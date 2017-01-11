Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Касаткина3:6, 5:7Конта
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Теннис  Бушар6:2, 6:3Павлюченкова
Хоккей  СКА- : -Авангард
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Взгляд из Канады: «Вы назовете это кощунством, но Овечкин круче Мориса Ришара»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Взгляд из Канады: «Вы назовете это кощунством, но Овечкин круче Мориса Ришара»

Александр Овечкин догнал по голам великого Мориса Ришара (544), и в Канаде решили сравнить двух замечательных форвардов.

«Мы подошли к веселому этапу карьеры Александра Овечкина. Хотя вся его карьера – это нескончаемое веселье, но тут пришло время торжеств. Ему 31 год, он провел 879 матчей в НХЛ – и теперь крушит рекорды, снова и снова устанавливая замечательные достижения, - пишет автор авторитетного издания The Hockey News Мэтт Ларкин. – Три очка в матче с «Монреалем» привели Овечкина к отметке 999 очков за карьеру. Его гол стал 544-м, и он догнал игрока, с которым его часто сравнивают – Мориса «Ракету» Ришара.

Параллель здесь проста. Ови – самый известный обладатель «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу лиги, и теперь фамилию «Ракеты» он может писать у себя на визитке. Овечкин – прирожденный форвард, наконечник копья в атакующем хоккее. Очевидцы вспоминают, что и Ришар был таким же.

У них одинаковое количество голов, много замечательных моментов в карьере. Что ж, пришла пора их сравнить и выяснить, кто лучше. И я не могу понять, когда Мориса Ришара считают священной коровой, и что Овечкина нельзя поставить с ним в один ряд. Да, герой «Монреаля» выиграл восемь Кубков Стэнли и давным-давно вошел в неофициальный топ-10 лучших игроков НХЛ. Он оставил заметный след в лиге. Но из-за этого ставить Овечкина ниже?

Александр – один из трех хоккеистов лиги, забивавших 50 голов за сезон аж семь раз. Шесть раз из 11 сезонов он становился лучшим снайпером НХЛ. Только Бобби Халл чаще лидировал в лиге по заброшенным шайбам. Четыре раза подряд лучшим снайпером, кроме Ови, становились Халл, Уэйн Гретцки и Фил Эспозито.

Овечкин три раза брал «Харт Трофи» как самый ценный игрок, в чем сравнялся с Бобби Кларком, Марио Лемье, Хью Моренцом и Бобби Орром. Это четвертый показатель в истории лиги. Трижды его называли самым ценным (Тед Линдсей Эворд) сами игроки. Хотя Ришар не имел шанса получить этот приз, потому что он был учрежден только в 1970 году.

Десять раз из 11-ти Овечкин лидировал в лиге по броскам. Пять раз входил в первую пятерку всех звезд. По индивидуальным достижениям он может поспорить с любым форвардом лиги, кроме Гретцки и Лемье. И теоретический Александр может собрать еще больше наград. Да, у него нет Кубка Стэнли, и пора бы его взять. Но с чашкой или без, Овечкин все равно останется одним из самых титулованных игроков НХЛ. И надо еще подумать, может ли по титулам до него дотянуться Морис Ришар.

Да, «Ракета» первым забил 50 голов за 50 матчей. И пять раз за 17 сезонов становился лучшим снайпером. Семь раз попадал в первую сборную звезд.  Ну а восемь Кубков Стэнли – тут он вне конкуренции с Ови. Моя любимая статистика Ришара – четырежды он становился лучшим снайпером плей-офф. Такого добивался только Яри Курри.

И надо учесть эру, когда играл Ришар. Тогда матчей в лиге было меньше. Если бы Морис выступал в наши времена, когда чемпионат состоял из 82 матчей, то мог бы семь раз забить по 50 голов – и попасть в компанию к Овечкину, Гретцки и Майку Босси. Всего он мог бы забить 653 гола и стать девятым снайпером в истории лиги.

С другой стороны, Овечкин играет в ту эпоху, когда забивают мало. Тут тоже нужно сделать скидку. И еще учтите сезон, потерянный из-за локаута. Там он тоже мог бы забить 50 голов. Так его статистика поднялась бы до 645 шайб, и он все равно мог бы достать Ришара. Да-да, у Мориса куча других козырей, но тут сухие цифры.

Вот сейчас скептики скажут: какой-то молокосос сходит тут с ума, хотя никогда не видел, как играет Ришар. Представляю взрыв возмущения в твиттере. Ну ладно, а кто видел игру Ришара? Те, кто голосовали за него, когда вручали призы. Так вот Морис только однажды был признан самым ценным хоккеистом (1947). Овечкин же добился этого трижды в первые восемь сезонов. И в лиге теперь в пять раз больше команд.

Может, и нельзя сравнивать Овечкина с Ришаром напрямую. Один закончил играть в НХЛ в 1960 году, второй начал в 2005-м. Разрыв почти в полвека. И хотя есть общие черты, они не были клонами друг друга. Ришар играл в более скоростной лиге, Овечкин – в более силовой. Но какое-то соревнование между двумя эпохами мы устроить можем. И по этой градации Овечкин побеждает Ришара. Вы можете сказать, что эта мысль – кощунство по отношению к легенде «Монреаля».

Но ведь и Овечкин уже стал легендой, согласитесь».

