Дневник «Дакара». День 10. Потерянные между Боливией и Аргентиной

48 часов без интернета – вот почему за сутки в дневнике «Дакара» не было ни одной записи.

Этот текст пишется в «автобусе-гостин ице» КАМАЗа. Боевые экипажи отправились на 7 этап рано утром 9 января. Они поехали до боливийского городка Уюни, пересекая самый большой солончак на планете. Лагерь разбили лагерь посреди высохшего соленого озера.

Мы, ассистанс, вместо Уюни отправились в уже знакомую Тупису – почти 1000 километров по горам с пиковой точкой 4200 метров над уровнем моря. Гонщики КАМАЗа на одну ночь остались без помощи. Ночные механики наконец получили свой заслуженный день отдыха. Это – так называемый марафон: два этапа друг за другом, на которых боевые экипажи должны обходиться только своими силами: ночевать буквально «под колесом», ремонтировать машины самостоятельно. В общем, выживать.

Дорога из Ла-Паса, который по пробкам покидать пришлось добрых 2 часа, составила порядка 16 часов. Все это время «автобус» оставался в неведении результатов 7 этапа «Дакара». Не было интернета, ни мобильного, ни спутникового, никакого. До нас текстовыми сообщениями долетали лишь обрывки информации.

Только в Туписе мы узнали, что с лучшим временем на финиш приехал экипаж Дмитрия Сотникова. За ним следовали три автомобиля «Ивеко»: Тон ван Генугтен с отставанием 2 минуты 51 секунду, Федерико Виллагра (+3:37), Жерар Де Рой (+4:25). Три оставшихся российских экипажа дружно финишировали с 7 по 9 позициях: Эдуард Николаев (+7:59), Айрат Мардеев (+8:05) и Евгений Шибалов (+8:23).

В генеральном зачете первая половина марафона мало что поменяла. Де Рой по прежнему шел первым, три КАМАЗа – за ним: Дмитрий Сотников (+2:11), Эдуард Николаев (+5:57), Айрат Мардеев (+20:12). Антон Шибалов – восьмой (+46:37).

На бивуаке, на который мы приехали к двум часам ночи, было не до интернета. Да и техничка со спутниковой связью где-то задерживалась. Нужно было срочно проходить паспортный контроль – проставлять штампы выезда из Боливии и будущего въезда в Аргентину. На следующий день нас ждал город Сальта, до которого было десять часов езды.

После прохождения всех формальностей и ужина, который был больше похож на ранний завтрак, водителям до подъема в 8 утра оставалось спать не больше 5 часов. Тут же подоспела и еще одна не самая радостная новость: выезд был назначен по аргентинскому времени, которое от боливийского отличается на час. Спать оставалось 4 часа.

Неприятности продолжились. В середине пути до Сальты власти Аргентины перекрыли дорогу. Где-то впереди горная речка, вышедшая из берегов из-за ливня, размыла дорогу. Организаторам пришлось срочно искать пути объезда. Вот мы и едем по гравийному покрытию. На зубах скрипит пыль – фэш-Фэш, который поднимают впереди идущие автомобили, и который проникает в «автобус» через все щели. Дышать приходится через мокрое полотенце, которое тоже не особо помогает.

В итоге порядка 1600 километров, 32 часа в дороге за рулем и всего 4 часа на сон. Выживали не одни боевые экипажи, но и водители техничек. Но это того стоило. Еще по дороге мы узнали, что третьим и четвертым на финиш 8 этапа приехали экипажи Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева. Главное – Де Рой остался позади, и на этапе, и уже в генеральной классификации, где первые две строчки занимают гонщики «КАМАЗ-мастер»: Сотников – первый, Николаев – второй с отставанием в 1 минуту 46 секунд. Но и Де Рой недалеко – 2 минуты 20 секунд. Так что, борьба предстоит напряженная.

Были и плохие новости. Экипаж Айрата Мардеева, до того шедший на четвертой позиции, застрял по пути к финишу и потерял порядка полутора часов. Столько же оставил на дистанции и остановившийся вытаскивать партнера по команде Антон Шибалов. Для них это, судя по всему, означает конец борьбы за золотого «бедуина».

У гонщиков будет день на то, чтобы прийти в себя – следующий этап отменен из-за непогоды. Это уже второй полностью отмененный этап «Дакара-2017».