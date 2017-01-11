«Назвать российскую сборной кристально чистой мы не можем»

Топ-9 цитат о русском биатлоне в преддверии этапа КМ в Рупольдинге.

Русский спорт, в частности биатлон, уже настолько оглох от взрывов допинговых медиа-бомб, что новые ковровые метания взрывоопасных информационных масс в свой адрес уже почти не замечает. Ежедневно отовсюду несутся призывы отстранить русских от всех соревнований, ведутся обсуждения – кто, когда, сколько и что принимал-пил-кол ол, карманные Шерлоки продолжают расследования Макларена и все в этом роде. «Советский спорт» решил проверить, что говорили про наших спортсменов в большой биатлонной семье перед этапом Кубка Мира в Рупольдинге. Вдруг там не про допинг?

Впрочем, разочарование настигает в самом начале поиска. Очень быстро выясняется, что никого не интересует борьба в тотале, красивый поступок Лизы Терезы Хаузер, отдавшей по ходу гонки свою палку Ванессе Хинц, эстафетные сюжеты, которые готовит этап в Рупольдинге, иначе говоря, сам спорт. Разговоры по-прежнему ведутся в основном о недоверии к нашим спортсменам, санкциях, дисквалификациях и все остальному, что сопутствует допинговой теме.

Словно «КАМАЗ_мастер» идет во главе ралли «ДАКАР», хедлайнером нашего сегодняшнего чарта, а заодно и победителем в номинации «Мужик дня» становится главный тренер мужской биатлонной сборной России Рикко Гросс, с немецкой четкостью и педантичностью ответивший на попытки провокации со стороны журналистов-соот ечественников.

«В плане применения допинга мы не можем быть уверены ни в одном спортсмене в мире. Доклад Смаклерена? Не надо втягивать меня в эту тему, я должен сконцентрировать ся на тренерской работе.

Если из моих спортсменов кто-то попадется на допинге, он должен быть дисквалифицирова н, вот и все»

Не добавить – не прибавить, идеально. Из такого ответа сенсации не сделаешь и в своей трактовке не подашь.

По-настоящему полыхнуло в Дублине и от этого должны напрячься все причастные к отечественному биатлону. 20 национальных антидопинговых агентств по итогам своего собрания в столице Ирландии затребовали высшую меру наказания для русского спорта, а именно, отстранения ВСЕХ без исключения спортсменов, носящих в кармане багровый паспорт с двуглавым орлом. Глашатаем этого собрания выступила глава Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн и попала на второе место нашего топа.

«Эти санкции должны действовать, пока Россия не примет заслуживающие доверия и соответствующие кодексу WADA меры по борьбе с допингом в стране»

Габи Коукалова достойна места на подиуме не только в биатлонных стартах, но и в этом материале. Ее острые и не всегда уместные высказывания начинают потихоньку раздражать уже не только болельщиков, но и некоторых спортсменов. Публично чешка пока не подвергалась критике со стороны коллег, но если она продолжит в том же духе, жестких пикировок в прессе ей не избежать. А пока третье место.

«О позиции Шипулина относительно темы допинга я ничего не знаю. Верю ли я, что он чист? В этой команде я не верю уже никому»

Если что, Пастернака Габи тоже не читала, но осуждает.

Увесистый ответ на вышеуказанную сентенцию лидера женского зачета Кубка Мира пришлось ждать больше суток. На защиту русского биатлона вполне ожидаемо бросился легендарный Александр Тихонов, который в своих речах умеет заострить углы и использовать яркие фигуры речи. Медиа-фугас от биатлонного Крестного Отца на четвертой позиции нашего рейтинга.

«Спортсмен должен заниматься своим делом, а разбираться с допингом есть кому и без нее. Если Габриэла считает, что хорошо разбирается в этом вопросе, то пусть занимается не биатлоном, а политикой и допингом»

На самом деле, Коукалова может радоваться, что в реплике Александра Ивановича отсутствуют слова «кухня» и «борщи».