ЦИТАТА

«Это большая честь – попасть на звездный матч. Я рад, что буду представлять «Кэпиталз» в Лос-Анджелесе. Туда собирается вся моя семья – жена, брат, мама, пара друзей. Хорошо отдохнем и устроим шоу для фанатов!»

Александр ОВЕЧКИН, форвард «Вашингтона»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Детройтом» (4:3 ОТ)

2** –Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Баффало» (1:4)

3*** – Алексей МАРЧЕНКО (Детройт)

Полезность «+2» в матче с «Чикаго» (3:4 ОТ)

ТАБЛО ДНЯ

Чикаго – Детройт – 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Кэмпбелл, Паник, Керо, Кит (ПАНАРИН) – Атанасиу, Татар, Гленденинг

Ч: Панарин (0+1; -1, 0, 5, 22.12)

Анисимов (0+0; -1, 0, 2, 22.37)

Д: Марченко (0+0; +2, 0, 1, 22.30)

Баффало – Филадельфия – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Райнхарт, Карриер, Э.Кейн, М.Фолиньо – Б.Шенн (ПРОВОРОВ)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 5.39)

Проворов (0+1; -2, 0, 1, 21.48)

Сент-Луис – Бостон – 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Парейко, Берглунд, Бродзяк – Ватрано, Карло, Маршан (2), Круг

СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 0, 19.26)

Якупов (0+0; -2, 0, 0, 11.11)

Нэшвилл – Ванкувер – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Ватсон, Ярнкрок – Саттер

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 2, 16.24)

Каролина – Коламбус – 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Скиннер, Д.Райан, Макгинн, Д.Стаал, Раск – Аткинсон, Андерсон, Саад

Эдмонтон – Сан-Хосе – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Каггиула, Беннинг, Клефбом – Бедкер (3), Бернс, Кутюр

Анахайм – Даллас – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Силфверберг, Коглиано

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ягр готов играть в хоккей до 55 летНападающий «Флориды» Яромир Ягр заявил о своем намерении продолжать карьеру до 55 лет.Джон Торторелла: В этом сезоне Бобровский стал сильнее психологическиГлавный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла высказался об изменениях в игре голкипера Сергея Бобровского.Бедкер, Гибсон и Скиннер - звезды дня в НХЛНа официальном сайте НХЛ опубликованы имена звезд игрового дня.Александр Бурмистров: Пусть в «Аризоне» будет давление, я готов к немуФорвард «Аризоны» Александр Бурмистров рассказал о том, чего ждет от своей новой команды, которая занимает предпоследнее место в Западной конференции.Бобровский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии официального сайта НХЛОфициальный сайт НХЛ провел опрос 12 экспертов, которые назвали пятерку своих фаворитов на приз лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи».Панарин и Радулов не приглашены на Матч звезд НХЛ. Наших ребят прокатили?Панарин и Радулов не приглашены на Матч звезд НХЛ. Наших ребят прокатили?Обозреватель «Советского спорта» комментирует выбор НХЛ, которая определила участников Матча звезд в Лос-Анджелесе.Очередной допинговый скандал, отмена 9-го этапа «Дакара» и победная передача Панарина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НХЛ. «Каролина» обыграла «Коламбус», «Детройт» уступил «Чикаго» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Передача Панарина в овертайме помогла «Чикаго» обыграть «Детройт»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в овертайме обыграл «Детройт» со счетом 4:3.Два гола и передача Маршана помогли «Бостону» обыграть «Сент-Луис»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду уступил «Бостону» со счетом 3:5.«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Ванкувер»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл в овертайме «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1.«Коламбус» без Бобровского проиграл «Каролине»«Коламбус» без Бобровского проиграл «Каролине»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:3.«Филадельфия» проиграла «Баффало», на счету Проворова голевая передачаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:1.Джонатан Тэйвс: Панарин и Анисимов больше заслуживали попадания на Матч всех звездФорвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс заявил, что его одноклубники Артемий Панарин и Артем Анисимов больше него заслуживали попасть на Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги.Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ из-за болезниРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» из-за болезни. Об этом сообщает официальный сайт.В Матче всех звезд НХЛ примут участие пять российских игроковПять российских хоккеистов примут участие в Матче всех звезд НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба организации.«Коламбус» выставил сменщика Брызгалова на драфт отказовГолкипер «Коламбуса» Кертис Макелинни помещен на драфт отказов.«Эдмонтон» поместил Густавссона на драфт отказовГолкипер «Эдмонтона» Юнас Густавссон выставлен на драфт отказов.Александр Радулов: До сих пор адаптируюсь к НХЛФорвард «Монреаля» Александр Радулов рассказал о том, как чувствует себя в НХЛ после возвращения в лигу.Троц провел 1400-й матч в НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) стал для главного тренера «Вашингтона» Барри Троца 1400-м в НХЛ.
Главные новости
Бокс
Мурату Гассиеву подарили квартиру в Сочи
Футбол
Луис Адриано проходит медосмотр в Риме
Бокс
Пакьяо летом может провести поединок в России
Бокс
WBC: Расследование по делу Поветкина продолжается, несмотря на перенос вскрытия допинг-пробы «Б»
Футбол
Летом «Бешикташ» предпримет еще одну попытку приобрести Смолова
Футбол
Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в год
Хоккей
Бобровский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии официального сайта НХЛ
Бокс
Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes
Теннис
Конта обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Сиднее
Баскетбол
«Портленд» крупно обыграл «Лейкерс», Мозгов набрал 8 очков
все новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости