2:2. То есть куча странных матчей может играться при любом числе участников. Если бы в финальной части турниров участвовало бы всего по три сборные, то и тогда была бы велика вероятность, что двое хитро отцепят третьего. Такова жизнь. Если есть возможность идти по пути наименьшего сопротивления – пройдут. Это человеческая природа. И футболу ее не исправить.

Но расширению Евро мы обязаны тем, что увидели сборную Исландии. Да, она не понравилась только г-ну Колоскову, но это лишь старческое брюзжание – больше ничего. Когда приходят годы – тяжело ориентироваться в многозадачной среде. А следить за 48-ю сборными, конечно, тяжелее, чем за 32-мя.

Команда-сон может попасть на турнир при любой сетке, при любой степени отсева. А команда-чудо, команда-нежданчи к? Турция в 2002-м, Коста-Рика три года назад, Гана и Уругвай – в 2010-м. Если дальше копнем, то Болгария в 1994-м. Мы не хотим, чтобы таких открытий становилось на каждом турнире больше?

48 – это очень крутое число. Это не только брикетик советского мороженого за 48 копеек. 48 – это аметистовая свадьба, когда считается, что люди, прожившие столько лет вместе, наконец-то перестанут иметь друг от друга тайны, и их отношения станут прозрачными.

Число 48 , как известно, содержит в себе сразу шесть столь благоприятных восьмерок, с которыми ассоциируется благоденствие и процветание. Особенно восьмерка ценится в кругах бизнесменов, которые подписание контрактов также стараются назначать на числа, содержащие в себе счастливую восьмерку. Китайские продавцы товаров также стараются извлечь из 8 максимум пользы, назначая цену на товары, обязательно заканчивающуюся восьмеркой.

По фен-шую, число 48 - символ богатства, которое человек заработал, трудясь честно и напряженно.

Так что 48 команд – это круто, разве нет?