Далее позиции условные, потому что все цитаты крутятся возле одной и той же темы. На днях биатлонные болельщики имели честь познакомиться с французским биатлонистом Аристидом Бегю. При этом знакомство началось с эпатажа. В этой ситуации я вижу два варианта - либо у парня классные пиарщики, либо он сам неплохо чувствует конъюнктуру. Нет, серьезно, чья фамилия из тех биатлонистов, что выступают на Кубке IBU, в последние пару дней произносилась чаще, чем Бегю? Разве что Логинова. Но это не точно. А вся фишка в том, что 22-летний Аристид, как и некоторые его коллеги, выступающие рангом выше, решил поднять свои рейтинги при помощи зловонного допингового мейнстрима. Объектом его критики стал Александр Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию и нынче доминирующий во второй биатлонной лиге.

«Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! EPO – стоп! Мы хотим чистый спорт»

Именно этот пост разместил в своем твиттере француз, собрав в итоге 17 репостов и 57 лайков. В следующий раз скажите парню, что картинки с котиками собирают больше.

Разумеется, наши биатлонные деятели не оставили без внимания высказывание Бегю, но ничего оригинальнее ответов в духе «а ты сам кто такой?» придумать не смогли. Ситуацию вновь пришлось спасать Патриарху русского биатлона Александру Тихонову, который обратился к истории.

«Хочу поддержать Сашу Логинова в непростой ситуации, когда соперники пытаются оказывать на него давление. Саша, не обращай внимания ни на что, тем более на высказывания какого-то француза, ничего в жизни не выигравшего.



Лучший ответ всем им – это результат. В следующий раз привези ему еще на полминуты больше, а в конце концов, тебе по силам бросить вызов и самому главному французу. В свое время они даже до Москвы дошли, но все равно русский народ поставил их на место, и так будет всегда»

А вот Павел Ростовцев тональность эскапад бывшего босса в отношении Логинова не поддержал, напротив, выкрутил ручку политкорректност и на максимум и заявил, что с возвращением Александра на Кубок Мира лучше повременить.

«Критичная тема. Конечно, он понес наказание. Формально и де-юре имеет право стартовать где угодно.

Но сегодня подливать дополнительное масло в огонь – это уже на оценку руководству СБР. Не считаться со мнением биатлонной общественности мы не можем. И так очень много негатива. Но если возьмут – резонанс отразится и на нем, и на команде, и, может, быть на действиях в отношении команды»

Стоит отметить, что примерно такой же точки зрения придерживается и Рикко Гросс, поэтому Логинова мы действительно вряд ли в скором времени увидим в стартовом створе на этапах КМ.

В номинации «Капитан очевидность» первенствует сегодня Николай Круглов, который пересчитал по полочкам уже разложенные там до него факты.

«Давайте начистоту: назвать российскую сборную по биатлону кристально чистой мы не можем: у нас за последние годы было несколько достаточно громких дисквалификаций и глупо это отрицать. То есть проблема существует. И говорить, как мне кажется, следует, прежде всего, о своей готовности эту проблему решать. Для этого надо быть максимально открытыми, готовыми к любому сотрудничеству с тем же IBU и всевозможными комиссиями – чтобы уже раз и навсегда снять все претензии и поставить в этом вопросе точку»

Свежестью и небанальностью здесь не пахнет, зато по факту, все адекватно, взвешенно и четко. Не придерешься. Хотя было бы гораздо интереснее услышать от Николая, почему российские биатлонисты до сих пор не могут научиться стрелять в сильный ветер.

Ну а титул «Красавчики дня» однозначно достается Международному Союзу Биатлона, который не забыл, о том, что сегодня в Рупольдинге состоится интересная эстафета, и отметили в своем превью высокие шансы сборной России на хороший результат.

«Сборная России, которая обошла немецкую команду в эстафете на этапе в Поклюке, несмотря на молодой состав, должна провести отличную гонку и имеет отличные шансы превзойти оппонентов из сборной Германии вновь»

Согласитесь, концовка неожиданная.