Взгляд из Канады: «Вы назовете это кощунством, но Овечкин круче Мориса Ришара»

Александр Овечкин догнал по голам великого Мориса Ришара (544), и в Канаде решили сравнить двух замечательных форвардов.

«Мы подошли к веселому этапу карьеры Александра Овечкина. Хотя вся его карьера – это нескончаемое веселье, но тут пришло время торжеств. Ему 31 год, он провел 879 матчей в НХЛ – и теперь крушит рекорды, снова и снова устанавливая замечательные достижения, - пишет автор авторитетного издания The Hockey News Мэтт Ларкин. – Три очка в матче с «Монреалем» привели Овечкина к отметке 999 очков за карьеру. Его гол стал 544-м, и он догнал игрока, с которым его часто сравнивают – Мориса «Ракету» Ришара.

Параллель здесь проста. Ови – самый известный обладатель «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу лиги, и теперь фамилию «Ракеты» он может писать у себя на визитке. Овечкин – прирожденный форвард, наконечник копья в атакующем хоккее. Очевидцы вспоминают, что и Ришар был таким же.

У них одинаковое количество голов, много замечательных моментов в карьере. Что ж, пришла пора их сравнить и выяснить, кто лучше. И я не могу понять, когда Мориса Ришара считают священной коровой, и что Овечкина нельзя поставить с ним в один ряд. Да, герой «Монреаля» выиграл восемь Кубков Стэнли и давным-давно вошел в неофициальный топ-10 лучших игроков НХЛ. Он оставил заметный след в лиге. Но из-за этого ставить Овечкина ниже?

Александр – один из трех хоккеистов лиги, забивавших 50 голов за сезон аж семь раз. Шесть раз из 11 сезонов он становился лучшим снайпером НХЛ. Только Бобби Халл чаще лидировал в лиге по заброшенным шайбам. Четыре раза подряд лучшим снайпером, кроме Ови, становились Халл, Уэйн Гретцки и Фил Эспозито.

Овечкин три раза брал «Харт Трофи» как самый ценный игрок, в чем сравнялся с Бобби Кларком, Марио Лемье, Хью Моренцом и Бобби Орром. Это четвертый показатель в истории лиги. Трижды его называли самым ценным (Тед Линдсей Эворд) сами игроки. Хотя Ришар не имел шанса получить этот приз, потому что он был учрежден только в 1970 году.

Десять раз из 11-ти Овечкин лидировал в лиге по броскам. Пять раз входил в первую пятерку всех звезд. По индивидуальным достижениям он может поспорить с любым форвардом лиги, кроме Гретцки и Лемье. И теоретический Александр может собрать еще больше наград. Да, у него нет Кубка Стэнли, и пора бы его взять. Но с чашкой или без, Овечкин все равно останется одним из самых титулованных игроков НХЛ. И надо еще подумать, может ли по титулам до него дотянуться Морис Ришар.

Да, «Ракета» первым забил 50 голов за 50 матчей. И пять раз за 17 сезонов становился лучшим снайпером. Семь раз попадал в первую сборную звезд. Ну а восемь Кубков Стэнли – тут он вне конкуренции с Ови. Моя любимая статистика Ришара – четырежды он становился лучшим снайпером плей-офф. Такого добивался только Яри Курри.

И надо учесть эру, когда играл Ришар. Тогда матчей в лиге было меньше. Если бы Морис выступал в наши времена, когда чемпионат состоял из 82 матчей, то мог бы семь раз забить по 50 голов – и попасть в компанию к Овечкину, Гретцки и Майку Босси. Всего он мог бы забить 653 гола и стать девятым снайпером в истории лиги.

С другой стороны, Овечкин играет в ту эпоху, когда забивают мало. Тут тоже нужно сделать скидку. И еще учтите сезон, потерянный из-за локаута. Там он тоже мог бы забить 50 голов. Так его статистика поднялась бы до 645 шайб, и он все равно мог бы достать Ришара. Да-да, у Мориса куча других козырей, но тут сухие цифры.

Вот сейчас скептики скажут: какой-то молокосос сходит тут с ума, хотя никогда не видел, как играет Ришар. Представляю взрыв возмущения в твиттере. Ну ладно, а кто видел игру Ришара? Те, кто голосовали за него, когда вручали призы. Так вот Морис только однажды был признан самым ценным хоккеистом (1947). Овечкин же добился этого трижды в первые восемь сезонов. И в лиге теперь в пять раз больше команд.

Может, и нельзя сравнивать Овечкина с Ришаром напрямую. Один закончил играть в НХЛ в 1960 году, второй начал в 2005-м. Разрыв почти в полвека. И хотя есть общие черты, они не были клонами друг друга. Ришар играл в более скоростной лиге, Овечкин – в более силовой. Но какое-то соревнование между двумя эпохами мы устроить можем. И по этой градации Овечкин побеждает Ришара. Вы можете сказать, что эта мысль – кощунство по отношению к легенде «Монреаля».

Но ведь и Овечкин уже стал легендой, согласитесь».



ЦИТАТА

«Это большая честь – попасть на звездный матч. Я рад, что буду представлять «Кэпиталз» в Лос-Анджелесе. Туда собирается вся моя семья – жена, брат, мама, пара друзей. Хорошо отдохнем и устроим шоу для фанатов!»

Александр ОВЕЧКИН, форвард «Вашингтона»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Детройтом» (4:3 ОТ)

2** –Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Баффало» (1:4)

3*** – Алексей МАРЧЕНКО (Детройт)

Полезность «+2» в матче с «Чикаго» (3:4 ОТ)

ТАБЛО ДНЯ

Чикаго – Детройт – 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Кэмпбелл, Паник, Керо, Кит (ПАНАРИН) – Атанасиу, Татар, Гленденинг

Ч: Панарин (0+1; -1, 0, 5, 22.12)

Анисимов (0+0; -1, 0, 2, 22.37)

Д: Марченко (0+0; +2, 0, 1, 22.30)

Баффало – Филадельфия – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Райнхарт, Карриер, Э.Кейн, М.Фолиньо – Б.Шенн (ПРОВОРОВ)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 5.39)

Проворов (0+1; -2, 0, 1, 21.48)

Сент-Луис – Бостон – 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Парейко, Берглунд, Бродзяк – Ватрано, Карло, Маршан (2), Круг

СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 0, 19.26)

Якупов (0+0; -2, 0, 0, 11.11)

Нэшвилл – Ванкувер – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Ватсон, Ярнкрок – Саттер

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 2, 16.24)

Каролина – Коламбус – 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Скиннер, Д.Райан, Макгинн, Д.Стаал, Раск – Аткинсон, Андерсон, Саад

Эдмонтон – Сан-Хосе – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Каггиула, Беннинг, Клефбом – Бедкер (3), Бернс, Кутюр

Анахайм – Даллас – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Силфверберг, Коглиано

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.