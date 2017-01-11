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Вот это номер! Шипулин побежит вторым в эстафете, финишер – Бабиков

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вот это номер! Шипулин побежит вторым в эстафете, финишер – Бабиков

Сегодня в немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону. Первая гонка – мужская эстафета. Она начнется в 16 часов 30 минут по московскому времени.

Фаворитом этой гонки считается сборная Германии, за которую побегут Лессер, Долль, Пайффер и Шемпп. По версии букмекеров, чуть отстают от нее французы (С.Фуркад, Беатрикс, Фийон-Майе,М.Фуркад). А самый вероятный шанс стать третьими аналитики отрядили сборной России, тренеры которой наделали шороху, решившись на эксперимент, о котором – чуть ниже. Норвежцы котируются еще ниже, но в их составе не будет братьев Бе, а будут – Бьорндален, Кристиансен, Абе-Лунд, Свендсен.

Итак, что касается сборной России, то на стартовом этапе у нас побежит Алексей Волков. Этот спортсмен впервые вызван на Кубок мира в сезоне-16/17. Да и в прошлом году тренеры рассматривали кандидатуру Волкова в основном на индивидуальные гонки и эстафеты, принимая во внимание качественную стрельбу спортсмена. Волков заменит в эстафете Максима Цветкова.

Вторым примет эстафету Антон Шипулин, и это главный сюрприз сегодняшнего дня. Шипулин впервые с 13 декабря 2013 года (этап проходил во французском Анси) не побежит заключительный этап. Все эти три с лишним года Антон был финишером нашей команды, за исключением тех трех случаев, когда он вообще не был включен в эстафетную четверку. К слову ни разу без Шипулина российская сборная не смогла взойти на пьедестал. А вот с Шипулиным-финишером наши биатлонисты за это время семь раз выиграли золотые медали на этапах Кубка мира, в том числе на Олимпийских играх в Сочи. Однако одной победы наша команда позже была лишена из-за положительной пробы Логинова. Был отозван результат сборной России именно на французском этапе, о котором мы упомянули в начале абзаца.

На сегодняшний день Логинов отбыл дисквалификацию и возобновил выступления на международном уровне. Однако вернуться в первую сборную именно сейчас Логинову не так просто. И дело не только в результатах, а в том, что слишком накалена обстановка вокруг всего российского спорта в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил. В частности, одна из самых громких новостей последних дней – как один из иностранных биатлонистов, имя которого вам ни о чем не скажет, назвал Логинова мошенником.

А уж если Александр появится на Кубке мира, то нам не избежать новых громких заявлений куда более именитых спортсменов, наподобие тому, что сделала Габриэла Коукалова. Напомним, она заявила, что не верит никому из российской сборной, даже Шипулину. Заявление совершенно некорректное, прежде всего по отношению к лидеру российской команды, который никогда нее был замечен в нарушении антидопинговых правил и точно с таким же успехом он может заявить, что не верит Коукаловой. Но тем не менее из этих деталей и создается общий негативный фон вокруг нашей команды, над которой все еще висит опасность недопуска к Олимпиаде-2018. Даже если вся команда избежит этой участи, чистки рядов нам, скорее всего, не избежать, и уж спортсменам, отбывшим дисквалификацию, вряд ли зажгут зеленый свет на пути к корейской Белой олимпиаде.

Возвращаясь к сегодняшней эстафете и роли в ней Антона Шипулина, заметим, что он не очень удачно провел предыдущий немецкий этап в Оберхофе, а нашей команде все же нужно нагонять страху на конкурентов в преддверии чемпионата мира и показывать свою силу. Поэтому тренеры решились на эксперимент. Если вдруг не получится – у нас будет еще одна попытка сконструировать и испытать четверку для главного старта – следующая эстафета пройдет уже на этапе в Антхольце. Кстати, именно там в прошлом году наша мужская команда последний раз победила в этом виде программы.

Третьим номером сегодня будет Матвей Елисеев. Крайне любопытно будет взглянуть на то, как он воспользуется вторым шансом закрепиться в квартете. В Поклюке он едва не запорол доверенный ему этап, после того как зашел на штрафной круг после лежки, но на стойке Елисеев исправился, не допустил ни единого промаха и сохранил место в тройке для сборной России.

Финишировать доверено Антону Бабикову, при том, что этот спортсмен проводит лишь третью эстафету на соревнованиях, входящих в зачет Кубка мира: первая была на чемпионате мира-2016 в Холменколлене, вторая уже в этом сезоне – в словенской Поклюке и вот теперь – Рупольдинг. Именно Бабиков стал сегодня одним из лидеров команды, несмотря на то, что проводит первый полноценный сезон на Кубке мира. Пока он не пропустил ни одного этапа, единственный из наших мужчин сумел выиграть золотую медаль в этом сезоне, а на этапе в Оберхофе он стал лучшим из россиян. Любопытным был его результат в гонке преследования, где Антон допустил сразу пять промахов на одном рубеже, отстрелявшись по схеме 0-0-5-0, но при этом все равно попал в число участников цветочной церемонии, став шестым.

Вот такую расстановку предложил тренерский штаб сборной России. Оправдает ли она себя, мы узнаем через несколько часов. А пока до эстафеты остается еще время, предлагаем вам изучить очень информативную табличку. Она напомнит вам о многих прекрасных моментах, которые подарили нам наши биатлонисты, выступая в эстафетах в последние годы.

