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Дневник «Дакара». День 10. Словарь ралли-рейда

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара». День 10. Словарь ралли-рейда
Источник: Reuters

За 48 часов без связи, я решил набросать небольшой словарь «Дакара», чтобы неподготовленному читателю было легче следить за гонкой.

На протяжении двух суток не было связи. Да еще и 9 этап «Дакара» отменили. Вот я и решил наконец потратить свое время и ваше внимание на словарик ралли-рейда.

У каждого вида спорта есть свой собственный словарь. Офсайд и пенальти – для футбола. Буллит и проброс – для хоккея. Гейм, сет и матч-поинт – для тенниса. Как вы наверняка заметили, если следите за дневниками, есть своя терминология и у ралли-рейдов. Только она не так привычна нашему уху.

Ассистанс – сервисная группа команды, состоящая из нескольких автомобилей, каждый из которых исполняет свою функцию. В команде «КАМАЗ-мастер» таких машин 9. Я уже рассказывал о них в путеводители по бивуаку КАМАЗа.

Бивуак – лагерь, который разбивают команды по окончанию этапа. В КАМАЗе автомобили становятся в определенном порядке. Команда начинает заниматься повседневными делами: ремонт, готовка, стирка, анализ предыдущего этапа, подготовка к следующему. Команда спит в «гостинице» - в специальных купе. Остальные – где придется: на койках под открытым небом, в палатках, в техничках…

Техничка – сервисный автомобиль. В нем хранятся запчасти и инструменты, необходимые для починки боевых экипажей после их похождений на спецучастках. У многих техничек есть дополнительные функции: спутниковая связь, прачечная, кабинет, кухня.

Спецучасток – часть от общей протяженности этапа, на которой для боевых экипажей засекается время прохождения трассы. Именно это время и идет в зачет каждого отдельного экипажа. Как правило спецучастки проходят по бездорожью и неподготовленным дорогам.

Нейтрализация – зачастую длинные спецучастки разделены зоной, проходящей по дорогам общественного пользования. Эта дистанция между двумя частями спецучастка называется нейтрализацией.

Лиазон – часть дистанции в начале и конце этапа, которая проходит по дорогам общего пользования – от бивуака до начала спецучастка и от конца спецучастка до следующего бивуака. На этой дистанции не засекается время. Лиазоны могут составлять от пары десятков километров до нескольких сотен.

Бездорожье – это не то бездорожье в нашем понимании, когда легковому автомобилю трудно проехать по грунтовке или по грязи. Бездорожье в ралли-рейде – это бездорожье в прямом смысле слова – пустыня, русло реки, поле, солончак.

Фэш-фэш – раз уж вспомнили о пустыне с ее песком, то нельзя не упомянуть и фэш-фэш – столб пыли, поднимаемый едущим автомобилем, за которым ничего не видно. Почти песчаная буря, только искусственная.

Трамвай – почти противоположность бездорожью. Это гонка по классическим раллийным трассам, узким и извилистым. Трамваем такой вид трассы прозвали, потому что впереди идущего обогнать практически невозможно и автомобили часто выстраиваются за медленно едущим соперником – в трамвай.

Роуд-бук – на этапе гонщики ориентируются по специальной книге, где написано, где и куда поворачивать, и как ехать. Получается практически спортивное ориентирование на автомобиле. Одна пропущенная штурманом точка – от нескольких минут до нескольких десятков минут потерянного времени.

Точка – место, в определенном радиусе от которого должен проехать гоночный автомобиль. Организаторы проверяют по спутнику, проехала машина точку, «собрала» ее, или нет. На этапе – несколько десятков точек. «Собрать» надо все, иначе – временной штраф.

Марафон – это гораздо больше традиционных 42 километров и 195 метров. Марафон в ралли-рейде – специальный этап, разделенный на два дня. Ночью гонщики приезжают на бивуак, где нет ассистанса. Помощи ждать не от кого. Даже с ремонтом приходится справляться самим.

День отдыха – день в середине гонки, когда нет этапа. День отдыха – одно только название. На самом деле для команд этот день – самый сложный. Приходится приводить гоночные автомобили практически в первозданный вид – очень много технической работы.

Женераль – генеральный зачет. «Дакар» придумали французы. Они же и ввели большинство терминов. Многие гонщики старой закалки до сих пор называют общий, или генеральный, зачет женералем.

Подиум. Бывает два вида подиумов. За день до начала гонки – торжественное представление каждого из участников на специальном подиуме. В последний день гонки – на подиуме чествуют победителей и призеров в женерале.

Бедуин – трофей за победу в женерале и призовое место – статуэтка бедуина. Традиция идет со времен, когда «Дакар» проходил по африканскому континенту. К трассам посмотреть на автомобили приходили настоящие бедуины.

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