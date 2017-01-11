Панарин и Радулов не приглашены на Матч звезд НХЛ. Наших ребят прокатили?

Обозреватель «Советского спорта» комментирует выбор НХЛ, которая определила участников Матча звезд в Лос-Анджелесе.

Матч звезд НХЛ пройдет 29 января в Лос-Анджелесе. Формат будет прежним – четыре команды из каждого дивизиона по 11 игроков – два вратаря, три защитника, шесть форвардов. Три мини-матча по 20 минут, в формате «3 на 3». Два полуфинала и финал с солидным призовым фондом.

И негласное правило – на Матче звезд НХЛ должны быть представлены все 30 клубов. Его лиге удалось не нарушить. Поэтому в Лос-Анджелес поедут вратарь «Аризоны» Майк Смит, форварды Натан Маккиннон («Колорадо») и Бо Хорват («Ванкувер»). Хотя лично по моему мнению они даже в подметки не годятся Артемию Панарину.

Теперь смотрите – из «Чикаго» приглашено больше всего игроков: аж четверо. Ну как их не взять? Патрик Кейн – лучший бомбардир прошлого сезона, лидирует в «Блэкхокс» по очкам, хоккейный идол в США. Данкан Кит – культовый защитник, а если не позвать Джонатана Тэйвза, то это будет такой же эпатаж, как на Матч звезд КХЛ не позвать Сергея Мозякина. Да, он скучный, дает занудные интервью (или вообще не дает). Но это большой мастер, который выиграл кучу призов.

Может, стоило бы взять не вратаря Кори Кроуфорда, а Артемия Панарина. Однако среди голкиперов в Центральном дивизионе не очень высокая конкуренция. Напрашивается только Пекка Ринне из «Нэшвилла», но он проводит заурядный сезон.

Так что у НХЛ не было выбора. Да, за бортом остался лучший новичок прошлого чемпионата, который сейчас блестяще играет в плей-офф. Но куда деваться? И думаем, что сам Артемий Панарин с радостью воспримет эту паузу в январе. Может, на пару дней смотается в Майами.

Александр Радулов хорош, но в Атлантическом дивизионе не семь, а сразу восемь команд. Конкуренция еще выше. Из «Монреаля» взяли Кэри Прайса и Ши Уэбера – их Радулов перебить по рейтингу не может. Все справедливо.

Вообще лига изначально предложила к голосованию семерых россиян, которые попали в основной список. Пятеро попали на Матч звезд, не прошли Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Семен Варламов («Колорадо»). И это честно. Панарина и Радулова в этих списках сразу не было, их фанаты могли вписывать только от руки.

Да, в голосовании определялись только капитаны, остальных хоккеистов назвала лига. Но это показательный штрих. В целом НХЛ сделала нормальный выбор. На месте все, кто нужно. И не забудьте, что перед самим звездным матчем обычно трое-пятеро игроков отказываются от приглашения из-за травм. Так что, может, Панарин и Радулов еще попадут в Лос-Анджелес. Небольшой шанс есть.

СОСТАВЫ НА МАТЧ ЗВЕЗД НХЛ

Атлантический дивизион

ф Брэд Маршан (Бостон)

ф Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

ф Остон Мэттьюз (Торонто)

ф Франс Нильсен (Детройт)

ф Кайл Окпосо (Баффало)

ф Винсент Трочек (Флорида)

з Виктор Хедман (Тампа-Бэй)

з Эрик Карлссон (Оттава)

з Ши Уэбер (Монреаль)

в Кэри Прайс (Монреаль)*

в Туука Раск (Бостон)

Столичный дивизион

ф Сидни Кросби (Питтсбург)

ф Тэйлор Холл (Нью-Джерси)

ф Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

ф Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

ф Уэйн Симмондс (Филадельфия)

ф Джон Таварес (Айлендерс)

з Джастин Фолк (Каролина)

з Сет Джонс (Коламбус)

з Райан Макдона (Рейнджерс)

в Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

в Брэйден Холтби (Вашингтон)

Центральный дивизион

ф Патрик Кейн (Чикаго)

ф Патрик Лайне (Виннипег)

ф Натан Маккиннон (Колорадо)

ф Тайлер Сегин (Даллас)

ф Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

ф Джонатан Тэйвз (Чикаго)

з Данкан Кит (Чикаго)

з Пи-Кей Суббан (Нэшвилл)*

з Райан Сатер (Миннесота)

в Кори Кроуфорд (Чикаго)

в Деван Дубник (Миннесота)

Тихоокеанский дивизион

ф Джефф Картер (Лос-Анджелес)

ф Джонни Годро (Калгари)

ф Бо Хорват (Ванкувер)

ф Райан Кеслер (Анахайм)

ф Коннор Макдэвид (Эдмонтон)

ф Джо Павелски (Сан-Хосе)

з Брент Бернс (Сан-Хосе)

з Дрю Даути (Лос-Анджелес)

з Кэм Фаулер (Анахайм)

в Мартин Джонс (Сан-Хосе)

в Майк Смит (Аризона)