Дата

Место

1

2

3

Россия













2016/17

11.12.2016

Поклюка (Словения)

Франция

Россия

Германия

2

Цветков

0+0

0+0

Бабиков

0+1

0+1

Елисеев

1+3

0+0

Шипулин

0+0

0+1

2015/16

12.03.2016

Холменколлен (Норвегия)

Норвегия

Германия

Канада

6

Цветков

0+0

0+0

Гараничев

0+0

1+3

Бабиков

0+2

0+0

Шипулин

0+2

0+0


13.02.2016

Преск-Айл (США)

Норвегия

Франция

Германия

4

Волков

0+0

0+2

Поварницын

0+0

0+1

Малышко

0+1

0+0

Цветков

0+2

0+1


24.01.2016

Антхольц (Италия)

Россия

Германия

Норвегия

1

Цветков

0+1

0+1

Гараничев

0+0

0+1

Малышко

0+3

0+0

Шипулин

0+1

0+0


15.01.2016

Рупольдинг (Германия)

Норвегия

Россия

Австрия

2

Волков

0+0

0+1

Гараничев

0+0

0+2

Цветков

0+1

0+2

Шипулин

0+0

0+0


13.12.2015

Хохфильцен (Австрия)

Россия

Норвегия

Франция

1

Волков

0+0

0+1

Гараничев

0+0

0+0

Малышко

0+2

0+1

Шипулин

0+0

0+2

2014/15

14.03.2015

Контиолахти (Финляя)

Германия

Норвегия

Франция

4

Гараничев

1+3

0+0

Волков

0+2

0+0

Малышко

0+0

0+0

Шипулин

0+1

0+0


15.02.2015

Холменколлен

Россия

Германия

Австрия

1

Гараничев

0+1

0+1

Цветков

0+0

0+0

Малышко

1+3

0+0

Шипулин

0+0

0+0


25.01.2015

Антхольц

Норвегия

Германия

Франция

5

Гараничев

0+0

0+3

Лапшин

0+0

0+1

Малышко

0+2

0+0

Волков

0+0

0+0


15.01.2015

Рупольдинг

Норвегия

Германия

Россия

3

Гараничев

0+0

0+1

Лапшин

0+2

0+2

Волков

0+1

0+0

Шипулин

0+1

0+1


08.01.2015

Оберхоф (Германия)

Россия

Норвегия

Франция

1

Гараничев

0+1

0+1

Лапшин

0+2

0+1

Малышко

0+3

1+3

Шипулин

0+0

0+1


13.12.2014

Хохфильцен

Россия

Франция

Норвегия

1

Цветков

0+0

0+0

Лапшин

0+1

0+0

Малышко

0+0

0+0

Шипулин

0+0

0+0

2013/14

22.02.2014

Сочи (Россия)

Россия

Германия

Австрия

1

Волков

0+1

0+1

Устюгов

0+1

0+2

Малышко

0+0

0+1

Шипулин

0+2

0+0


19.01.2014

Антхольц

Франция

Швеция

Германия

8

Черезов

0+2

0+2

Слепов

0+0

0+2

Маковеев

0+1

0+3

Лапшин

0+0

1+3


09.01.2014

Рупольдинг

Австрия

Германия

Россия

3

Волков

0+0

0+1

Устюгов

0+1

0+0

Малышко

0+2

0+1

Шипулин

0+2

0+0

ДИСКВАЛ.

13.12.2013

Анси (Франция)

Россия

Германия

Австрия

1

Черезов

0+0

0+2

Логинов

0+0

0+2

Гараничев

0+0

0+1

Шипулин

0+0

0+0


07.12.2013

Хохфильцен

Норвегия

Швеция

Россия

3

Волков

0+1

0+0

Устюгов

0+0

0+2

Шипулин

0+1

0+2

Малышко

0+3

0+1

2012/13

10.03.2013

Сочи

Россия

Германия

Чехия

1

Шипулин

0+1

0+1

Логинов

1+3

0+1

Малышко

0+0

0+0

Устюгов

0+0

0+0


16.02.2013

Нове Место (Чехия)

Норвегия

Франция

Германия

4

Шипулин

0+0

0+1

Устюгов

0+0

0+1

Гараничев

0+0

2+3

Малышко

0+1

0+1


20.01.2013

Антхольц

Франция

Россия

Австрия

2

Шипулин

0+2

0+0

Устюгов

0+0

0+3

Гараничев

0+0

0+1

Малышко

0+0

0+2


10.01.2013

Рупольдинг

Франция

Норвегия

Австрия

5

Волков

0+0

0+0

Маковеев

0+1

0+3

Гараничев

0+0

0+2

Шипулин

0+1

0+1


04.01.2013

Оберхоф

Россия

Норвегия

Германия

1

Волков

0+2

0+1

Гараничев

0+0

0+3

Шипулин

0+1

0+2

Малышко

0+2

0+1


09.12.2012

Хохфильцен

Норвегия

Франция

Россия

3

Шипулин

0+1

0+0

Маковеев

0+1

0+3

Устюгов

0+0

0+0

Малышко

0+2
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